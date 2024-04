Cine este mogulul legat de Kremlin care „a salvat” Trump Media. ”Este dispus să facă afaceri cu oricine”

Compania-mamă Truth Social a fost listată la Bursă/ FOTO: US Hub

Nepoata lui Donald Trump, Mary Trump, se numără printre cei care au ridicat întrebări despre omul de afaceri ruso-american Anton Postolnikov, care, potrivit The Guardian, a ținut pe linia de plutire compania de socializare a fostului președinte, Trump Media, prin împrumuturi de urgență.

Trump ar putea câștiga miliarde de dolari din fuziunea dintre Trump Media and Technology Group și Digital World Acquisition Corporation, care a scos la bursă compania-mamă Truth Social pe 26 martie pe bursa Nasdaq, acțiunile fiind tranzacționate la un maxim de 78 de dolari.

Dar un articol al The Guardian despre legăturile cu afacerea în care este implicat Postolnikov a stârnit o reacție puternică în mediul online, inclusiv din partea lui Mary Trump, care a postat pe X că unchiul ei "a arătat de nenumărate ori că este dispus să facă afaceri cu oricine".

The Guardian a spus că autoritățile de reglementare au deschis o investigație privind valorile mobiliare cu privire la fuziune în 2021 și că Trump Media a cheltuit mulți bani în anul următor, așteptând debutul pe piața de valori.

Ziarul spune că Trump Media a luat împrumuturi de urgență, dintre care două în valoare de 8 milioane de dolari, sub formă de bilete la ordin convertibile, de la o entitate numită ES Family Trust, care a deschis un cont la Paxum Bank, care este co-deținută de Postolnikov.

Ads

Postolnikov ar fi nepotul lui Aleksandr Smirnov, un fost ministru adjunct al justiției din Rusia până în 2017

Postolnikov ar fi nepotul lui Aleksandr Smirnov, un fost ministru adjunct al justiției din Rusia până în 2017. Postolnikov este, de asemenea, subiectul unei anchete penale declanșată de către FBI și Departamentul pentru Securitate Internă pentru rolul său în fuziunea TMTG, a subliniat The Guardian.

Nici Trump, nici TMTG nu au fost acuzați de vreo infracțiune și nu există niciun semn că ar fi știut despre contextul împrumuturilor. Un avocat care reprezintă Trump Media a declarat pentru The Guardian că este "o narațiune falsă că TMTG are aceste legături false cu Rusia".

Într-o declarație pentru Newsweek, TMTG a spus "Reportajul defăimător al The Guardian cu privire la TMTG face deja obiectul unui litigiu în curs de desfășurare, prin care va deveni clară întreaga amploare a falsurilor lor rău intenționate".

Ads

În 2017, Postolnikov a fost vizat de un mandat de arestare în orașul său natal, Sankt Petersburg, sub acuzația de fraudă fiscală, potrivit unei hotărâri judecătorești obținute de The Washington Post în februarie. Acel mandat a fost ridicat în anul următor, după intervenția directă a procurorului general adjunct al Rusiei, care a declarat că acest caz este lipsit de temei, potrivit ziarului. Paxum Bank nu are o licență bancară în SUA și nu este reglementată de Federal Deposit Insurance Corporation.

The Guardian a scris că aceasta este o îngrijorare, deoarece ar putea indica ES Family Trust a fost folosit de Postolnikov „pentru a împrumuta bani pentru a ajuta la salvarea Trump Media – și a platformei Truth Social – deoarece banca lui însăși nu a putut acorda împrumutul”.

Postolnikov nu a fost acuzat de nicio infracțiune, dar a fost menționat în declarațiile recente de mandat de percheziție, alături de asociați, inclusiv Michael Shvartsman.

Ads

Michael Shvartsman, un investitor de capital de risc din Florida, și fratele său Gerald Shvartsman au pledat miercuri vinovat de participarea la o schemă de tranzacționare cu informații privilegiate legată de afacerea care a dus la listarea afacerii de social media a lui Trump, potrivit CNN.

Pe site-ul de afaceri rus executive.ru, Postolnikov este descris ca expert și dezvoltator de tehnologii financiare, creând proiecte fintech în Rusia și în străinătate. Profilul spunea că s-a născut în Rusia, dar a studiat în SUA.

Se spune că și-a terminat studiile secundare în 1999 la Academia de Studii Internaționale din San Francisco și a continuat să studieze la Skyline College și la College of Marin din Bay Area.