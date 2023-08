Puteți câștiga 50.000 de dolari dacă piratați un satelit al guvernului SUA

Pare contraintuitiv ca guvernul SUA să încurajeze hackerii să-i atace sateliții, dar tocmai asta se întâmplă în acest weekend la Hack-A-Sat 4.

„Hack-A-Sat”, înființat de US Space Force și Air Force, este un concurs de tip capture-the-flag-like în timpul căruia hackerii folosesc hardware care simulează spargerea unui satelit real și obțin acces la datele acestuia.

Concursul a fost conceput inițial în speranța de a îmbunătăți apărarea împotriva amenințărilor la adresa securității cibernetice cu care se confruntă din ce în ce mai mult guvernul SUA – în special din partea unor puteri străine potențial ostile – permițând guvernului să observe modul în care hackerii ar ataca și să-și îmbunătățească înțelegerea hackingului avansat.

În timpul competiției, hackerii vor încera să pătrundă în satelitul Space Force Moonlighter, un satelit de testare conceput ca o „cutie de nisip de hacking”, pentru a obține acces la datele acestuia în timp ce luptă împotriva celorlalte echipe care le atacă propriile sisteme, potrivit detaliilor concursului.

Echipa de pe locul întâi va câștiga 50.000 de dolari, echipa de pe locul doi va câștiga 30.000 de dolari, iar echipa de pe locul trei 20.000 de dolari.

Potrivit căpitanului forțelor spațiale Kevin Bernert, citat de Politico, guvernul speră că această competiție va implica în mod creativ o mare varietate de oameni calificați în rețelele cibernetice.

„Nu vrem să fim doar o organizație mare, monolitică”, a spus Bernert pentru Politico . „Vrem să implicăm cât mai mulți oameni în mod inteligent. Și, deci, impactul pe termen lung este să înțelegem că trebuie să te asiguri în securitatea cibernetică – nu trebuie doar să o faci după aceea.”

Cinci echipe au ajuns în runda finală, inclusiv Polonia Can Into Space, echipa câștigătoare de anul trecut. Câștigătorii concursului din acest an vor fi anunțați duminică, 13 august.