Șeful Agenției de Informații Militare a SUA, înlăturat după o evaluare critică a atacurilor din Iran. O nouă epurare în rândul liderilor militari americani

Generalul Jeffrey Kruse, schimbat din fruntea servicilor de informații militare ale SUA/FOTOX/@Disavow

Administrația Trump a înlăturat vineri, 22 august, conducerea Agenției de Informații a Pentagonului (DIA), într-o nouă rundă de epurări la vârful structurilor militare americane. Potrivit oficialilor citați de presa din Statele Unite, general-locotenentul Jeffrey Kruse, numit în fruntea DIA la începutul anului 2024, a fost demis, în contextul tensiunilor generate de evaluarea neoficială a raidurilor aeriene americane asupra Iranului.

Alături de Kruse, alți doi ofițeri de rang înalt au fost, de asemenea, înlocuiți: viceamiralul Nancy Lacore, șefa rezervelor navale ale SUA, și contraamiralul Milton Sands, comandantul forțelor speciale navale americane.

Surse din cadrul Departamentului Apărării au confirmat pentru Reuters că măsurile vin pe fondul nemulțumirii administrației Trump față de o analiză preliminară a DIA, care contrazicea public afirmațiile președintelui privind eficiența atacurilor asupra infrastructurii nucleare iraniene.

Tensiuni între evaluările militare și discursul politic

În luna iunie, Statele Unite au desfășurat o operațiune de amploare împotriva a trei centre nucleare iraniene, implicând peste 125 de avioane militare și un submarin echipat cu rachete ghidate. Președintele Trump a descris atacurile drept o „reușită militară spectaculoasă”, susținând că obiectivele iraniene au fost „complet distruse”.

Cu toate acestea, o evaluare internă a DIA, apărută în presă, estima că raidurile ar fi întârziat programul nuclear iranian cu doar câteva luni, o concluzie care a provocat iritare în cercurile apropiate Casei Albe. Trump și membri ai administrației sale au criticat în termeni duri scurgerea de informații și au acuzat o campanie mediatică „ostilă”, menită să umbrească succesul operațiunii.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a respins concluziile preliminare, declarând că „documentul a fost scurs cu intenția clară de a submina importanța unei lovituri istorice” și a criticat ceea ce a numit „reacția părtinitoare a presei”.

O campanie de remanieri fără precedent

Încă de la începutul celui de-al doilea mandat, președintele Trump a început o remaniere sistematică la nivelul conducerii militare. În februarie, l-a demis fără explicații pe generalul Charles “CQ” Brown, șeful Statului Major Interarme. Au urmat schimbări în fruntea Marinei, Pazei de Coastă, Agenției de Securitate Națională, precum și în rândul conducerii forțelor aeriene și navale din cadrul NATO.

Recent, și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene și-a anunțat retragerea prematură, după doar doi ani dintr-un mandat de patru, fără a oferi un motiv oficial.

În paralel, Pentagonul a ordonat o reducere semnificativă a numărului de generali activi, vizând cel puțin 20% din generalii de patru stele și 10% din totalul ofițerilor de rang înalt, într-un demers justificat oficial prin „optimizarea structurii de comandă”.

Îngrijorări privind politizarea armatei

Oficial, administrația a susținut că președintele „își alege echipa de conducere în conformitate cu prioritățile strategice ale momentului”. Însă parlamentari democrați și analiști din domeniul securității naționale au exprimat îngrijorări legate de posibila politizare a armatei, structură care, tradițional, s-a menținut în afara disputelor partizane.

„Suntem martorii unei epurări care subminează stabilitatea instituțională a armatei americane”, a declarat un membru al Comisiei pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților, sub protecția anonimatului.

Pentagonul nu a oferit detalii suplimentare privind viitorul celor înlăturați sau despre eventualele numiri care vor urma.

