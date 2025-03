Armata americană a desfășurat, luni, 17 martie, „robodogs” - câini roboți - în cadrul unor exerciții comune cu forțele sud-coreene, simulând atacuri asupra rețelelor subterane secrete din Coreea de Nord, a anunțat Seulul.

Desfășurat în Paju, provincia Gyeonggi, acest antrenament face parte din „Freedom Shield”, un exercițiu militar anual între Statele Unite și Coreea de Sud. Cele două națiuni își exersează operațiunile de combatere a instalațiilor militare ascunse ale liderului nord-coreean Kim Jong Un și a facilităților subterane strategice, potrivit publicației Korea JoongAng Daily, ediția în limba engleză a ziarului sud-coreean JoongAng Ilbo.

Exercițiile sunt un semnal clar pentru Coreea de Nord că facilitățile sale subterane sunt cunoscute de adversarii săi și sunt atent monitorizate.

Comandamentul operațiunilor terestre ale armatei sud-coreene a anunțat luni că oficialii militari estimează că regimul nord-coreean dispune de o rețea de mii de tuneluri subterane sub Phenian și alte locații strategice importante. Aceste tuneluri sunt văzute ca posibile „rute secrete de evadare” pentru Kim Jong Un și alți lideri de top din Coreea de Nord, conform aceleași surse.

Se mai susține că Phenianul ar avea depozite subterane pentru arme de distrugere în masă și infrastructură urbană subterană, precum metroul.

5-20 Infantry battalion and ROK Army Soldiers, @25thID breached a simulated WMD facility at Twin Bridges, South Korea, on March 13, 2025. Part of Freedom Shield, it enhances readiness via multi-domain ops. #FreedomShield25 pic.twitter.com/Ym7znRicuk