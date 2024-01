Secretele miliardarului pedofil. Jeffrey Epstein deținea informații incendiare despre Donald Trump și familia Clinton

Jeffrey Epstein deținea informații despre Donald Trump și familia Clinton atât de incendiare, încât ar fi putut răsturna alegerile prezidențiale din 2016 dacă ar fi fost făcute publice, potrivit fratelui mai mic al miliardului pedofil mort.

"Dacă aș fi spus ceea ce știu despre ambii candidați, ar fi trebuit să anuleze alegerile“. „Asta mi-a spus Jeffrey în 2016", a declarat miercuri, 3 ianuarie, Mark Epstein pentru The Washington Post, amintindu-și de o conversație pe care a avut-o cu fratele său despre confruntarea dintre Trump și Hillary Clinton.

Cu toate acestea, dezvoltatorul imobiliar Mark, în vârstă de 69 de ani, a ezitat atunci când a fost rugat să dea mai multe detalii, spunând că fratele său nu i-a dezvăluit niciodată ce anume știa despre candidații la președinție de atunci.

Ambii candidați erau cunoscuți ca fiind cunoscuți pentru faptul că s-au mișcat în cercul lui Epstein, fie direct, fie indirect.

Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein de șapte ori în anii '90, potrivit jurnalelor de zbor, făcând naveta între Palm Beach, Florida, și New York, însoțit de membri ai familiei în cel puțin două ocazii.

Nu se știe dacă Hillary a avut relații personale cu Epstein, dar soțul ei, fostul președinte Bill Clinton, a fost prieten cu Epstein cel puțin din 1993, în timpul primului său mandat la Casa Albă.

Bill Clinton și Epstein s-au vizitat reciproc de numeroase ori de-a lungul anilor - inclusiv Epstein a făcut cel puțin 17 vizite la Casa Albă.

Avionul lui Epstein a fost supranumit "Lolita Express", deoarece îl folosea pentru a face trafic sexual cu fete minore între diferitele sale proprietăți.

Mark Epstein crede că fratele său a fost ucis după ce a fost arestat în 2019 și că nu s-a sinucis.

Justiția americană a făcut public un dosar enorm legat de conexiunile și relațiile lui Jeffrey Epstein, magnat implicat într-unul dintre cele mai notorii scandaluri de abuzuri sexuale și proxenetism din lume.

Cele peste 900 de pagini au tot fost cerute de presă și societatea civilă. Apar multe celebrităţi, dar cu prea puține detalii. Potrivit unei victime, Epstein i-ar fi spus la un moment dat că fostului președinte Bill Clinton îi plac fetele foarte tinere sau că îl va contacta pe Donald Trump.

Aceste nume recent dezvăluite în documente sunt conținute în dosarele depuse în cadrul procesului intentat de Virginia Giuffre împotriva lui Ghislaine Maxwell. Documentele includ extrase din depoziții și motivații în acest caz, arată The Guardian.

Maxwell a fost condamnată în decembrie 2021 pentru trafic de persoane și alte acuzații similare, pentru procurarea de adolescente pentru Epstein.

Un document include o depoziție dată de Johanna Sjoberg, tânăra pe care Maxwell se presupune că a procurat-o pentru acte sexuale cu Epstein.

Depoziția mai include relatarea lui Sjoberg despre presupusa întâlnire cu Prințul Andrew la domiciliul lui Epstein din New York. "Ghislaine m-a rugat să vin. Mi-a spus doar: Vino cu mine. Am mers la un dulap și am luat păpușa, păpușa Prințului Andrew", a spus ea în depoziție.

"Și știam că era Prințul Andrew pentru că l-am recunoscut ca persoană. Nu știam cine era. Și când am văzut eticheta pe care scria Prințul Andrew, atunci mi-a dat seama. Îmi zic, acesta este cine este."

Sjoberg și Maxwell s-au întors apoi în camera de zi cu păpușa. "Îmi amintesc doar că cineva a sugerat o fotografie, și ne-au spus să mergem să stăm pe canapea. Și așa că Andrew și Virginia au stat pe canapea, și au pus păpușa, păpușa pe genunchii ei", a povestit Sjoberg. "Și apoi am stat pe genunchii lui Andrew, cred că, din proprie voință, și au luat mâinile păpușii și le-au pus pe sânii Virginiei, și apoi Andrew le-a pus pe ai mei”.

