Funeraliile activistului conservator Charlie Kirk apropie Statele Unite de naționalismul creștin

Autor: Veronica Andrei
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 23:41
Religia și politica par din ce în ce mai strâns legate în SUA

Statele Unite au fost mult timp asociate cu principiul separării dintre stat și biserică, înscris în Primul Amendament al Constituției. Acesta garantează libertatea de exprimare și interzice Congresului să adopte legi care să stabilească o religie oficială sau să restricționeze practicarea liberă a credinței.

Totuși, sub administrația președintelui Donald Trump, religia și politica par din ce în ce mai strâns legate, relatează CNN.

O înmormântare cu accente religioase

Fenomenul a fost vizibil recent, la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk. Evenimentul, descris de Trump drept „o renaștere în stil vechi, nu o înmormântare”, a reunit cei mai importanți lideri politici ai țării – președintele, vicepreședintele, președintele Camerei Reprezentanților și o parte considerabilă din Cabinet.

Discursurile au avut o puternică dimensiune religioasă. Vicepreședintele JD Vance l-a numit pe Kirk „un războinic pentru țară și pentru Hristos”, îndemnând americanii să își centreze viața în jurul credinței. Consilierul de la Casa Albă, Stephen Miller, a afirmat că „suntem de partea lui Dumnezeu”, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a încheiat intervenția cu o referire la a Doua Venire a lui Hristos.

Politica și ideologia naționalismului creștin

Naționalismul creștin este ideea – respinsă de numeroși istorici și constituționaliști – potrivit căreia Statele Unite ar fi fost fondate ca națiune creștină și că legile țării ar trebui să reflecte principiile creștinismului.

Administrația Trump a promovat în repetate rânduri inițiative care estompează granițele dintre stat și religie. Într-un discurs susținut la Muzeul Bibliei din Washington, Trump a promis protejarea rugăciunii în școlile publice. „Pentru a avea o mare națiune, trebuie să ai religie. Cred asta cu tărie”, a spus el.

La scurt timp, președintele s-a întâlnit cu Comisia pentru Libertate Religioasă, creată prin ordin executiv în cadrul Departamentului de Justiție. Printre atribuțiile acesteia se numără investigarea „amenințărilor la adresa libertății religioase” și analiza fundamentelor istorice ale acesteia.

Influența liderilor religioși

Unul dintre susținătorii proeminenți ai curentului este pastorul Douglas Wilson, care pledează pentru transformarea SUA într-o teocrație creștină și pentru interzicerea homosexualității. Wilson are legături cu secretarul apărării Pete Hegseth și a participat la evenimente organizate de Charlie Kirk înaintea asasinării acestuia.

De asemenea, regulile fiscale au fost schimbate pentru a permite pastorilor să susțină candidați politici fără a pierde statutul de organizații scutite de taxe. Iar în instituțiile federale, salariații pot acum să își exprime credința religioasă în timpul programului și să își promoveze convingerile printre colegi.

Sprijin și opoziție în societate

Un sondaj realizat de Public Religion Research Institute în 2024 arată că aproximativ 30% dintre americani pot fi considerați adepți sau simpatizanți ai naționalismului creștin, procentul fiind mult mai ridicat în statele sudice, precum Mississippi, Louisiana sau Alabama. În schimb, în state predominant democrate, precum California sau New York, mai puțin de un sfert dintre cetățeni susțin o astfel de viziune.

Aceste diferențe regionale reflectă o polarizare profundă în privința rolului religiei în viața politică americană — între cei care văd în creștinism fundamentul statului și cei care susțin separarea strictă dintre biserică și guvern.

