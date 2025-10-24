Trump amenință că va trece la atacuri terestre după atacurile asupra ambarcațiunilor narcotraficanților venezueleni

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 19:56
Trump amenință că va trece la atacuri terestre după atacurile asupra ambarcațiunilor narcotraficanților venezueleni
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@aboadam3738

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că următoarea etapă a campaniei sale împotriva traficului de droguri din Venezuela va viza ţinte pe uscat. Declaraţia, făcută joi,23 octombrie, la Casa Albă, reprezintă cel mai clar semnal de până acum că Washingtonul se pregăteşte să extindă atacurile, care până acum au vizat exclusiv ambarcaţiuni suspectate de transport de droguri, scrie Bloomberg.

„Următorul pas va fi terenul”, a spus Trump. Întorcându-se către secretarul de război Pete Hegseth, a adăugat: „Pete, du-te la Congres și spune-le despre asta. Ce-o să facă? Să spună că nu vor să oprească drogurile care intră în ţară?”, a adăugat preşedintele, în stilul său caracteristic, sfidător.

Trump a insistat că loviturile vor fi „mai periculoase” pentru traficanţi decât cele de pe mare: „Veţi vedea asta curând. Aşa stau lucrurile”, a spus el.

O escaladare cu risc de conflict

Loviturile asupra unor ţinte terestre ar marca o escaladare semnificativă în tensiunile deja ridicate dintre Washington şi regimul preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro. În septembrie, după primele atacuri americane asupra unor bărci suspectate de trafic, Maduro a ordonat desfăşurarea a 15.000 de soldaţi şi a extins ulterior mobilizarea militară în cinci state.

Întrebat dacă intenţionează să declare război cartelurilor, Trump a răspuns că nu vede de ce ar face-o: „Nu cred că e nevoie. Vom omorî oamenii care aduc droguri în ţara noastră. Pur şi simplu îi vom omorî. Vor fi morţi”, a spus liderul american.

De la începutul lunii septembrie, armata SUA a lovit aproximativ şase ambarcaţiuni în Marea Caraibilor, pe care le-a acuzat că transportau droguri spre Statele Unite. Loviturile au amplificat tensiunile cu Caracasul şi au alimentat speculaţiile privind posibile atacuri aeriene asupra infrastructurii cartelurilor din interiorul Venezuelei.

Bombardiere americane, zboruri demonstrative în apropierea Venezuelei

În aceeaşi zi, două bombardiere B-1 Lancer ale Forţelor Aeriene Americane au zburat în apropierea Venezuelei, menţinându-se totuşi în spaţiul aerian internaţional, potrivit unor surse militare citate de presa americană. Avioanele, capabile să transporte 34 de tone de bombe şi să atingă viteze supersonice, au decolat din Texas şi au survolat regiunea caraibiană într-o misiune descrisă drept „demonstraţie de atac”.

Săptămâna trecută, alte bombardiere, de tip B-52 şi avioane de vânătoare F-35B, au executat o acţiune similară în apropierea unei insule unde armata venezueleană desfăşurase exerciţii. Pentagonul a numit atunci misiunea un „exerciţiu demonstrativ”.

Trump a negat ulterior, într-o scurtă declaraţie la Casa Albă, informaţiile Wall Street Journal privind misiunea cu bombardierele B-1, numindu-le „inexacte”.

„Seriozitate şi intenţie”

Potrivit unor foşti oficiali ai armatei americane, extinderea misiunilor cu bombardiere în apropierea Americii de Sud semnalează „seriozitate şi intenţie”. „Aduci o forţă uriaşă – autonomie, încărcătură, precizie. E un mesaj clar”, a declarat generalul în retragere David Deptula, decan al Mitchell Institute for Aerospace Studies.

Surse din Pentagon au confirmat că în regiune se află în prezent opt nave de război, un submarin, drone MQ-9 Reaper şi o escadrilă de avioane F-35, parte a aceleiaşi campanii.

Întrebări despre legalitatea atacurilor

Loviturile recente ale SUA în Marea Caraibilor şi Pacificul de Est au ridicat semne de întrebare privind baza legală a acestor acţiuni. Deşi mai mulţi congresmeni au cerut limitarea puterilor preşedintelui în acest sens, Congresul dominat de republicani a respins măsurile.

Întrebat dacă Trump ar avea nevoie de o autorizare specială din partea legislativului pentru a lovi ţinte terestre, liderul majorităţii din Senat, John Thune, a admis: „Nu sunt sigur că ştiu răspunsul la această întrebare.”

Maduro mobilizează trupele

În Venezuela, preşedintele Maduro a acuzat Washingtonul de tentativă de schimbare de regim şi a dispus consolidarea trupelor de-a lungul coastei, în aşteptarea unui posibil atac. Trump, la rândul său, l-a acuzat pe liderul columbian Gustavo Petro că sprijină traficanţii de droguri, în timp ce Petro l-a acuzat pe preşedintele american de „atrocităţi” pentru ordinul de a bombarda ambarcaţiuni civile.

