Criza datoriilor din SUA. Ultima măsură luată de Joe Biden pentru evitarea incapacității de plată

Acordul privind datoria menit să evite o incapacitate de plată a Statelor Unite este gata să fie înaintat Congresului american, a anunţat duminică preşedintele Joe Biden, îndemnând parlamentarii să-l adopte, notează AFP.

„Să continuăm să avansăm îndeplinindu-ne obligaţiile şi construind cea mai puternică economie din istoria lumii", a declarat preşedintele Biden în cursul unei scurte apariţii în faţa presei la Casa Albă, îndemnând "cele două Camere să adopte acest acord".

Tune in as I deliver remarks on reaching a bipartisan budget agreement. https://t.co/txWaZvF5Xg