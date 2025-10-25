Cum va numi Trump noua sală de bal a Casei Albe. Este una dintre cele mai costisitoare renovări din istoria reședinței prezidențiale

Administrația americană a confirmat că noua sală de bal construită la Casa Albă ar putea primi numele actualului lider de la Washington: „The President Donald J. Trump Ballroom”. Surse oficiale citate de ABC News susțin că denumirea figurează deja în documentele interne ale proiectului și este „cel mai probabil numele final”.

Proiectul, estimat la 300 de milioane de dolari, reprezintă una dintre cele mai costisitoare renovări din istoria reședinței prezidențiale. Lucrările au presupus demolarea completă a Aripii de Est pentru a face loc noii construcții, cu o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați.

Întrebat de reportera ABC News Mary Bruce dacă a luat deja o decizie privind numele sălii, Donald Trump a zâmbit vizibil mulțumit și a spus doar:

„Nu aș vrea să vorbesc despre asta acum.”

Declarația sa, prudentă doar în aparență, confirmă tradiția sa binecunoscută — aceea de a-și marca proiectele imobiliare și politice cu propriul nume.

O finanțare impresionantă, dar și întrebări fără răspuns

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a precizat că pentru proiect au fost deja colectate 350 de milioane de dolari, grație „unei susțineri uriașe” venite din partea donatorilor. Însă diferența de 50 de milioane între suma strânsă și cea estimată pentru lucrări a stârnit întrebări la Washington. Oficialul nu a explicat cum vor fi folosiți acești bani suplimentari.

Întrebat cât din fonduri provin chiar de la el, președintele american a răspuns, într-un stil caracteristic:

„O, milioane de dolari. Da. Eu dau mult Casei Albe. După cum știți, refuz să-mi iau salariul prezidențial și, de obicei, direcționez acei bani aici. Să spunem doar că locul acesta avea nevoie de puțină grijă.”

BREAKING: List of donors who contributed to build the new White House Ballroom has been released: pic.twitter.com/1efoACF2hz — ALX 🇺🇸 (@alx) October 23, 2025

O sală de bal cu ecouri politice

Pentru criticii de la Washington, noua sală de bal – și mai ales numele său – ilustrează modul în care Trump continuă să transforme președinția într-un brand personal. Pentru susținători, însă, proiectul este un gest de „patriotism estetic” și o investiție în imaginea Casei Albe.

Indiferent de interpretare, un lucru este cert: în 2026, Casa Albă va avea o sală de bal somptuoasă, iar istoria – probabil – un nou spațiu purtând numele celui mai mediatic președinte american al ultimelor decenii.

