Familia Trump a câștigat 5 miliarde de dolari după lansarea unei criptomonede

Valoarea tokenului WLFI a urcat luni la aproximativ 30 de cenți în primele ore de tranzacționare, înainte de a coborî spre 20 de cenți/ FOTO:XWorld Liberty Financial (WLFI)

Familia președintelui american Donald Trump a acumulat, teoretic, o avere de aproximativ 5 miliarde de dolari, după lansarea și listarea pe piață a unei noi criptomonede – WLFI –, dezvoltată prin proiectul World Liberty Financial.

Noua monedă digitală, WLFI, a devenit tranzacționabilă luni, 1 septembrie, într-un debut care a marcat un moment important pentru inițiativa antreprenorială a familiei Trump în domeniul criptomonedelor. Tokenul fusese anterior disponibil doar în tranzacții private și nelichide. Lansarea pe piață a fost comparată cu o ofertă publică inițială (IPO) în lumea companiilor listate.

Potrivit World Liberty, fondatorii și membrii echipei – printre care se numără și fiii lui Trump – dețin aproape un sfert din totalul tokenurilor WLFI, însă aceste dețineri rămân „blocate”, ceea ce înseamnă că nu pot fi vândute în acest moment. Cu toate acestea, listarea a stabilit o evaluare concretă a acestor active digitale.

Valoarea tokenului WLFI a urcat luni la aproximativ 30 de cenți în primele ore de tranzacționare, înainte de a coborî spre 20 de cenți. Comparativ, investitorii inițiali au achiziționat tokenul cu circa 1,5 cenți. Estimările sugerează că valoarea participației familiei Trump în WLFI depășește 6 miliarde de dolari, dacă se ia în considerare vârful atins în prima zi de tranzacționare.

O inițiativă cu implicații politice și financiare

World Liberty Financial a fost lansată în urmă cu un an, în timpul campaniei electorale a lui Trump. Republicanul a prezentat proiectul drept o parte a viziunii sale pentru o Americă „Măreață din nou, de această dată prin criptomonede”.

Compania a cumpărat recent o firmă listată pe bursă și a atras 750 de milioane de dolari în numerar de la investitori pentru a susține dezvoltarea WLFI. Potrivit Wall Street Journal, până la trei sferturi din veniturile generate de vânzarea inițială a token-urilor revin entităților afiliate familiei Trump, ceea ce ar putea însemna un câștig de aproximativ 500 de milioane de dolari.

În prima oră de tranzacționare, valoarea totală a schimburilor cu tokenul WLFI a depășit un miliard de dolari, conform datelor CoinMarketCap. Pe platforma Binance, WLFI a fost intens tranzacționat, în ciuda volatilității.

Un portofoliu cripto în expansiune

WLFI nu este singura expunere a familiei Trump în sectorul cripto. Aceasta mai controlează o cotă semnificativă dintr-un alt token – $Trump –, o criptomonedă de tip „memecoin” care a înregistrat fluctuații importante de la lansarea sa în ianuarie. De asemenea, Trump deține peste jumătate din Trump Media, compania care operează rețeaua Truth Social și investește în active digitale. Această participație este evaluată la circa 2,5 miliarde de dolari.

Totuși, capitalizarea noilor active ar putea fi dificil de realizat, în condițiile în care vânzările masive de criptomonede pot conduce rapid la scăderi de preț. Reprezentanții World Liberty au declarat că investitorii inițiali pot tranzacționa doar o cincime din deținerile lor, pentru a limita volatilitatea.

Critici privind posibile conflicte de interese

Criticii proiectului atrag atenția asupra potențialelor riscuri de influență nejustificată asupra administrației americane. Potrivit unor informații publicate de Wall Street Journal, o parte din sprijinul pentru stablecoinul USD1 – emis de World Liberty – ar proveni de la platforma Binance, al cărei fondator a fost recent condamnat și ar căuta o grațiere prezidențială.

Casa Albă a respins orice sugestie privind un conflict de interese. „Nici președintele, nici familia sa nu s-au implicat și nu se vor implica în situații de conflict de interese”, a declarat secretara de presă Karoline Leavitt.

La rândul său, directorul executiv al World Liberty, Zach Witkoff – fiul unui emisar prezidențial –, a declarat că proiectul este unul exclusiv privat și nu are legături politice directe. El l-a descris pe Trump drept „cel mai mare președinte din toate timpurile”.

Compania susține că intenționează să devină un jucător important în industria cripto, cu planuri care includ dezvoltarea unei aplicații mobile și extinderea ecosistemului WLFI. Donald Trump Jr. a transmis, printr-un mesaj pe rețelele sociale, că moneda „nu este un simplu memecoin”.

Un partener al World Liberty, Tad Tobar – director de operațiuni la firma Lorenzo Protocol –, a declarat că va păstra tokenurile WLFI pentru a beneficia de „drepturile de guvernanță” oferite de acestea în cadrul platformei. Acestea nu implică, însă, o cotă parte din profiturile companiei.

„Are potențial de durată, pentru că a fost creată ca un instrument de guvernanță pentru o nouă economie deschisă”, a afirmat Tobar.

