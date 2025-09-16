Americanii mai au 400 de zile ca să-și salveze democrația - The Guardian

Autor: Veronica Andrei
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 14:33
676 citiri
Americanii mai au 400 de zile ca să-și salveze democrația - The Guardian
Statuia Libertații/FOTO:X@BuddyLOL_

De la Washington la Bruxelles, se simte tot mai clar că lumea liberă stă pe un fir de ață. În centrul acestui echilibru instabil se află Statele Unite, unde, în mai puțin de 400 de zile, soarta democrației ar putea fi tranșată, scrie Timothy Garton Ash în The Guardian.

„Întors dintr-un sejur de șapte săptămâni în Statele Unite, mi-e greu să nu trag o concluzie dură: democrația americană este într-un punct critic. Alegerile parțiale din noiembrie anul viitor vor reprezenta primul test real – și poate decisiv – pentru viitorul acestei republici. Dacă atunci Congresul va reuși să limiteze puterea și ambițiile politice ale lui Donald Trump, va exista o fereastră de încă 700 de zile pentru a reface, măcar parțial, cadrul instituțional care permite o tranziție pașnică a puterii executive. Altfel spus, „Operațiunea Salvarea Democrației Americane”, fazele I și II,” explică Timothy Garton Ash.

Când sistemul constituțional devine vulnerabil

„Un titlu dramatic? Poate. Dar ceea ce am văzut în ultimele luni în SUA nu poate fi descris altfel decât ca un asalt brutal asupra normelor democratice. O ofensivă calculată și executată cu o precizie care lasă puțin loc pentru interpretări.

În teorie, Constituția americană oferă garanții. În practică însă, realitatea ultimilor ani a demonstrat cât de ușor pot fi abuzate lacunele unui sistem considerat, până nu demult, „modelul” democrației liberale. Puterea executivă s-a extins fără limite clare, iar o Curte Supremă dominată de conservatori alimentează ideea unui „executiv unitar”, o teorie care oferă președintelui prerogative aproape discreționare.

Din această zonă gri a apărut și Trump, care în al doilea său mandat pare pregătit – și încurajat – să forțeze limitele instituționale până la rupere. Iar lecția este simplă: democrațiile nu se prăbușesc brusc, ci se erodează lent, cu fiecare precedent lăsat nepedepsit“, continuă autorul.

Subminarea tăcută a votului

Unul dintre cele mai subtile, dar eficiente instrumente de distorsionare a voinței populare rămâne gerrymandering-ul – trasarea arbitrară a granițelor electorale. În Statele Unite, această practică este legală și utilizată din plin de ambele tabere politice. Iar Curtea Supremă a decis recent că nu are competența de a interveni în cazul manipulării politice (cu excepția celei pe criterii rasiale). Rezultatul? Alegeri care devin din ce în ce mai puțin reprezentative.

Texas, în urma unui ordin direct de la Trump, a redesenat circumscripțiile pentru a câștiga încă cinci locuri în Congres. California răspunde în oglindă. Nimeni nu se mai obosește să pretindă neutralitate.

Violența – normalitatea tulburătoare

Nicio societate democratică din Europa nu se poate compara cu America atunci când vine vorba de violență. În fiecare zi, știrile de seară relatează cel puțin un atac armat, o agresiune, o nouă tragedie în școli. SUA are mai multe arme decât cetățeni. Iar atacul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 a fost doar vârful aisbergului.

Între timp, atentate, răfuieli politice și amenințări devin obișnuință. Ultimul caz: activistul de dreapta Charlie Kirk, împușcat. Fără să aștepte ancheta, Trump și Musk au dat vina pe „discursul urii al stângii radicale”. Într-o țară unde polarizarea a atins un nivel periculos, spirala violenței politice pare inevitabilă.

Instituțiile, paralizate de frică

„De ce nu reacționează elitele? Universități de top, giganți tehnologici, firme de avocatură de renume – toate au dat înapoi. Columbia University sau Paul, Weiss s-au retras rușinos din fața presiunii politice. Zuckerberg a ales lingușirea. Într-un sistem în care totul este guvernat de logica concurenței capitaliste, instinctul de conservare domină. Frica s-a infiltrat până și în turnurile de fildeș ale establishmentului“, susține Timothy Garton Ash.

Vor fi libere alegerile din 2026?

Întrebarea care se pune tot mai des este: vor fi alegerile de anul viitor pe deplin libere și corecte? În condițiile în care votul prin corespondență este amenințat cu interdicții, iar eforturile de intimidare sau descalificare a alegătorilor se intensifică, e greu de oferit un răspuns sigur. Democrații (cu „d” mic) din toate partidele au datoria să apere integritatea votului. Iar Partidul Democrat, cu toate incoerențele și lipsa de leadership, trebuie să le câștige, îndeamnă Ash.

Soluția nu e discursul despre democrație. E economia

Ironia face ca speranța să vină din economie. Măsurile protecționiste ale lui Trump încep să aibă efecte: inflație, tarife mai mari, datorie publică uriașă. În anul fiscal 2024, doar dobânda la datoria de 37.000 de miliarde de dolari a depășit bugetul total al Apărării.

Dar astfel de riscuri macro sunt, deocamdată, abstracte pentru alegătorul obișnuit. Doar dacă impactul economic negativ devine tangibil, Democrații au o șansă reală la urne. Trump ar putea contracara cu un gest populist – de pildă, o „primă de tranziție” înainte de alegeri, mascată sub pretextul „adaptării la economia MAGA”.

În următoarele 400 de zile, Democrații trebuie să reamintească americanilor de ce le pasă de prețurile la alimente, la locuințe, de sistemul medical, de slujbele pierdute. Nu vor câștiga nici cu discursuri abstracte despre „salvarea democrației”, nici prin lupte culturale sterile.

Viitorul democrației se joacă în 2026. Dar începe acum

Desigur, peste toate planează și umbra alegerilor prezidențiale din 2028. Dar până atunci, provocările sunt mai mult decât suficiente. În ciuda fragilității instituțiilor, regula fundamentală a politicii democratice rămâne valabilă: câștigă următoarele alegeri. Sau acceptă riscul de a nu mai avea altele, avertizează Timothy Garton Ash în The Guardian.

Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor...
China amenință UE și NATO, după ce Trump le-a cerut aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc
China amenință UE și NATO, după ce Trump le-a cerut aliaților să nu mai cumpere petrol rusesc
China a amenințat că va lua măsuri decisive ca răspuns dacă țările NATO, sub presiunea SUA, vor încerca să impună tarife țărilor care cumpără petrol rusesc, potrivit purtătorului de...
#SUA, #democratie, #Donald Trump, #alegeri , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sarbi dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia
ObservatorNews.ro
Modificarile propuse la legea privind retragerea banilor din Pilonul 2 de pensii. La ce trebuie sa ne asteptam
DigiSport.ro
Gata! Fabrizio Romano a facut anuntul despre Cristi Chivu la Inter

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ANAF anunță controale cu privire la adaosul comercial pentru alimentele de bază. Hotărârea a fost luată la o zi după ce Sorin Grindeanu a cerut-o
  2. Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani
  3. Americanii mai au 400 de zile ca să-și salveze democrația - The Guardian
  4. Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
  5. Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria
  6. Meteorologii anunță temperaturi mai mici cu 10 grade. Regiunile unde încep ploile chiar din seara asta
  7. Victor Rebengiuc se retrage din teatru, după o carieră de 70 de ani: „Am găsit înțelegere la Teatrul Bulandra, teatrul meu de-o viață”
  8. Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"
  9. Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
  10. Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală