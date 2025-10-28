Bill Gates face o afirmație uimitoare despre schimbările climatice

Bill Gates, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai reducerii emisiilor de carbon, a stârnit dezbateri aprinse după ce a afirmat că lumea ar trebui să redirecționeze o parte din resursele dedicate combaterii schimbărilor climatice către eforturi menite să prevină foametea și bolile, relatează CNN.

Într-un eseu publicat marți, 28 octombrie, fondatorul Microsoft a scris că, deși schimbările climatice reprezintă o amenințare serioasă, acestea „nu vor duce la dispariția umanității”. În opinia sa, finanțarea ar trebui proporțională cu nivelul suferinței produse de diferitele crize globale.

„Schimbările climatice, bolile și sărăcia sunt toate probleme majore. Ar trebui să ne ocupăm de ele în funcție de amploarea suferinței pe care o cauzează”, a scris Gates.

Redefinirea priorităților filantropice

Gates a precizat că eforturile pentru atingerea neutralității climatice au avut succes în ultimele decenii, însă o parte din investițiile realizate în numele luptei climatice au fost „ineficiente sau exagerat de costisitoare”. El consideră că filantropii și guvernele ar trebui să se concentreze mai mult pe problemele urgente care afectează direct supraviețuirea oamenilor – precum accesul la hrană și medicamente.

„Aceasta este o oportunitate de a ne concentra pe un indicator care contează chiar mai mult decât emisiile sau temperatura globală: îmbunătățirea vieților”, a scris el. „Scopul nostru principal ar trebui să fie prevenirea suferinței, în special pentru cei care trăiesc în cele mai dificile condiții.”

Gates a legat argumentul său de reducerile bugetare aplicate de administrația președintelui Donald Trump asupra agenției USAID – instituția care, până de curând, oferea peste 8 miliarde de dolari anual pentru programe de ajutor alimentar și medical în țările sărace. El a avertizat că aceste tăieri pot provoca „pagube globale de durată” în lupta împotriva foametei și bolilor prevenibile.

Poziție controversată înainte de summitul COP30

Intervenția lui Gates vine cu puțin timp înaintea summitului COP30 privind schimbările climatice, care va avea loc luna viitoare. Într-un interviu acordat CNBC, el a recunoscut că reducerea investițiilor în domeniul climei este „o mare dezamăgire”, dar „o ajustare necesară” pentru a răspunde nevoilor imediate ale lumii.

Afirmațiile sale marchează o schimbare de ton față de anii trecuți, când Gates pleda pentru acțiuni rapide și la scară fără precedent în combaterea crizei climatice. Într-un articol publicat în 2023 pe platforma Breakthrough Energy (de atunci retras), el descria schimbările climatice drept o provocare „copleșitoare” care impune un răspuns „fără precedent”.

Critici din partea comunității științifice

Unii experți în climă au criticat poziția miliardarului, considerând că aceasta creează o falsă opoziție între lupta împotriva sărăciei și combaterea încălzirii globale.

„Nu există o amenințare mai mare pentru țările în curs de dezvoltare decât criza climatică”, a declarat Michael Mann, director al Penn Center for Science, Sustainability & the Media. „Gates interpretează situația invers. Schimbările climatice sunt, de fapt, o cauză majoră a foametei și bolilor pe care spune că vrea să le prevină.”

Continuitate, dar cu reorientare

Bill Gates a respins ideea că ar fi renunțat la angajamentele sale anterioare. El a subliniat că investițiile pentru reducerea emisiilor de carbon trebuie să continue, dar într-un echilibru mai realist cu alte priorități globale.

„Trebuie să recunoaștem progresul făcut și să ne asigurăm că resursele sunt folosite acolo unde pot salva cele mai multe vieți”, a scris el.

