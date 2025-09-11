Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Un avion american B-2 testat o nouă bombă sub nasul Rusiei. Arma este făcută să distrugă nave

Autor: Veronica Andrei
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 17:59
656 citiri
Un avion american B-2 testat o nouă bombă sub nasul Rusiei. Arma este făcută să distrugă nave
Bombardier B-2 Spirit/FOTO:X/@Cultination1

Un bombardier american invizibil pe radar, B-2 Spirit, a efectuat la începutul lunii septembrie un test cu muniție anti-navă în largul coastelor nordice ale Norvegiei, într-o zonă considerată de Rusia drept poartă de acces spre Arctica. Exercițiul confirmă capacitatea forțelor aeriene americane de a lovi ținte maritime cu precizie, de la distanțe mari.

Testul, desfășurat pe 3 septembrie în apropierea insulei Andøya, în Marea Norvegiei, vine într-un context de tensiuni regionale tot mai accentuate, în special în zona Arctică, unde SUA și aliații NATO își intensifică prezența maritimă, iar Rusia monitorizează activ aceste mișcări.

O demonstrație de forță, într-o zonă sensibilă

Exercițiul a fost parte a unei misiuni de amploare, desfășurate în paralel cu formarea unui grup naval aliat care a operat în Marea Barents — o zonă strategică aflată în proximitatea frontierelor maritime ale Rusiei. Navele NATO au fost urmărite îndeaproape de forțele militare ruse, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

B-2 Spirit, plecat de la baza Whiteman din Missouri, a simulat un atac asupra unei nave de suprafață folosind bomba inteligentă QUICKSINK – o armă ghidată, concepută pentru a neutraliza rapid amenințările maritime. Bombardierul poate transporta până la 40.000 de livre de muniție, ceea ce îi permite un spectru larg de lovituri, inclusiv asupra unor obiective puternic protejate.

QUICKSINK: Torpila lansată din aer

QUICKSINK este o armă aeriană dezvoltată de Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene ale SUA, concepută pentru a funcționa ca o „torpilă lansată din aer” – cu impact rapid, precis și costuri reduse. În cadrul testului din Norvegia, au fost utilizate două versiuni ale bombei: GBU-38 (500 livre) și GBU-31 (2.000 livre), ambele parte a familiei JDAM (Joint Direct Attack Munition), adaptate pentru ținte maritime în mișcare.

„QUICKSINK răspunde nevoii de a neutraliza rapid amenințările maritime într-un spațiu extins, la nivel global”, a declarat Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene.

Fotografiile publicate de armata norvegiană arată momentul impactului asupra unei nave-țintă, iar imaginea surprinsă prin periscopul unui submarin confirmă precizia loviturii. În cadrul testului au fost implicate și patru avioane F-35 norvegiene, precum și o aeronavă de patrulare maritimă P-8.

O armă pentru conflicte viitoare

Testul din Norvegia este cel puțin al treilea în care bomba QUICKSINK este utilizată în scenarii reale cu bombardierul B-2. Alte teste similare au avut loc în Hawaii (iulie 2023) și Florida. Scopul acestor exerciții este de a confirma că aviația americană poate acționa rapid și letal în confruntări navale, fără a depinde exclusiv de flota submarină.

„Misiunea a validat nu doar capacitățile muniției, ci și avantajele esențiale ale avionului B-2: invizibilitatea pe radar, raza extinsă de acțiune și flexibilitatea încărcăturii utile”, a transmis Escadrila 53 a Forțelor Aeriene americane.

Deși rezultatele testului sunt considerate un succes, nu este clar dacă alte tipuri de aeronave americane vor fi dotate în viitor cu aceste bombe, în scopul extinderii capacităților anti-navă ale SUA.

Rusia nu comentează oficial

Ministerul rus al Apărării nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la testul din proximitatea frontierelor maritime ale Federației. Poziția Rusiei față de astfel de demonstrații de forță în regiunea arctică rămâne una fermă, Moscova considerând zona ca parte a sferei sale strategice de influență.

În contextul în care China își extinde flota navală – cea mai mare din lume, în termeni de număr de nave – și Rusia își menține postura militară agresivă în regiuni-cheie, exercițiile de acest tip devin tot mai frecvente și mai sofisticate.

Regiunea Arctică devine din ce în ce mai mult un spațiu de competiție strategică între marile puteri, pe fondul topirii ghețurilor și al accesului sporit la rute maritime și resurse energetice. SUA și NATO își reafirmă prezența, în timp ce Rusia își consolidează apărarea în nord. Testele precum cel desfășurat în Norvegia oferă o privire asupra modului în care se va purta războiul naval în viitor.

Intrarea dronelor rusești în Rusia ar putea fi un test al Kremlinului pentru a vedea reacția NATO și a SUA
Intrarea dronelor rusești în Rusia ar putea fi un test al Kremlinului pentru a vedea reacția NATO și a SUA
Intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ridică semne de întrebare privind intențiile Moscovei și limitele răbdării NATO și a reacției SUA. O analiză Sky News arată că...
Polonia deschide războiul? Ce am învățat după 24 de ani de la atacurile teroriste din 9/11 asupra SUA?
Polonia deschide războiul? Ce am învățat după 24 de ani de la atacurile teroriste din 9/11 asupra SUA?
Polonia deschide războiul? Ce am învățat după 24 de ani de la atacurile teroriste din 9/11 asupra SUA? În ciuda promisiunilor de unitate, cooperare și pace, lumea pare din nou pe marginea...
#SUA, #bombardier b 2, #bomba antinava, #test, #granita Rusia, #Norvegia , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au luat decizia finala: OUT cu selectionerul! Primul nume contactat e unul urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gata! Inca un "NU" pentru jucatorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"
  2. Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor
  3. Trump și-a trimis din nou emisarul la Kiev. Keith Kellogg era în drum spre Ucraina când dronele rusești au violat spațiul aerian polonez
  4. Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
  5. Un avion american B-2 testat o nouă bombă sub nasul Rusiei. Arma este făcută să distrugă nave
  6. George Simion, provocări extreme. I-a amenințat pe cei care au votat împotriva lui la prezidențiale. "Nu garantez că vor fi iertaţi"
  7. Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
  8. Oana Țoiu, alături de ambasadori din țări islamice, critică atacul israelian în Qatar: "Încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra regiunii"
  9. Marea Britanie și-a demis ambasadorul în SUA. Legăturile cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein i-au fost fatale lordului Mandelson
  10. Trucul cu telecomanda mașinii pe care șoferii nu îl știu. Un bărbat l-a încercat pe Porsche, Mazda și Mercedes ca să arate că e universal VIDEO