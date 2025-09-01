Relația specială între SUA și India a ajuns la sfârșit, datorită tarifelor impuse de președintele american. Dacă Donald Trump spera să pună India sub control, lucrurile nu merg conform planului, scrie The Telegraph.

Narendra Modi nu doar că a rămas inflexibil în fața presiunilor, dar îl ignoră cu desăvârșire pe președintele american. După ce Trump a impus, în mod surprinzător, o serie de taxe vamale severe asupra exporturilor indiene, el a încercat să contacteze de patru ori pe premierul indian pentru a ajunge la un compromis. De fiecare dată, Modi a refuzat să răspundă apelurilor.

În aceeași perioadă, Modi a avut două convorbiri cu „prietenul” său Vladimir Putin și l-a trimis pe ministrul afacerilor externe la Moscova. În acest weekend, s-a deplasat în China pentru prima dată în ultimii șapte ani, pentru a participa la un summit de securitate găzduit de Xi Jinping, președintele Chinei, în orașul Tianjin, din nord-estul Chinei. Cei doi lideri, de mult timp în relații reci, s-au apropiat acum din cauza circumstanțelor.

Din 2001, Washingtonul a încercat să atragă India în sfera sa de influență ca un bastion împotriva ascensiunii Chinei. Însă, prin impunerea unor taxe suplimentare asupra exporturilor indiene și sancționarea New Delhi-ului pentru achiziționarea de petrol rusesc, Trump a distrus 25 de ani de diplomație atent construită. Aceste măsuri au fost printre cele mai dure impuse de SUA asupra unui alt stat, alături de Brazilia.

Mai mult, Trump a cultivat o nouă prietenie cu Pakistanul, cel mai mare dușman al Indiei, invitându-l la prânz chiar pe șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, considerat liderul de facto al țării. Lui Modi nu i-a căzut bine acest lucru.

Prin utilizarea unei puteri dure și directe, analiștii avertizează că Trump riscă exact opusul a ceea ce își propunea: să împingă India mai aproape de Moscova și Beijing.

Conflictul, o oportunitate pentru Xi

Disensiunile dintre Trump și Modi au venit într-un moment perfect pentru Xi Jinping, care găzduiește summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) unde se află câțiva dintre principalii adversari ai Washingtonului. SCO, fondată de China și Rusia pentru a contracara influența SUA, a adunat lideri autoritari importanți: Kim Jong-un, dictatorul Coreei de Nord; Aleksandr Lukașenko din Belarus și Masoud Pezeshkian din Iran sunt și ei prezenți, alături de Putin.

Dar cel mai important câștig pentru Xi este prezența lui Narendra Modi. Relația dintre cei doi a fost grav afectată de un conflict de la granița himalayană din 2020, în urma căruia 20 de soldați indieni au fost uciși. În ciuda acestui fapt, apropierea dintre Modi și Xi pare totuși posibilă.

Un început promițător, dar fragil

Relația dintre Modi și Trump a fost construită pe afinități personale, instincte populiste comune și legături de afaceri. Amândoi au vorbit în fața unor mulțimi uriașe în țările celuilalt: 50.000 la mitingul „Howdy, Modi” din Texas în 2019 și 100.000 la „Namaste, Trump” în Ahmedabad în 2020. Aceasta a fost urmată de o aliniere strategică, India aderând la „Quad” – un grup informal cu SUA, Australia și Japonia, menit să contracareze influența Chinei.

Legăturile de afaceri au consolidat relația, Trump Organization având afaceri semnificative în India, inclusiv construcția a zece clădiri sub brandul Trump. Mukesh Ambani, cel mai bogat indian și aliat apropiat al lui Modi, a fost un susținător important al președintelui american.

Totuși, în ciuda acestor legături economice, relațiile s-au deteriorat rapid în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, când președintele a declanșat un război comercial global. India a respins cerințele de deschidere a sectorului agricol către investitori americani, iar Washingtonul a reacționat impunând taxe de 25%.

Apoi a urmat o ruptură mai serioasă. Trump a dublat penalizarea, acuzând India de „spălare de petrol”, în urma achiziționării masive de petrol rusesc. „India este un exemplu de profitor de război”, a spus Scott Bessent, secretar al Trezoreriei, vizându-l pe Ambani.

Oportunitățile și riscurile pentru India

India a cumpărat mai mult petrol rusesc după războiul din Ucraina, dar guvernul indian susține că a făcut acest lucru cu binecuvântarea Washingtonului, având în vedere că petrolul rusesc a fost vândut ulterior pe piața europeană. Totuși, multe voci din India consideră că adevăratul motiv al penalităților impuse de SUA este unul politic, legat de implicarea lui Trump în conflictul dintre India și Pakistan.

Modi caută alternative

Chiar și așa, Modi a început să caute noi aliați și oportunități, iar China pare să fi fost norocoasă. Conflictul din relațiile SUA-India a lăsat loc pentru ca Beijingul să se prezinte ca un partener mai stabil și mai responsabil, mai ales în fața crizei geopolitice provocate de ascensiunea Chinei.

În ciuda tuturor acestor evoluții, un realignament fundamental între India și China este puțin probabil. Cele două țări sunt rivale pentru dominanța în Asia și interesele lor se vor ciocni în mod inevitabil. SUA rămâne singura putere capabilă să echilibreze această rivalitate.

În acest context, India ar putea lua distanță de SUA pe termen scurt, dar relațiile economice și de securitate vor continua să fie esențiale pentru viitorul său. Modi va încerca, cel mai probabil, să îmbunătățească relațiile cu Washingtonul, poate reducând achizițiile de petrol rusesc și cumpărând mai mult gaz american.

Un divorț complet între India și SUA este puțin probabil, dar reconcilierile vor fi, fără îndoială, pragmatice și lipsite de căldură. În final, Modi va încerca să demonstreze că India nu va mai fi influențată de puterile externe.

