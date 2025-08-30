Trei scenarii pentru viitorul AI: Cine controlează algoritmii, controlează și națiunile, armatele și echilibrul global ANALIZĂ

Statele nu mai concurează doar pentru teritorii sau resurse naturale, ci pentru date, algoritmi și accesul la infrastructura digitală/ FOTO:X/@joeoptions

Inteligența artificială nu mai este promisiunea viitorului, ci realitatea prezentului. Transformarea tăcută, dar profundă, a început de mai bine de un deceniu, iar astăzi impactul inteligenței artificiale (AI) se resimte nu doar în economie și educație, ci și în echilibrul geopolitic global.

Ceea ce părea până de curând un domeniu rezervat centrelor de cercetare sau start-up-urilor high-tech a devenit un instrument strategic de putere, control și competiție internațională, scrie în Zerkalo Nedeli, ambasadorul Ucrainei în Japonia, Serghei Korsunskîi.

Geopolitica algoritmilor

Lupta pentru supremație tehnologică capătă noi dimensiuni. Statele nu mai concurează doar pentru teritorii sau resurse naturale, ci pentru date, algoritmi și accesul la infrastructura digitală. Inteligența artificială devine moneda puterii globale, redefinind concepte precum securitate națională, suveranitate și autonomie strategică.

Statele Unite, China și Uniunea Europeană investesc masiv în AI, iar miza este clară: cine controlează tehnologia, controlează viitorul. De la sisteme autonome de apărare, până la supraveghere internă și aplicații în educație sau economie, IA devine catalizatorul unei noi ordini internaționale.

Planurile de dezvoltare ale Beijingului, precum „New Generation Artificial Intelligence Development Plan”, vizează explicit atingerea unui leadership global până în 2030. Washingtonul, în schimb, recurge la restricții de export pentru tehnologiile avansate și susține integrarea AI în educația națională – un exemplu fiind ordinul executiv semnat în aprilie 2025 de președintele Trump privind formarea tinerilor în domeniul AI.

Europa, fidelă tradiției sale normative, caută să balanseze cursa globală cu o abordare etică și legală: Convenția-cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială, adoptată la finalul anului 2024, reprezintă o primă încercare de reglementare internațională, deși subiectele legate de securitate națională rămân excluse din aria de aplicare.

Digitalizarea ca nou tip de suveranitate

Tot mai multe state vorbesc astăzi despre suveranitate digitală. Nu mai este vorba doar despre controlul frontierelor fizice, ci despre independența în gestionarea datelor, algoritmilor și infrastructurii digitale. Dependența de giganți tehnologici străini este privită drept vulnerabilitate strategică.

În timp ce China mizează pe un model centralizat, cu sprijin masiv din partea statului, iar SUA pe dinamismul companiilor private, Europa încearcă să articuleze o cale proprie – un echilibru între inovație și drepturile fundamentale. Este o cursă inegală, dar care va modela raporturile de putere pentru deceniile următoare.

Sudul Global: între promisiune și periferie

Pe fundalul acestei competiții de talie mondială, țările din Sudul Global riscă să rămână captive într-un nou tip de dependență – cea digitală. Fără infrastructură, fără acces la date și fără cadre instituționale solide, multe dintre aceste state pot deveni simple piețe de consum pentru soluțiile AI dezvoltate în Nordul Global.

Recentul For Global Digital de la Nijni Novgorod, organizat de Rusia, a ilustrat această dinamică. Cu o participare numeroasă din partea unor state africane și asiatice mai puțin dezvoltate, evenimentul a fost o demonstrație de soft power alternativ. Moscova propune un soi de „pachet tehnologic low-cost” în schimbul sprijinului geopolitic. În paralel, infrastructura e americană (prin inițiative precum Starlink-ul lui Elon Musk), iar software-ul vine din Est – o formă subtilă de influență digitală în teritorii unde democrația este fragilă, iar resursele sunt limitate.

Inteligența artificială militarizată și riscurile unei noi curse a înarmării

Un alt front sensibil este cel militar. Algoritmii devin parte integrantă din arsenalul defensiv și ofensiv al marilor puteri. De la drone autonome până la războaie cibernetice, AI redefinește doctrina de securitate și ridică întrebări presante legate de responsabilitate, control uman și riscul escaladării automate a conflictelor.

În absența unui cadru juridic internațional, utilizarea militară a AI rămâne un teritoriu periculos, dominat de logica „cine dezvoltă primul, câștigă”. Experții avertizează: nu e vorba doar de arme, ci de o posibilă eroare de calcul algoritmic cu consecințe globale.

Așa cum remarca ambasadorul Ucrainei în Japonia, Serghei Korsunskîi, în analiza sa „Trei scenarii pentru viitorul AI: hegemonie, cooperare sau conflict”, tehnologia nu mai este doar un domeniu al cercetării, ci o miză de securitate națională. Cine controlează algoritmii — controlează și narațiunile, infrastructurile, capacitățile militare și, prin extensie, echilibrul global.

Trei scenarii posibile: cooperare, conflict sau hegemonie

Lumea se află la o răscruce. Potrivit analiștilor, se conturează trei mari scenarii privind viitorul geopolitic al IA:

1. Scenariul cooperativ — în care statele stabilesc standarde comune, reglementări și forme de colaborare transnațională;

2. Scenariul conflictual — marcat de falii tehnologice și fragmentare digitală, cu blocuri rivale și o cursă pentru controlul datelor;

3. Scenariul hegemonic — dominat de unul sau doi actori globali (SUA și/sau China), cu o formă de imperialism digital și dominație tehnologică unilaterală.

Majoritatea experților tind să creadă că hegemonia este cel mai probabil parcurs – cel puțin în viitorul apropiat. Însă acesta nu este lipsit de riscuri. O astfel de dominație tehnologică poate genera tensiuni majore, accentua inegalitățile și chiar alimenta noi tipuri de conflicte.

O nouă ordine mondială: de la petrol la date

Asemenea revoluției industriale din secolul XIX sau epocii petroliere din secolul XX, inteligența artificială reconfigurează fundamentele puterii globale. Ceea ce odată însemna acces la resurse fizice sau influență militară, azi se traduce prin acces la date, competență algoritmică și infrastructură digitală.

Fie că vorbim despre educație, economie, apărare sau politică externă, AI devine un actor tăcut, dar decisiv. Iar viitorul va aparține celor care reușesc să combine viziunea tehnologică cu discernământul geopolitic și etica decizională.

