Un bombardier american invizibil pe radar, B-2 Spirit, a efectuat la începutul lunii septembrie un test cu muniție anti-navă în largul coastelor nordice ale Norvegiei, într-o zonă considerată de Rusia drept poartă de acces spre Arctica. Exercițiul confirmă capacitatea forțelor aeriene americane de a lovi ținte maritime cu precizie, de la distanțe mari.

Testul, desfășurat pe 3 septembrie în apropierea insulei Andøya, în Marea Norvegiei, vine într-un context de tensiuni regionale tot mai accentuate, în special în zona Arctică, unde SUA și aliații NATO își intensifică prezența maritimă, iar Rusia monitorizează activ aceste mișcări.

O demonstrație de forță, într-o zonă sensibilă

Exercițiul a fost parte a unei misiuni de amploare, desfășurate în paralel cu formarea unui grup naval aliat care a operat în Marea Barents — o zonă strategică aflată în proximitatea frontierelor maritime ale Rusiei. Navele NATO au fost urmărite îndeaproape de forțele militare ruse, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

B-2 Spirit, plecat de la baza Whiteman din Missouri, a simulat un atac asupra unei nave de suprafață folosind bomba inteligentă QUICKSINK – o armă ghidată, concepută pentru a neutraliza rapid amenințările maritime. Bombardierul poate transporta până la 40.000 de livre de muniție, ceea ce îi permite un spectru larg de lovituri, inclusiv asupra unor obiective puternic protejate.

QUICKSINK: Torpila lansată din aer

QUICKSINK este o armă aeriană dezvoltată de Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene ale SUA, concepută pentru a funcționa ca o „torpilă lansată din aer” – cu impact rapid, precis și costuri reduse. În cadrul testului din Norvegia, au fost utilizate două versiuni ale bombei: GBU-38 (500 livre) și GBU-31 (2.000 livre), ambele parte a familiei JDAM (Joint Direct Attack Munition), adaptate pentru ținte maritime în mișcare.

„QUICKSINK răspunde nevoii de a neutraliza rapid amenințările maritime într-un spațiu extins, la nivel global”, a declarat Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene.

Fotografiile publicate de armata norvegiană arată momentul impactului asupra unei nave-țintă, iar imaginea surprinsă prin periscopul unui submarin confirmă precizia loviturii. În cadrul testului au fost implicate și patru avioane F-35 norvegiene, precum și o aeronavă de patrulare maritimă P-8.

O armă pentru conflicte viitoare

Testul din Norvegia este cel puțin al treilea în care bomba QUICKSINK este utilizată în scenarii reale cu bombardierul B-2. Alte teste similare au avut loc în Hawaii (iulie 2023) și Florida. Scopul acestor exerciții este de a confirma că aviația americană poate acționa rapid și letal în confruntări navale, fără a depinde exclusiv de flota submarină.

„Misiunea a validat nu doar capacitățile muniției, ci și avantajele esențiale ale avionului B-2: invizibilitatea pe radar, raza extinsă de acțiune și flexibilitatea încărcăturii utile”, a transmis Escadrila 53 a Forțelor Aeriene americane.

Deși rezultatele testului sunt considerate un succes, nu este clar dacă alte tipuri de aeronave americane vor fi dotate în viitor cu aceste bombe, în scopul extinderii capacităților anti-navă ale SUA.

Rusia nu comentează oficial

Ministerul rus al Apărării nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la testul din proximitatea frontierelor maritime ale Federației. Poziția Rusiei față de astfel de demonstrații de forță în regiunea arctică rămâne una fermă, Moscova considerând zona ca parte a sferei sale strategice de influență.

În contextul în care China își extinde flota navală – cea mai mare din lume, în termeni de număr de nave – și Rusia își menține postura militară agresivă în regiuni-cheie, exercițiile de acest tip devin tot mai frecvente și mai sofisticate.

Regiunea Arctică devine din ce în ce mai mult un spațiu de competiție strategică între marile puteri, pe fondul topirii ghețurilor și al accesului sporit la rute maritime și resurse energetice. SUA și NATO își reafirmă prezența, în timp ce Rusia își consolidează apărarea în nord. Testele precum cel desfășurat în Norvegia oferă o privire asupra modului în care se va purta războiul naval în viitor.

