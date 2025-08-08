Omul care l-a creat pe Trump așa cum îl știm astăzi vrea să îi ia locul. Deja a scos cuțitele la actualul favorit al președintelui SUA

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 08 August 2025, ora 12:19
824 citiri
Steve Bannon, fost ștratec al lui DOnald Trump/ FOTO:X/@1Nicdar

Fostul consilier principal al președintelui Donald Trump, Steve Bannon, ar lua în calcul o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, potrivit unor surse apropiate, citate de publicația Daily Mail.

Bannon, în vârstă de 71 de ani și gazda emisiunii „War Room”, ar fi început deja să solicite consultanță politică în cercuri restrânse. Informația vine în contextul în care actualul vicepreședinte al SUA, JD Vance, este considerat de mulți favorit pentru a prelua ștafeta din partea mișcării conservatoare Make America Great Again (MAGA), susținută în mod tradițional de președintele Trump.

O eventuală competiție în interiorul curentului populist

O confruntare între Steve Bannon și JD Vance într-o posibilă cursă internă în Partidul Republican ar putea genera o divizare semnificativă în interiorul curentului populist american, punând față în față unul dintre arhitecții inițiali ai mișcării MAGA și unul dintre moștenitorii săi politici desemnați.

Potrivit surselor citate de Daily Mail, Bannon ar fi exprimat rezerve față de capacitatea lui Vance de a conduce mișcarea în 2028. „Îl respect... dar Vance nu este suficient de dur pentru a candida în 2028”, ar fi afirmat Bannon, potrivit unei persoane din cercul său apropiat.

Contactat de jurnaliști, Steve Bannon a refuzat să comenteze informațiile, iar echipa vicepreședintelui Vance nu a oferit un răspuns oficial.

Un rol formator în ascensiunea lui JD Vance

Potrivit unor consultanți republicani, Bannon ar fi avut un rol esențial în campania lui JD Vance pentru Senatul SUA din statul Ohio, contribuind la conturarea profilului său ca reprezentant al valorilor MAGA. Unul dintre interlocutorii Daily Mail a afirmat că Bannon „l-a susținut și l-a modelat” pentru a se potrivi rolului de potențial succesor politic.

La conferința CPAC din februarie, JD Vance a fost desemnat de către participanți drept favorit pentru o eventuală candidatură prezidențială, cu 61% din voturi. Steve Bannon a obținut 12%, clasându-se pe locul al doilea.

Speculații privind o posibilă candidatură

De-a lungul timpului, Bannon a lăsat deschisă posibilitatea unei implicări directe în cursa pentru Casa Albă, deși a afirmat în martie, într-un interviu acordat Politico, că nu se consideră un politician: „Tot ce fac este să îl susțin pe președintele Trump și să promovez agenda populistă și programul America First”.

Între timp, fostul consilier se află și în centrul altor controverse. Bannon susține că deține aproximativ 15 ore de material video filmat cu Jeffrey Epstein în 2019, înainte de moartea acestuia, în contextul unui proiect de documentar care ar fi vizat reabilitarea imaginii omului de afaceri. Fratele lui Epstein a confirmat existența acestor materiale. Nu este clar dacă Bannon intenționează să facă publice înregistrările sau să le utilizeze în alt scop.

