JD Vance sau Marco Rubio? Primele semne ale bătăliei pentru moștenirea lui Trump

Pe măsură ce se conturează scena politică pentru alegerile prezidențiale din 2028, în interiorul Partidului Republican se profilează o competiție care ar putea defini viitorul mișcării „Make America Great Again” (MAGA). Potrivit analiștilor, confruntarea pare tot mai clar o cursă în doi — între vicepreședintele JD Vance și secretarul de Stat Marco Rubio, scrie The Guardian.

Pentru mulți americani, 7 noiembrie 2028 — data următoarelor alegeri prezidențiale — marchează un moment de cotitură. Este ziua în care se va încheia, probabil, epoca Trump. Este, poate, ziua în care democrații vor încerca să repare eșecul din 2024. Și, speră unii, ziua renașterii democrației americane.

Totuși, la Washington, discuțiile despre succesiune se duc mai ales în Partidul Republican, după ce Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a lăsat să se înțeleagă că ar putea căuta o a treia candidatură – deși Constituția o interzice. „Mi-ar plăcea să o fac”, a spus el recent, pentru ca apoi să adauge ambiguu: „Vom vedea ce se întâmplă.”

În spatele acestor declarații, Trump a sugerat că vede doi posibili succesori: vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

JD Vance – moștenitorul direct

Pentru mulți observatori, JD Vance, în vârstă de 41 de ani, este favoritul clar al bazei republicane. Fost senator de Ohio și autor al volumului Hillbilly Elegy, Vance s-a impus ca o voce puternică a dreptei populiste, fidelă președintelui.

Stilul său direct, adesea controversat, i-a adus popularitate printre susținătorii MAGA, dar și critici pentru declarațiile provocatoare. Vance folosește intens rețelele sociale pentru a apăra politicile lui Trump și pentru a ataca oponenții progresiști, ceea ce i-a adus reputația unui „pit bull” politic.

În același timp, pozițiile sale au evoluat semnificativ. Înainte de a intra în cercul apropiat al lui Trump, Vance îl descria pe președinte drept un „idiot” pe care nu l-ar susține niciodată. Ca senator, s-a opus intervențiilor militare externe; ca vicepreședinte, a sprijinit acțiuni unilaterale împotriva Iranului, Yemenului și Venezuelei.

Criticii îl acuză de inconsecvență ideologică și de o retorică polarizantă. Cu toate acestea, în sondajele preliminare din statele-cheie, Vance conduce detașat.

Marco Rubio – diplomat rezervat, dar ambițios

Marco Rubio, în vârstă de 54 de ani, este o figură mai discretă, dar cu o carieră politică mai lungă. Ca secretar de Stat, el a avut rolul dificil de a explica și implementa inițiativele de politică externă ale administrației Trump.

În anii anteriori, Rubio era considerat un republican moderat, pro-democrație și pro-aliați tradiționali ai Statelor Unite. În campania prezidențială din 2016, el avertiza asupra „marilor puteri care subjugă vecinii mai mici” — o referire directă la Rusia. Totuși, de când a intrat în administrația Trump, pozițiile sale s-au apropiat considerabil de linia dură a Casei Albe.

Ca fiu al unor migranți cubanezi, Rubio a menținut o atitudine fermă față de regimurile din Cuba, Venezuela și Nicaragua, pledând pentru presiune politică și economică asupra guvernelor de stânga din regiune. Recent, el a susținut măsuri militare împotriva traficanților de droguri din America Latină, stârnind reacții internaționale.

Cu toate acestea, ezitările sale în privința planurilor de pace din Gaza și reacțiile lente la crizele internaționale au alimentat percepția că Rubio este un actor secundar într-o administrație dominată de personalitatea lui Trump.

Rivalitate în umbra lui Trump

Atât Vance, cât și Rubio se poziționează drept potențiali continuatori ai mișcării populiste care a redefinit Partidul Republican în ultimul deceniu. Ambii beneficiază de vizibilitate, influență și de o bază electorală loială acutualului președinte.

Însă criticii susțin că niciunul nu are experiența de conducere sau viziunea necesară pentru a redefini politica americană după 2028. Observatorii politici notează că „moștenirea Trump” ar putea continua sub forme diferite — una mai agresivă, alta mai calculată — dar ambele lipsite de profunzimea diplomatică pe care o cere funcția supremă în stat.

O Americă între continuitate și reînnoire

Dacă Trump nu va mai candida, alegerea succesorului său va deveni testul suprem pentru direcția Partidului Republican: va continua acesta drumul populist început în 2016 sau va încerca să revină la un conservatorism tradițional, pragmatic și orientat spre alianțe internaționale?

Răspunsul va determina nu doar viitorul partidului, ci și tonul politicii americane pentru deceniul următor.

Mulți observatori speră că Statele Unite pot oferi lideri capabili să depășească populismul și diviziunile ultimilor ani. Dar, așa cum istoria recentă a arătat, predicțiile politice în America au devenit mai imprevizibile ca oricând, sbliniază The Guardian.

