Haos în Pentagon. Confuzia generată de ordinele lui Trump îngrijorează industria de apărare

Confuzie la Pentagon după ordinele date de Donald Trump FOTO Facebook /U.S. Naval Institute

Confuzia generată de noile ordine executive ale administrației Trump, privind înghețarea cheltuielilor și modificarea unor directive interne, a dus la haos în Pentagon. Ordinul președintelui Donald Trump de a implementa schimbări rapide a ridicat o mulțime de semne de întrebare, iar reacțiile haotice ale oficialilor din domeniul apărării au fost un adevărat test de rezistență pentru armata americană, scrie Politico.

În această săptămână, Armata a fost nevoită să răspundă prompt ordinelor executive ale lui Trump, dar din cauza confuziei generale, oficialii de top au fost nevoiți să oprească temporar noi contracte, doar pentru a face un pas înapoi ulterior. Aceasta a fost doar ultima dintr-o serie de răspunsuri derutante ale administrației Trump, care a dus la o instabilitate și mai mare în interiorul Pentagonului.

Interpretarea greșită a unui ordin al președintelui referitor la diversitate

Unul dintre cele mai mari focare de confuzie a fost interpretarea greșită a unui ordin al președintelui referitor la diversitate, echitate și incluziune, ce a dus la o suspendare a unor noi contracte pentru arme. Pentagonul a clarificat ulterior, într-o declarație de marți, 28 ianuarie, că nu se va emite o pauză generalizată, ceea ce a provocat o panică inutilă în industrie și a creat un climat de incertitudine referitor la politica administrației Trump.

Ads

Această confuzie continuă reflectă provocările cu care se confruntă Trump în gestionarea rapidă a deciziilor guvernamentale – precum înghețarea anumitor fonduri federale și a ajutoarelor militare externe – acțiuni care au pus agențiile guvernamentale într-o stare de neliniște. La Pentagon, unde orice decizie are un impact imens, atât pe plan economic, cât și strategic, tensiunea este și mai acută. După cum a afirmat Becca Wasser, care a lucrat la Pentagon și acum activează la Center for a New American Security, "semnalul trimis industriei de apărare, care deja se confruntă cu o serie de provocări, nu poate fi decât confuz."

Oficialii Pentagonului se pregătesc pentru mai multe ordine executive, într-un climat de incertitudine alimentat și de un nou secretar al Apărării care încearcă să își dovedească valoarea. „Vom trage la răspundere pe toată lumea”, a declarat Pete Hegseth, secretarul Apărării, luni, la prima sa zi de lucru, subliniind că ordinele legale ale președintelui vor fi implementate fără ezitare.

Ads

Totuși, confuzia care a dominat săptămâna aceasta subliniază dificultățile de a implementa schimbări rapide într-o instituție complexă precum Pentagonul. „Nu ni s-a comunicat direct; ni s-a dat pe surse”, a spus un executiv din industria apărării, sub protecția anonimatului, referindu-se la haosul generat de ordinele recente. Aceștia încercau să interpreteze informațiile din documente guvernamentale, care ajungeau mai întâi la ei indirect.

În timp ce industria de apărare încerca să înțeleagă ce implicații aveau noile măsuri, Armata a venit cu clarificări. „Activitățile de contractare ale Armatei continuă să avanseze”, a menținat Ellen Lovett, purtătorul de cuvânt al Armatei, într-o declarație. Totuși, această schimbare de direcție a venit în urma unor interpretări greșite și a unui climat de incertitudine, care au lăsat industria de apărare într-o stare de confuzie.

Un oficial din domeniul apărării care cunoștea situația a atribuit reacția armatei temerilor cu privire la amploarea ordinelor lui Trump și neliniștii legate de schimbările majore de personal.

Ads

Confuzie generată de lipsa unei comunicări clare

Forțele Aeriene au revenit, de asemenea, asupra unor decizii luate săptămâna aceasta, inclusiv eliminarea unei instruiri care menționa Tuskegee Airmen, un grup de piloți de culoare care au luptat în Al Doilea Război Mondial. Unii oficiali ai Pentagonului s-au temut că acțiunile care menționează în mod explicit rasa ar putea intra în conflict cu poziția Casei Albe care denunță inițiativele de diversitate „woke”.

Decizia a fost rapid revocată după ce Hegseth a declarat că aceasta nu era necesară.

În paralel cu aceste măsuri, mulți membri ai Armatei sunt îngrijorați de faptul că echipa lui Trump va face o curățenie în rândul ofițerilor considerați neloiali. De exemplu, președintele Trump l-a demis recent pe amiralul Linda Fagan, comandantul Gărzii de Coastă, sub acuzația că există întârzieri în programele de recrutare și o „concentrare excesivă” pe inițiativele de diversitate și incluziune.

Pe lângă acestea, Administrația Serviciilor Generale a anunțat că va suspenda imediat aplicarea tuturor termenilor contractuali legați de diversitate, conform ordonatelor executive ale lui Trump pentru „restabilirea oportunităților pe bază de merit”.

Ads

Această agitație internă a fost urmată de un ordin al directorului de personal al Armatei, generalul-locotenent Laura Potter, care a cerut subordonaților să identifice și să recomande înghețarea cererilor de licitație ce vizează teme precum diversitatea, schimbările climatice și politicile transgender. Măsura a provocat șocuri în birocrația Armatei, care a fost nevoită să pună o pauză generală asupra contractelor, ceea ce a generat panică în rândul celor care depind de aceste acorduri pentru a-și desfășura activitatea.

În concluzie, haosul din Pentagon, provocat de ordinul lui Trump și confuzia generată de lipsa unei comunicări clare, pune în pericol atât programele de apărare, cât și stabilitatea industriei. Și, pe măsură ce Trump continuă să implementeze ordine rapide și fără precauții, întrebările privind eficiența guvernării și impactul pe termen lung al acestor măsuri rămân deschise, conchide Politico.

Ads