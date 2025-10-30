Bill Gates spune că ne aflăm într-o bulă AI. „Pot fi pierderi pe termen scurt, dar impactul general al inteligenței artificiale va fi uriaș”

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, afirmă că lumea se află în prezent într-o bulă a inteligenței artificiale, comparând situația actuală cu boomul „dot-com” de la sfârșitul anilor 1990 – o perioadă marcată de entuziasm uriaș pentru internet, urmată de o prăbușire spectaculoasă a pieței, scrie Business Insider.

Vorbind în cadrul emisiunii Squawk Box de la CNBC, miliardarul american a declarat că investițiile masive în AI seamănă cu „febra internetului” din acea perioadă, când multe companii tehnologice au fost supraevaluate.

„Absolut, există o mulțime de investiții care se vor dovedi fundături”, a spus Gates. Totuși, el a precizat că actualul val de investiții nu este bazat pe speculații pure, precum „mania lalelelor” din Olanda secolului al XVII-lea – considerată prima bulă financiară din istorie. „Nu suntem acolo”, a adăugat el.

Paralele cu anii ’90

Gates a explicat că, la fel ca în timpul boomului dot-com, în prezent există companii inovatoare care vor reuși, dar și multe altele care vor eșua.

„Unele companii au avut succes, dar multe erau simple imitații, au ars capital și au dispărut”, a spus el, referindu-se la experiența anilor 1999–2000, când optimismul necontrolat a dus la colapsul pieței de internet.

În opinia sa, fenomenul AI urmează un tipar similar: entuziasm real, bazat pe potențialul transformator al tehnologiei, dar și exces de investiții care ar putea duce la pierderi semnificative.

„Există o adevărată frenezie. Unele companii vor fi fericite că au investit atâția bani. Altele își vor da seama că și-au construit centre de date prea costisitoare”, a spus Gates.

Cursa miliardelor pentru AI

Investițiile în infrastructura de inteligență artificială au atins niveluri record. Companii precum OpenAI, Anthropic și xAI (condusă de Elon Musk) cheltuiesc sute de miliarde de dolari pe centre de date și dezvoltare de modele lingvistice.

OpenAI a semnat parteneriate de amploare cu Nvidia și Oracle, într-un acord estimat la 500 de miliarde de dolari, în timp ce Microsoft intenționează să își dubleză capacitatea centrelor de date în următorii doi ani.

Chiar și lideri din industrie, precum Sam Altman, directorul OpenAI, și Mark Zuckerberg, șeful Meta, au recunoscut posibilitatea existenței unei „bule AI”, avertizând că investitorii sunt „excesiv de entuziasmați” în privința tehnologiei.

Investiția riscantă în OpenAI

Microsoft a fost printre primii mari investitori în OpenAI, cu o injecție de capital de 1 miliard de dolari în 2019 – o decizie care, potrivit directorului executiv Satya Nadella, nu a fost privită cu entuziasm de Bill Gates. „Bill mi-a spus: << O să arzi acest miliard de dolari >> ”, a dezvăluit Nadella în cadrul emisiunii The TBPN Show.

De atunci, investiția s-a dovedit una dintre cele mai profitabile din istoria tehnologiei. Microsoft deține acum aproximativ 27% din OpenAI, pachet evaluat la circa 135 de miliarde de dolari, după ce organizația non-profit s-a transformat într-o companie cu scop comercial.

„Bula” cu potențial uriaș

Deși compară fenomenul actual cu boomul dot-com, Bill Gates consideră că AI-ul are o valoare reală pe termen lung, spre deosebire de multe start-up-uri efemere din trecut.

„Pot fi pierderi pe termen scurt, dar impactul general al inteligenței artificiale va fi uriaș”, a spus el. „Este o tehnologie fundamentală, care va schimba totul – de la modul în care lucrăm la modul în care învățăm.”

