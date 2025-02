Administrația noului președinte american Donald Trump a concediat vineri, 31 ianuarie, un grup de procurori care lucrau la cazul luării cu asalt a Capitoliului și a cerut numele agenților FBI implicați în același caz pentru a-i putea concedia și pe aceștia, în acțiuni care reflectă hotărârea Casei Albe de a prelua controlul asupra aplicării legii federale și de a „epura” agențiile de angajații „insuficient de loiali”, relatează AP.

Procurorul general adjunct interimar Emile Bove a ordonat demiterea procurorilor la câteva zile după ce Trump a anunțat grațierea a peste 1 500 de persoane acuzate de atacul asupra Capitoliului. Ca urmare, aproximativ 24 de procurori din Washington au fost concediați.

Într-o notă separată, Bove a cerut la peste șase directori FBI să demisioneze până luni, 3 februarie, și a cerut numele tuturor angajaților FBI care au lucrat la ancheta privind atacul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 - o listă care ar putea include mii de persoane. Bove, care a fost avocatul lui Trump, a declarat că oficialii Departamentului de Justiție vor efectua o evaluare pentru a determina dacă sunt necesare decizii suplimentare privind personalul.

Procurorii concediați au fost angajați inițial ca procurori temporari pentru a se ocupa de cazul de agresiune din Capitol Hill, dar au fost promovați pe posturi permanente după ce Trump a câștigat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, potrivit unui memoriu obținut de AP. Beauvais a declarat că nu va „tolera acțiunile perturbatoare de personal ale administrației anterioare”.

Orice concedieri masive la FBI ar fi o lovitură serioasă dată independenței față de Casa Albă a celei mai importante agenții federale de aplicare a legii din țară, dar astfel de „decizii de personal” ar fi în conformitate cu hotărârea lui Trump de a subjuga comunitatea de aplicare a legii și de informații și ar putea face parte din planul său de „răzbunare”.

Asociația agenților FBI a numit concedierile „acțiuni scandaloase ale actualilor oficiali” care „contrazic în mod fundamental obiectivele lui Trump în materie de aplicare a legii și sprijinul său pentru agenții FBI”.

Trump are ambiția de a „arunca în aer” sistemul de guvernare administrativă din SUA

Nu este clar ce căi de atac ar putea avea agenții potențial concediați, dar FBI are o procedură de concediere clar definită, iar orice acțiune bruscă care ocolește acest protocol ar putea deschide ușa unei contestații juridice.

Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor în timpul audierii sale de confirmare, Kash Patel, nominalizat de Trump pentru funcția de director al FBI, a declarat că nu are cunoștință de niciun plan de concediere sau de pedepsire a angajaților FBI implicați în anchetele împotriva lui Trump.

Înainte de numirea sa, Patel a vorbit public cel puțin o dată despre „conspiratorii” anti-Trump din guvern și din mass-media, despre care a spus că trebuie să fie eliminați.

De ani de zile, Trump critică FBI și Departamentul de Justiție în legătură cu anchetele care i-au afectat președinția, inclusiv ancheta privind legăturile dintre Rusia și campania sa electorală din 2016, precum și alte cazuri împotriva sa. În timpul campaniei, Trump nu și-a ascuns dorința de a se răzbuna pe cei care l-au „hărțuit” sau care l-au „înșelat”, referindu-se în mod repetat la „dușmanii interni”.

Săptămâna aceasta, Departamentul de Justiție al SUA a concediat mai mult de 12 angajați care au lucrat cu fostul procuror special Jack Smith la investigarea cazurilor împotriva lui Trump. De asemenea, s-a aflat că echipa lui Trump verifică funcționarii publici din cadrul Consiliului Național de Securitate în ceea ce privește angajamentul față de agenda sa, iar cei care nu sunt de acord sunt concediați.

Trump are ambiția de a „arunca în aer” la propriu sistemul modern de guvernare administrativă din Statele Unite, de a schimba radical regulile jocului în politică și de a provoca o înfrângere zdrobitoare elitelor tradiționale, de a reduce la zero așa-numitul stat profund, bazându-se pe majoritatea republicană din ambele camere ale Congresului și pe majoritatea conservatoare din Curtea Supremă a SUA, care sunt pe deplin sub controlul său în această etapă.

