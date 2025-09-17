De ce unul dintre cei mai străluciți oameni de știință în domeniul inteligenței artificiale a părăsit SUA pentru China

În 2020, după aproape trei decenii petrecute în Statele Unite, Song-Chun Zhu – unul dintre cei mai importanți cercetători în inteligență artificială – a luat un bilet doar dus spre China. Mutarea sa ar putea avea implicații majore pentru cursa globală în domeniul AI, scrie The Guardian.

De la copilăria marcată de Revoluția Culturală, la Harvard

Născut în 1969 într-un sat din provincia Hubei, Song-Chun Zhu a copilărit într-o perioadă dificilă: Revoluția Culturală. Într-un mic magazin administrat de tatăl său, Zhu a auzit povești de viață și tragedii care i-au trezit dorința de a lăsa o amprentă în lume.

După ce a studiat informatica la Universitatea de Știință și Tehnologie din China, în 1992 a obținut o bursă la Harvard. Ulterior, la UCLA, a condus unul dintre cele mai productive centre de cercetare AI, atrăgând finanțări, inclusiv de la Pentagon. Zhu a fost apreciat pentru studiile sale asupra recunoașterii tiparelor, contribuind indirect la apariția tehnologiilor care stau la baza unor sisteme precum ChatGPT.

O mutare neașteptată

După 28 de ani în SUA, în vara lui 2020, Zhu a revenit brusc în China. A preluat catedre la două dintre cele mai prestigioase universități din Beijing și a devenit directorul unui institut de cercetare AI sprijinit de stat. Presa chineză l-a prezentat ca pe un patriot care sprijină „renașterea” tehnologică a țării, în timp ce în SUA decizia sa a ridicat întrebări despre modul în care marile universități americane gestionează colaborările cu cercetători având legături în China.

Ads

În 2023, Zhu a devenit membru al unui organism consultativ politic de vârf din China, unde a cerut ca AI să fie tratată cu aceeași prioritate strategică precum armele nucleare.

Disputele din AI: Big Data versus raționament cognitiv

Deși a contribuit la dezvoltarea modelelor statistice ce au pregătit terenul pentru rețelele neuronale, Zhu a devenit un critic vocal al direcției adoptate de giganții americani din AI.

În timp ce companii precum OpenAI sau Meta investesc miliarde în modele de tip „big data, small task” (sisteme antrenate pe volume uriașe de date pentru sarcini limitate), Zhu propune o paradigmă opusă: „small data, big task” – sisteme capabile să rezolve probleme complexe cu informații reduse, apropiindu-se de ceea ce el numește adevărata „inteligență generală artificială” (AGI).

Institutul său din Beijing dezvoltă agenți software precum TongTong, un „copil virtual” capabil să învețe reguli sociale și fizice, o direcție pe care Zhu o consideră mai aproape de modul real în care gândesc oamenii.

Ads

Știință și geopolitică

Decizia lui Zhu nu poate fi separată de contextul politic. În ultimul deceniu, relațiile tensionate dintre SUA și China au transformat cercetătorii de origine chineză într-un subiect de suspiciune în America. Programe precum „China Initiative” au investigat zeci de profesori, adesea fără probe solide.

Pe acest fundal, Zhu a simțit că resursele și libertatea de cercetare i-ar fi mai accesibile în China. Din 2020, institutul său a primit finanțări de sute de milioane de dolari. Oficial, cercetarea sa este parte a strategiei naționale chineze privind AI – o combinație între autonomie relativă și dependență directă de stat.

„Un proiect Manhattan pentru AI”

Paralela cu Qian Xuesen, cercetătorul chinez expulzat din SUA în anii ’50 și care ulterior a contribuit decisiv la programul spațial chinez, este des adusă în discuție. Zhu însuși a sugerat că AI ar trebui tratată în China la fel cum a fost tratat programul „Două bombe, un satelit” – adică un efort național coordonat.

Ads

„De 30 de ani mă concentrez pe un singur lucru: o teorie unificată a inteligenței artificiale. Dorința mea este înțelegerea, nu politica”, spune el.

O alegere personală cu miză globală

Pe fundalul noilor politici restrictive din SUA și al investițiilor masive din China, decizia lui Zhu capătă o semnificație mai mare decât o simplă mutare academică. Ea reflectă schimbarea centrului de greutate al științei globale și ridică o întrebare esențială: cine va dicta viitorul inteligenței artificiale – Silicon Valley sau Beijing?

Ads