Obama joacă un rol secret în zădărnicirea complotului lui Trump de a prelua puterea

Barack Obama a revenit în prim-planul politicii americane – nu prin declarații publice sau apariții spectaculoase, ci printr-o intervenție tăcută, dar calculată, menită să oprească o nouă manevră a președintelui Donald Trump. Potrivit The Washington Post, Obama a fost implicat vara aceasta într-un efort coordonat al democraților de a bloca planul republicanilor de a redesena hărțile electorale din Texas, o mișcare care ar putea aduce Partidului Republican cinci locuri suplimentare în Camera Reprezentanților.

O strategie tăcută, dar bine pusă la punct

În spatele ușilor închise, Obama a discutat intens cu fostul său procuror general, Eric Holder, actualul președinte al National Democratic Redistricting Committee, organizația care militează pentru hărți electorale echitabile. De data aceasta, însă, cei doi au convenit că neutralitatea nu mai este o opțiune.

„Facem lucruri care contrazic ceea ce am susținut odinioară”, a recunoscut Holder pentru The Washington Post. „Dar am decis că trebuie să ne apărăm democrația dacă vrem să o vindecăm.”

Decizia a venit după săptămâni de consultări între Holder, Obama și echipa guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, care promova o propunere similară – crearea a cinci districte suplimentare favorabile democraților, pentru a contrabalansa avantajul republicanilor din Texas.

„Timpurile nu mai sunt obișnuite”

Potrivit surselor The Washington Post, Obama a fost implicat direct în redactarea și susținerea Proposition 50, o inițiativă de vot care ar permite redesenarea temporară a hărții electorale din California. Dacă măsura va fi aprobată pe 4 noiembrie, democrații ar putea câștiga cinci locuri în Congres, reducând impactul manevrei republicane.

„Președintele Obama intenționa să se retragă în rolul tradițional al unui fost lider de stat. Dar nu trăim vremuri obișnuite, și vremuri extraordinare cer acțiuni extraordinare”, a declarat congresmanul James Clyburn, un aliat vechi al fostului președinte.

O alianță veche, reactivată

De-a lungul verii, Obama a avut discuții constante cu Newsom și cu fosta președintă a Camerei, Nancy Pelosi, în timp ce Partidul Democrat dezbătea dacă planul din California nu încalcă spiritul independenței comisiei de redesenare a districtelor, creată prin referendum în 2008 și 2010. În final, Obama și Holder au ajuns la concluzia că modificarea este temporară și justificată.

Susținerea lor a fost decisivă. „Faptul că Obama sprijină inițiativa a oferit instant credibilitate și unitate partidului”, au spus surse apropiate de Pelosi. În august, fostul președinte și guvernatorul Newsom au avut o discuție de peste o oră pentru a coordona mesajul public și strategia de campanie.

De la telefoane confidențiale la apeluri publice

Pe măsură ce democrații texani încercau să blocheze votul privind noua hartă republicană, Obama a intrat în direct, prin videoconferință, la întâlnirea lor secretă din Illinois. „Vreau să știți că faceți parte dintr-o luptă lungă și importantă. Ceea ce faceți acum contează”, le-a transmis el.

Câteva zile mai târziu, la o strângere de fonduri din Martha’s Vineyard, Obama și-a declarat public sprijinul pentru Proposition 50: „Texasul urmează directivele unei Case Albe partizane. Am un respect uriaș pentru modul în care guvernatorul Newsom a abordat această situație.”

„Democrația e pe buletinul de vot”

Astăzi, chipul lui Barack Obama a revenit pe ecranele televizoarelor din California. Într-un clip de campanie cu ton grav, fostul președinte avertizează: „California, întreaga națiune contează pe voi. Democrația e pe buletinul de vot, pe 4 noiembrie.”

Pe fundalul imaginilor cu Donald Trump și razii ale imigrației, vocea lui Obama devine tăioasă: „Republicanii vor să fure suficiente locuri în Congres pentru a controla următoarele alegeri și a deține puterea fără limite. Cu Propositio 50, îi puteți opri.”

