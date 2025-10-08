Șeful CIA desecretizează un raport din 2015 al agenției sale despre vizita lui Biden în Ucraina. Fostul președinte a blocat publicarea raportului, cât era la putere

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 15:08
2242 citiri
Fostul președinte al SUA, Joe Biden FOTO Facebook/Joe Biden

O nouă piesă din arhiva tensiunilor americano-ucrainene a fost scoasă la lumină. Șeful serviciilor de informații americane, John Ratcliffe, a publicat marți un raport al CIA din 2015 — document parțial cenzurat, dar cu suficiente detalii pentru a reaprinde una dintre cele mai sensibile controverse din politica SUA: relația dintre familia Biden și compania ucraineană Burisma.

Ratcliffe, numit de Donald Trump în fruntea CIA și cunoscut pentru loialitatea față de președinte, a declarat pe platforma X că desecretizarea este „în interesul public”. Documentul, redactat în proporție mare, se referă la vizita oficială pe care Joe Biden — pe atunci vicepreședinte al SUA — a făcut-o la Kiev în decembrie 2015.

Ucraina, surprinsă de tăcerea lui Biden

Potrivit raportului, oficiali din administrația președintelui ucrainean Petro Poroșenko „și-au exprimat uimirea și dezamăgirea” după întâlnirea cu Biden. Se așteptau ca vizita să aducă mesaje clare privind sprijinul sau retragerea sprijinului american pentru anumite figuri politice de la Kiev. În schimb, vicepreședintele ar fi venit „doar pentru un discurs general” și ar fi evitat „orice discuție substanțială”.

Surse citate în document afirmă că unii oficiali ucraineni „comentau în privat” interesul presei americane pentru Hunter Biden, fiul vicepreședintelui, implicat în consiliul de administrație al companiei energetice Burisma. Ei ar fi văzut această atenție mediatică drept dovada unui „dublu standard” în atitudinea SUA față de corupția din alte state.

Ratcliffe susține că, la momentul redactării, Joe Biden ar fi dorit ca raportul să nu fie făcut public — o afirmație bazată pe un e-mail inclus în dosar.

Burisma, numele care revine constant

Cazul Burisma a apărut pentru prima dată în presa americană în decembrie 2015, când The New York Times a semnalat că implicarea lui Hunter Biden în compania ucraineană ar putea submina eforturile tatălui său de a promova o agendă anticorupție în regiune.

Burisma, una dintre cele mai mari companii de gaze din Ucraina, era condusă atunci de fostul ministru Mikola Zlocevski, acuzat că a deturnat milioane de dolari din fonduri publice.

Un scandal care a traversat administrațiile

După ce Joe Biden a devenit principalul adversar al lui Trump în campania din 2020, vechile acuzații au fost readuse în prim-plan. În 2019, Wall Street Journal a relatat că Trump ar fi exercitat presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a deschide o anchetă privind familia Biden. Episodul a dus la primul proces de impeachment al lui Trump, după ce s-a descoperit că acesta blocase 391 de milioane de dolari din ajutorul militar destinat Ucrainei.

Ambii lideri au negat că ar fi fost vorba de un șantaj. Însă, cum se întâmplă frecvent în politica americană, negările nu au închis subiectul, ci l-au alimentat.

Hunter Biden, între acuzații și grațiere

În 2024, Hunter Biden a fost găsit vinovat pentru posesie ilegală de armă sub influența drogurilor, iar ulterior a pledat vinovat pentru mai multe infracțiuni fiscale. La finalul mandatului său, președintele Joe Biden i-a acordat o grațiere completă, argumentând că procesul a fost „puternic politizat”.

Între timp, un fost informator FBI care susținea că familia Biden ar fi primit 5 milioane de dolari mită de la Burisma a fost inculpat pentru declarații false.

Publicarea raportului din 2015 vine într-un moment tensionat: Donald Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a face publice așa-numitele „Epstein Files”, documente care ar dezvălui nume importante asociate cu fostul infractor sexual Jeffrey Epstein. În acest context, manevra lui Ratcliffe pare mai degrabă o mișcare strategică — reactivarea unei vechi controverse pentru a muta atenția publică.

