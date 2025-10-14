„Grăsimea, noul inamic al armatei americane”. Soldați din Garda Națională trimiși acasă după o fotografie virală

Autor: Veronica Andrei
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 23:15
„Grăsimea, noul inamic al armatei americane”. Soldați din Garda Națională trimiși acasă după o fotografie virală
Membri ai Gărzii Naționale din Texas/FOTO: X/@GregAbbott_TX

Câteva zeci de militari din Garda Națională a statului Texas au fost retrași dintr-o misiune federală în Chicago, după ce o fotografie devenită virală i-a arătat în uniforme prea strâmte pentru standardele Pentagonului.

Imaginea, surprinsă de fotografa Erin Hooley (AP), a stârnit un val de ironii online și a reaprins discuția despre disciplina fizică în armata americană. În mai puțin de 48 de ore, Departamentul Militar din Texas a confirmat că „un grup restrâns” de soldați nu a trecut procesul de validare și a fost înlocuit.

Incidentul a venit la scurt timp după un discurs incendiar al secretarului de război, Pete Hegseth, care a declarat, în fața a sute de comandanți, că s-a „săturat să vadă trupe grase”. Oficialul a anunțat atunci o ofensivă împotriva „indolenței fizice”: două teste de fitness pe an și antrenamente zilnice obligatorii pentru toți militarii activi.

„Standardele revin la Departamentul de Război”, a scris Hegseth triumfător pe rețelele sociale, distribuind știrea despre înlocuirea trupelor texane.

Garda Națională a emis ulterior un comunicat sobru: toți membrii trebuie să respecte cerințele de greutate, înălțime și pregătire fizică. „În rarele ocazii când cineva nu se află în conformitate, nu merge în misiune”, se arată în text.

Între timp, misiunea pentru care trupele fuseseră trimise în Illinois a fost blocată temporar de o instanță federală. Judecătoarea April Perry a decis că nu există dovezi privind un risc real de revoltă în stat și că desfășurarea Gărzii ar putea încălca Constituția.

Decizia vine în contextul tensiunilor în creștere dintre administrația Trump și autoritățile locale din Chicago, care contestă legalitatea ordinului prezidențial de mobilizare a trupelor pentru protejarea unui centru ICE (Imigrație și Vamă) vizat de proteste.

