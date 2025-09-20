Ce se ascunde în spatele războiului împotriva drogurilor dus de Donald Trump în „curtea din spate” a SUA?

Președintele american Donald Trump a anunțat, vineri, 19 septembrie, că forțele armate ale SUA au lansat un nou atac asupra unui vas suspectat de implicare în traficul internațional de droguri, incident soldat cu moartea a trei persoane aflate la bord. Informația a fost publicată inițial de agenția Bloomberg, care citează o postare a liderului de la Casa Albă pe propria rețea socială.

„La ordinul meu, secretarul Apărării a autorizat un atac letal asupra unei nave asociate unei organizații teroriste implicate în traficul de droguri, într-o zonă aflată sub responsabilitatea Comandamentului Sudic al SUA. Serviciile de informații au confirmat că vasul se deplasa pe o rută cunoscută de trafic, având ca scop otrăvirea poporului american”, a scris Trump, fără a preciza data exactă a intervenției.

Este al treilea atac de acest fel în luna septembrie, în cadrul unei campanii militare pe care administrația Trump o promovează ca pe o „ofensivă directă împotriva cartelurilor”. Primele două operațiuni au fost raportate pe 2 și 15 septembrie, în zona Caraibelor. Potrivit autorităților americane, vasele vizate aveau legături cu gruparea venezueleană Tren de Aragua, clasificată drept organizație teroristă de către Washington.

Conform cifrelor prezentate de oficiali americani, cele trei atacuri s-au soldat cu un total de 17 morți. Autoritățile venezuelene neagă implicarea rețelei de crimă organizată și susțin că navele vizate nu aveau la bord membri ai acestei grupări.

Controverse juridice și acuzații de execuții extrajudiciare

Seria de lovituri aeriene a atras critici dure din partea unor experți în drept internațional, dar și din partea membrilor Congresului. În absența unei amenințări directe la adresa teritoriului american, unii juriști pun sub semnul întrebării legalitatea acestor acțiuni, considerându-le disproporționate și nejustificate în actualul cadru juridic.

Organizația Human Rights Watch a catalogat aceste atacuri drept „execuții extrajudiciare ilegale”, atrăgând atenția că traficul de droguri, oricât de grav ar fi, nu poate fi echivalat cu un conflict armat. „Oficialii americani nu pot decide să ucidă oameni pe baza unei suspiciuni, fără proces, fără probe, fără o hotărâre judecătorească. Nu vorbim despre un teatru de război”, se arată în reacția organizației.

În plus, decizia administrației Trump de a ordona distrugerea navelor în locul capturării acestora și arestării echipajelor este considerată o practică neobișnuită, cu implicații juridice și morale complexe.

Un conflict care escaladează: lupta cu drogurile sau tensiuni geopolitice?

Deși Constituția SUA conferă Congresului dreptul exclusiv de a declara război, președintele, în calitate de comandant suprem al armatei, are libertatea de a ordona lovituri militare externe. De-a lungul timpului, atât președinții republicani, cât și cei democrați au utilizat această prerogativă pentru a lansa intervenții punctuale, fără un vot formal în legislativ.

În cazul de față, campania lui Trump este prezentată ca o măsură de protecție împotriva fluxului de droguri provenit din America Latină. Liderul de la Washington l-a avertizat public pe președintele venezuelean Nicolás Maduro să înceteze sprijinul acordat grupărilor infracționale și să stopeze exportul de „droguri și criminali” către SUA.

Pe fondul acestor acțiuni, relațiile dintre Washington și Caracas se tensionează tot mai mult, iar unele guverne din regiune și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la metodele adoptate de administrația americană.

SUA par să își asume un rol de forță de ordine în ceea ce numesc „curtea lor din spate”, într-o regiune unde influența geopolitică este tot mai disputată. „Lupta împotriva cartelurilor este reală, dar contextul e mai larg: interese energetice, competiție globală, controlul rutelor maritime. Este, poate, mai mult decât pare la prima vedere, susțin experții.

