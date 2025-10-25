Cum va numi Trump noua sală de bal a Casei Albe. Este una dintre cele mai costisitoare renovări din istoria reședinței prezidențiale

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 20:50
478 citiri
Cum va numi Trump noua sală de bal a Casei Albe. Este una dintre cele mai costisitoare renovări din istoria reședinței prezidențiale
Donald Trump prezinta macheta Casei Albe cu noua sală de bal/FOTO: X/@jeffmason1

Administrația americană a confirmat că noua sală de bal construită la Casa Albă ar putea primi numele actualului lider de la Washington: „The President Donald J. Trump Ballroom”. Surse oficiale citate de ABC News susțin că denumirea figurează deja în documentele interne ale proiectului și este „cel mai probabil numele final”.

Proiectul, estimat la 300 de milioane de dolari, reprezintă una dintre cele mai costisitoare renovări din istoria reședinței prezidențiale. Lucrările au presupus demolarea completă a Aripii de Est pentru a face loc noii construcții, cu o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați.

Întrebat de reportera ABC News Mary Bruce dacă a luat deja o decizie privind numele sălii, Donald Trump a zâmbit vizibil mulțumit și a spus doar:

„Nu aș vrea să vorbesc despre asta acum.”

Declarația sa, prudentă doar în aparență, confirmă tradiția sa binecunoscută — aceea de a-și marca proiectele imobiliare și politice cu propriul nume.

O finanțare impresionantă, dar și întrebări fără răspuns

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a precizat că pentru proiect au fost deja colectate 350 de milioane de dolari, grație „unei susțineri uriașe” venite din partea donatorilor. Însă diferența de 50 de milioane între suma strânsă și cea estimată pentru lucrări a stârnit întrebări la Washington. Oficialul nu a explicat cum vor fi folosiți acești bani suplimentari.

Întrebat cât din fonduri provin chiar de la el, președintele american a răspuns, într-un stil caracteristic:

„O, milioane de dolari. Da. Eu dau mult Casei Albe. După cum știți, refuz să-mi iau salariul prezidențial și, de obicei, direcționez acei bani aici. Să spunem doar că locul acesta avea nevoie de puțină grijă.”

O sală de bal cu ecouri politice

Pentru criticii de la Washington, noua sală de bal – și mai ales numele său – ilustrează modul în care Trump continuă să transforme președinția într-un brand personal. Pentru susținători, însă, proiectul este un gest de „patriotism estetic” și o investiție în imaginea Casei Albe.

Indiferent de interpretare, un lucru este cert: în 2026, Casa Albă va avea o sală de bal somptuoasă, iar istoria – probabil – un nou spațiu purtând numele celui mai mediatic președinte american al ultimelor decenii.

Trump a dărâmat o întreagă aripă a Casei Albe, fără aprobare. „Planurile s-au schimbat după ce preşedintele a ascultat sfaturile arhitecţilor” FOTO
Trump a dărâmat o întreagă aripă a Casei Albe, fără aprobare. „Planurile s-au schimbat după ce preşedintele a ascultat sfaturile arhitecţilor” FOTO
Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată - în întregime - joi, în vederea unor lucrări mai ”colosale” decât se prevedea, lansate luni, după ce Donald Trump a anunţat că vrea să...
Donald Trump demolează Aripa de Est a Casei Albe, într-un proiect ce amintește de tacticile sale de la Mar-a-Lago și Trump Tower. Cine sunt donatorii
Donald Trump demolează Aripa de Est a Casei Albe, într-un proiect ce amintește de tacticile sale de la Mar-a-Lago și Trump Tower. Cine sunt donatorii
Președintele Donald Trump a început demolarea Aripii de Est a Casei Albe, parte a unui amplu proiect prin care intenționează să remodeleze reședința prezidențială după propriul gust....
#SUA, #Donald Trum, #Casa Alba, #sala de bal , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
"Taci, ma!". Adrian Mutu l-a facut "praf", dupa ce a vazut ca i-a pronuntat numele lui Cristi Chivu

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O companie de drone asociată cu Donald Trump Jr. obține un contract major cu Pentagonul
  2. Cum se prăbușesc turnurile unei centrale nucleare simbol din Germania. Mii de oameni au asistat la demolarea controlată VIDEO
  3. Cine este omul care l-a determinat pe Trump să-și schimbe poziția față de Putin
  4. Răsturnare de situație: Bărbatul care a făcut scandal la Ambasada Rusiei din București nu era sub influența substanțelor psihoactive. Ce voia să facă de fapt
  5. Cum va numi Trump noua sală de bal a Casei Albe. Este una dintre cele mai costisitoare renovări din istoria reședinței prezidențiale
  6. Fostul consul general al României la Odesa susține redeschiderea instituției diplomatice: „Teritoriu vremelnic ocupat de Rusia”
  7. Munca la stat versus la privat. Cum arată tabloul complet și unde sunt cele mai mari avantaje pentru angajați. „Pot fi salarii mai mari și bonusuri”
  8. Distrigaz a început reluarea alimentării cu gaze, după explozia din Rahova. Ce probleme au fost depistate la instalații
  9. Putin concentrează arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic, pe fondul tensiunilor cu NATO, avertizează Norvegia
  10. Coșmar la Spitalul Județean Buzău: ”Mi s-a spus că „nu au ce să-i facă”, în timp ce copilul meu avea în continuare febră și convulsii”. Reacția unității medicale