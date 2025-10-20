Comportamentul misterios al bizonilor anunță o schimbare ecologică majoră în Statele Unite

Bizonii au cutreierat America de Nord de peste 10.000 de ani/ FOTO:X@judytgolf

O echipă de cercetători a descoperit un comportament neașteptat în rândul bizonilor nord-americani, care ar putea indica transformări ecologice profunde la scară națională, scrie Daily Mail.

Un studiu desfășurat pe parcursul a șase ani, folosind coliere GPS, imagini satelitare și experimente de teren, a arătat că aceste animale impunătoare încep să revină pe vechile trasee de migrație – aceleași rute urmate de strămoșii lor cu mult înainte ca prezența umană să schimbe radical peisajul nord-american.

Cercetătorii afirmă că această întoarcere la coridoarele preistorice a fost posibilă datorită eforturilor de conservare care au refăcut peisajele favorabile migrației și au eliminat obstacolele care împiedicau bizonii să-și urmeze instinctele și semnalele de mediu ce le ghidează mișcările sezoniere.

Modelele de zăpadă, creșterea vegetației și accesul la apă determină deplasarea turmelor, iar exemplarele mai în vârstă conduc grupurile tinere pe trasee învățate și transmise de-a lungul generațiilor.

Prin reluarea acestor rute străvechi, bizonii contribuie la restabilirea echilibrului ecologic – un semn că peisajele Americii își recapătă reziliența și ritmurile naturale, potrivit concluziilor studiului.

Migrație pe urmele trecutului

În prezent, populația de bizoni se situează în jurul a 5.000 de exemplare – o cifră relativ stabilă din anii 2010, după o recuperare spectaculoasă de la doar 23 de animale rămase în viață în anul 1902. În fiecare an, bizonii parcurg aproximativ 1.000 de kilometri pe un traseu de migrație de circa 80 de kilometri în linie dreaptă.

Cercetările au mai arătat că bizonii dispun de o memorie spațială remarcabilă, revenind constant în zonele de pășunat de calitate superioară odată ce barierele artificiale sunt îndepărtate.

Profesorii Bill Hamilton și John T. Perry Jr., de la Washington and Lee University, afirmă că „pe măsură ce bizonii traversează peisajul, ei amplifică calitatea nutritivă și capacitatea ecologică a zonei Yellowstone”.

O influență ecologică profundă

Deși eforturile de conservare din America de Nord s-au concentrat mai ales pe turme mici, aflate în regim controlat, acest studiu scoate în evidență impactul turmelor mari, aflate în libertate, asupra întregului peisaj.

Echipa de cercetare a observat turmele de bizoni pășunând în văile râurilor din Yellowstone, în timpul primăverii și verii. Deși pășunatul poate părea intens, el are, de fapt, un rol benefic în ciclul azotului, contribuind la îmbogățirea plantelor consumate.

Microorganismele din sol descompun materia vegetală și animală, eliberând forme de azot – precum amoniul și nitrații – ușor asimilabile de plante. Activitatea bizonilor sporește aceste procese microbiene, ceea ce face ca vegetația din zonele pășunate să fie nu doar la fel de productivă, ci chiar cu până la 150% mai nutritivă decât cea din zonele neatinse – un avantaj pentru celelalte erbivore din parc.

„Grazingul bizonilor are probabil consecințe importante pentru alte specii de ierbivore și pentru întreaga rețea trofică, într-un mod similar cu ce s-a întâmplat în Serengeti, odată cu revenirea populației de gnu”, afirmă profesorul Hamilton.

Un experiment de amploare

Pentru a înțelege aceste fenomene, cercetătorii au desfășurat experimente în teren între 2015 și 2021. Aceștia au monitorizat creșterea plantelor, ciclurile de nutrienți, chimia solului și a plantelor, nivelurile de erbivorie, compoziția comunităților vegetale și populațiile microbiene.

Cu ajutorul unor incinte mobile, au comparat zonele pășunate cu cele neatinse, iar datele au fost corelate cu imagini satelitare și traseele GPS ale turmelor de bizoni, pentru a cartografia impactul acestora asupra întregului peisaj de migrație.

Refacerea unei legături milenare

Studiul subliniază rolul esențial al turmelor mari, libere, în menținerea sănătății ecosistemelor. Revenirea la modelele de migrație ancestrală ar putea revitaliza peisajele din America de Nord, oferind faunei o reconectare cu ritmurile naturale care au modelat continentul timp de milenii.

Bizonii au cutreierat America de Nord de peste 10.000 de ani, având un rol crucial în menținerea ecosistemelor de prerie. Înainte de colonizarea europeană, se estimează că între 30 și 60 de milioane de bizoni populau continentul, de la Alaska până în Mexic, din Marile Câmpii până în pădurile estice.

Aceste turme uriașe întrețineau pășunile deschise, fertilizau solul și susțineau o mare varietate de alte specii. Triburile indigene din America de Nord depindeau de bizoni pentru hrană, îmbrăcăminte, adăpost, unelte și practici spirituale, făcând din aceste animale un pilon al vieții culturale și sociale.

O istorie aproape pierdută

În secolul al XIX-lea, populațiile de bizoni au fost decimate din cauza vânătorii excesive, a masacrului comercial și a campaniilor guvernamentale menite să-i îndepărteze de pe Câmpii. Până în anii 1880, mai puțin de 1.000 de bizoni mai trăiau în sălbăticie – o prăbușire dramatică față de zecile de milioane existente cu doar câteva decenii înainte.

Această aproape-extincție a fost devastatoare atât pentru ecosistemele din regiune, cât și pentru comunitățile indigene, care și-au pierdut o resursă vitală și un element central al identității culturale.

Începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, au fost înființate turme de conservare în parcuri naționale precum Yellowstone și pe proprietăți private. Deși aceste inițiative timpurii au împiedicat dispariția speciei, animalele au fost adesea ținute izolat și în spații închise, fără posibilitatea de a migra natural.

Până la mijlocul secolului XX, populațiile de bizoni s-au refăcut lent, dar majoritatea au fost crescute mai degrabă în scopuri agricole sau conservate în mod limitat.

Astăzi, odată cu redescoperirea traseelor ancestrale și cu un nou tip de conservare – bazat pe libertate de mișcare și restaurare ecologică – bizonii oferă o speranță tangibilă că America își poate regăsi echilibrul natural.

