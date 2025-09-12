Cinci dintre cele mai controversate declarații ale activistului american Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 12:15
Charlie Kirk - Foto Hepta

Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley, în fața unei mulțimi îngrozite.

Moartea sa a stârnit reacții pe scară largă în Statele Unite, inclusiv din partea președintelui Donald Trump, care a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețeaua sa, Truth Social: „Marele, și chiar legendarul Charlie Kirk, a murit. Nimeni nu a înțeles sau nu a iubit mai mult tineretul Americii decât Charlie.”

Kirk, în vârstă de 31 de ani, era cunoscut pentru opiniile sale profund conservatoare și pentru stilul său provocator, adesea implicându-se în dezbateri directe cu studenți din campusuri universitare cu orientare liberală. De-a lungul anilor, el a generat numeroase controverse prin declarațiile sale. Publicația Mirror prezintă cinci dintre cele mai polarizante afirmații făcute de-a lungul carierei activistului.

1. Controlul armelor: „Merită prețul vieților pierdute”

Charlie Kirk a fost un susținător ferm al celui de-al Doilea Amendament din Constituția SUA, care garantează dreptul de a deține și purta arme. În ciuda numărului ridicat de atacuri armate din Statele Unite, el și-a menținut poziția, afirmând că „pierderile de vieți omenești sunt un preț acceptabil” pentru menținerea acestui drept.

„Este un preț care merită plătit, din păcate, în fiecare an, pentru ca noi să avem cel de-al Doilea Amendament care protejează celelalte drepturi date de Dumnezeu,” a spus Kirk în 2023, la o prezentare organizată în Salt Lake City.

Cu doar câteva momente înainte de a fi împușcat, Kirk discuta despre arme și a fost întrebat câți atacatori în masă au fost persoane transgender în ultimii zece ani. Răspunsul său: „Prea mulți.” La scurt timp după, un foc de armă s-a auzit, iar Kirk a fost văzut ducându-și mâna la gât înainte de a se prăbuși.

2. Retorica anti-transgender: „Un afront la adresa lui Dumnezeu”

Kirk a refuzat să recunoască identitatea de gen a persoanelor transgender, numind tranziția de gen „o boală mintală” ce ar necesita „tratament cerebral”. De asemenea, a refuzat să folosească pronumele preferate ale persoanelor transgender, afirmând: „Nu voi numi un bărbat femeie.”

El cita frecvent pasaje din Biblie pentru a-și susține pozițiile și a declarat într-un discurs ținut într-o biserică: „Fenomenul transgender din America este un gest obscen la adresa lui Dumnezeu.”

După moartea sa, Florida LGBTQ+ Democratic Caucus a transmis un comunicat în care a condamnat violența politică, dar a atras atenția asupra retoricii periculoase promovate de Kirk: „Cuvintele sale au alimentat hărțuirea, amenințările și frica în rândul comunității queer și transgender.”

3. Legea Drepturilor Civile: „O greșeală istorică”

Într-o conferință din 2023, Kirk a declarat că Legea Drepturilor Civile din 1964 – care interzice discriminarea pe criterii de rasă, sex, religie sau origine națională – a fost „o greșeală.”

„Am o opinie radicală, dar pot să o argumentez. A fost o greșeală uriașă,” a spus el. Kirk a susținut că legea a generat o birocrație permanentă care ar promova „diversitatea și incluziunea în mod artificial.” L-a descris pe Martin Luther King Jr. drept „un om groaznic” și „nu un model de urmat.”

4. Teorii ale conspirației și pandemia de Covid-19

În timpul pandemiei, Kirk a răspândit frecvent teorii ale conspirației privind originile virusului și eficiența vaccinurilor. A fost suspendat temporar de pe Twitter din cauza acestor afirmații.

În martie 2020, el a folosit expresia „virusul chinezesc” într-o postare care susținea necesitatea construirii unui zid la granița cu Mexicul. Ulterior, această exprimare a fost preluată și de președintele Trump.

Kirk a organizat o gală cu mii de participanți la sfârșitul anului 2020, în ciuda restricțiilor cauzate de pandemia Covid-19. A numit restricțiile sanitare „apartheid medical” și a sugerat că vaccinarea obligatorie reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale.

În februarie 2024, a afirmat că „Marea Înlocuire” – o teorie conspiraționistă conform căreia imigrația ar fi folosită pentru a înlocui populația albă a SUA – este „realitate, nu teorie.” Ideea a fost respinsă de experți și asociată cu extremismul de dreapta.

5. Declarații provocatoare și idei radicale

Kirk a fost adesea filmat în timpul dezbaterilor cu studenți, formulând afirmații considerate rasiste sau extremiste de către criticii săi.

Într-un podcast din 2024, a declarat: „Îmi pare rău. Dacă văd un pilot de culoare, mă gândesc: Sper că este competent.” Într-o altă înregistrare, a sugerat că încarcerarea în masă ar putea rezolva criza locuințelor: „Nu avem destui oameni în închisoare în această țară,” a spus el. „Dacă aplici legea cu strictețe, locuințele vor deveni mai accesibile pentru că o mare parte din țară va deveni locuibilă.”

În februarie 2023, Kirk a sugerat că execuțiile capitale ar trebui să fie publice și televizate: „Execuțiile ar trebui să fie rapide, publice, televizate. Cred că la o anumită vârstă, este o inițiere.” A afirmat că rata criminalității ar scădea dacă „copiii ar fi martori la o execuție.”

Anul trecut, în cadrul programului de pe rețelele sociale Surrounded, Kirk a dezbătut cu 25 de studenți liberali, susținând că avortul este crimă și ar trebui să fie ilegal, inclusiv în cazurile de viol.

„Există un consens tot mai mare în lumea pro-life că avortul nu este niciodată o necesitate medicală,” i-a spus el unei studente, care l-a întrebat dacă, în cazul ipotetic al unui viol asupra fiicei sale de 10 ani, ar vrea ca sarcina să fie dusă la capăt.

„Răspunsul este da, copilul ar fi născut,” a spus el.

Kirk a afirmat că avortul într-o astfel de situație ar însemna „să te pleci în fața răului.” „N-ar fi oare o poveste mai bună să spui că s-a întâmplat ceva rău și noi facem ceva bun în fața răului, în loc să spunem că vom răspunde cu rău?”

Pe lângă pozițiile sale anti-avort, Kirk vorbea frecvent despre ceea ce numea „colapsul fertilității” în Occident.

„Tinerele femei nu mai apreciază să aibă copii,” îi spunea el moderatoarei Fox News, Laura Ingraham. „Votanții lui Trump, tinerii bărbați, își doresc familie, copii și moștenire. Tinerele femei care au votat pentru Kamala Harris își doresc carieră, consumerism și singurătate.”

Charlie Kirk a fost o figură influentă în rândul conservatorilor tineri din Statele Unite, un susținător vocal al fostului președinte Trump și un personaj frecvent în mass-media conservatoare. În ciuda controverselor, susținătorii săi l-au văzut ca pe un apărător neînfricat al valorilor tradiționale americane.

Moartea sa, survenită în mod violent în timpul unui eveniment public, a readus în atenție pericolele retoricii polarizante și ale climatului politic tensionat din SUA.

