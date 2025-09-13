SUA riscă să fie copleșite de roiurile de drone ale Chinei într-un posibil război

SUA riscă să fie copleșite de roiurile de drone ale Chinei într-un posibil război
Roi de drone/FOTO:X/@newsinaday

Un raport recent al Centrului pentru o nouă securitate americană (CNAS) avertizează că armata americană ar putea fi depășită de roiuri masive de drone chinezești în cazul unui conflict, dacă Pentagonul nu accelerează investițiile în sisteme de apărare specializate.

Deși Washingtonul a vorbit de ani buni despre necesitatea unor tehnologii anti-drone, autorii raportului subliniază că eforturile au fost fragmentate, insuficiente și lipsite de urgența cerută de situație. Astfel, trupele americane riscă să fie vulnerabile într-o confruntare de amploare.

China accelerează, SUA rămâne în urmă

Potrivit raportului, citat de Business Insider, Beijingul a investit masiv în sisteme autonome, în special în drone kamikaze – dispozitive ieftine, produse în serie și gândite să satureze apărarea adversarului. Între 2024 și 2026, China a comandat un milion de astfel de drone, un semnal clar că își pregătește capacitățile pentru un război de uzură tehnologică.

În schimb, SUA continuă să aloce sume colosale pentru arme sofisticate, dar ineficiente în raport cost-beneficiu. Raportul dă exemplul Mării Roșii, unde drone ieftine au fost doborâte cu rachete ghidate de sute de mii sau chiar milioane de dolari bucata – o ecuație pierzătoare pentru Pentagon.

„Fără sisteme anti-drone integrate și produse la scară largă, strategia americană de război distribuit riscă să fie paralizată de atacuri masive, iar SUA ar putea pierde o confruntare pentru Taiwan”, avertizează Stacie Pettyjohn și Molly Campbell, autorii documentului.

Deficiențe structurale și tehnologii rămase pe hârtie

Deși Pentagonul are planificate cheltuieli de peste 7,4 miliarde de dolari în 2025 pentru programe anti-drone, multe dintre soluțiile testate rămân la nivel de prototip – fie că este vorba de arme cu energie dirijată (lasere, microunde), fie de sisteme electronice de bruiaj.

Generalul James Rainey, șeful Army Futures Command, a criticat la începutul acestui an ritmul lent al implementării, cerând industriei „soluții complete”, nu doar „piese ale puzzle-ului”.

Un punct slab îl reprezintă și integrarea inteligenței artificiale în apărare – o direcție recunoscută ca fiind vitală, dar încă insuficient exploatată.

Lecțiile Chinei din Ucraina și scenariul „iadului fără oameni”

Beijingul a studiat cu atenție războiul din Ucraina și a adoptat tactici bazate pe drone FPV (first-person view), sisteme cu fibră optică, platforme de lovitură la distanță și avioane de recunoaștere avansate. Toate acestea apar deja în exercițiile militare chinezești.

Un exercițiu de tip jocuri de război, realizat de CNAS, a arătat că în primele faze ale unui conflict, China ar putea desfășura valuri succesive de drone împotriva forțelor americane din Pacific, în special în „primul lanț de insule” – arc strategic ce include Japonia, Taiwan și Filipine.

Pentagonul ar avea nevoie de o rețea complexă de senzori și sisteme defensive suprapuse pentru a rezista unui asemenea atac.

De altfel, unii comandanți americani mizează pe o strategie oglindă. Amiralul Samuel Paparo, șeful Comandamentului Indo-Pacific, declara anul trecut că își dorește să poată transforma Strâmtoarea Taiwan într-un „iad fără oameni”, folosind propriile roiuri de drone, capabile să încetinească sau să blocheze o ofensivă chineză.

