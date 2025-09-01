Co-fondatorul companiei Palantir, miliardarul conservator Peter Thiel, va conduce o serie de patru conferințe despre Anticrist

O organizație non-profit din California va găzdui o serie de conferințe private cu investitorul miliardar Peter Thiel, pe tema personajului biblic Anticristul. Thiel, în vârstă de 57 de ani, își va expune opiniile despre „modul în care credința sa creștină îi influențează înțelegerea lumii”, inclusiv în domeniile teologiei, istoriei, literaturii și „politicii Anticristului”, în cadrul unei serii de patru conferințe la The Commonwealth Club din San Francisco, potrivit unui fluturaș oficial care anunță evenimentul.

Programată pentru 15, 22 și 29 septembrie și 6 octombrie, seria de conferințe va analiza atât dimensiunile teologice, cât și pe cele tehnologice ale conceptului de Anticrist, bazându-se pe gânditori religioși și filosofici precum René Girard, Francis Bacon, Jonathan Swift, Carl Schmitt și John Henry Newman.

Fiecare conferință – care nu va fi transcrisă sau făcută publică – va forma o „serie coerentă” de discuții, iar accesul este permis doar pentru întreaga serie de conferințe, nu pentru date individuale.

Evenimentul va include și o sesiune de întrebări și răspunsuri moderată de Peter Robinson, gazda podcastului „Uncommon Knowledge” de la Hoover Institution din Stanford, precum și o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea publicului, oferind participanților oportunitatea de a interacționa direct cu Thiel, scrie christianpost.com.

Evenimentul este organizat de Acts 17 Collective, o organizație non-profit dedicată promovării „Recunoașterii lui Hristos în Tehnologie și Societate”.

Ads

Aceasta este cea mai recentă incursiune a lui Thiel în gândirea creștină. În mai, Thiel a participat la evenimentul DJ iHearCanvas din San Francisco, unde a fost intervievat de pastorul Toby Kurth de la Christ Church din zona golfului San Francisco. În cadrul discuției, Thiel a împărtășit viziunea sa asupra celor Zece Porunci, subliniind pe care dintre ele le consideră că sunt cele mai semnificative.

„Din Cele Zece Porunci, cele două cele mai importante sunt prima și ultima din listă. Prima poruncă spune să îl venerezi pe Dumnezeu”, a spus Thiel. „A zecea poruncă spune să nu poftești lucrurile care aparțin vecinului tău. Într-un fel, prima poruncă înseamnă să te uiți în sus, iar a zecea poruncă înseamnă să nu te uiți în jur. Și dacă ești prea concentrat pe toți oamenii din jurul tău, acesta este tipul de versiune negativă în care te poți prinde.”

Într-un interviu din octombrie 2024, Thiel a oferit o perspectivă asupra Anticristului:

„Teza mea speculativă este că, dacă Anticristul ar ajunge la putere, ar face-o vorbind tot timpul despre Armaghedon. Sloganul lui Anticrist este pacea și siguranța, ceea ce nu este nimic rău în sine”, a spus el. „Dar trebuie să vă imaginați că acest slogan are o rezonanță foarte diferită într-o lume în care miza este atât de absolută, în care miza este atât de extremă, în care alternativa la pace și siguranță este Armaghedonul și distrugerea tuturor lucrurilor.”

Ads

Președintele Donald Trump l-a numit pe Thiel să pună în aplicare un ordin executiv din martie prin care solicita agențiilor federale să integreze practicile de partajare a datelor — un ordin care a stârnit temeri în rândul apărătorilor libertăților civile, deoarece ar putea pune bazele unei vaste baze de date federale de supraveghere.

Pe lângă sprijinul acordat lui Trump, Thiel a intrat în istorie la Convenția Națională Republicană din 2016, fiind primul vorbitor care și-a declarat deschis homosexualitatea, afirmând „Sunt mândru că sunt gay” pe scena convenției.

Ads