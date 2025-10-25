Războiul tarifar al lui Trump îl împinge pe premierul Canadei să caute sprijin în China și India

În contextul tensiunilor comerciale tot mai mari cu Statele Unite, premierul Canadei, Mark Carney, a început un amplu turneu asiatic, menit să consolideze relațiile economice cu China și India, notează Financial Times.

Relațiile comerciale dintre Canada și SUA, doi dintre cei mai importanți parteneri economici ai lumii, trec prin momente dificile. Joi, 23 octombrie, președintele american Donald Trump a anunțat, surprinzător, suspendarea tuturor negocierilor comerciale cu Ottawa.

Motivul: o campanie publicitară lansată de provincia Ontario, care folosea imagini dintr-un discurs al fostului președinte american Ronald Reagan criticând politica tarifelor vamale. Trump a numit reclama „înșelătoare” și a acuzat Canada că încearcă să influențeze deciziile instanțelor americane.

„Nu putem controla politica comercială a Statelor Unite”, a declarat Carney vineri, 24 octombrie, înainte de plecarea sa. „Putem însă să dezvoltăm noi parteneriate și oportunități, mai ales cu giganții economici ai Asiei.”

Turneu asiatic și noi oportunități

Această vizită vine după mai multe luni de dispute comerciale, inclusiv impunerea de tarife americane pe oțel, aluminiu și automobile canadiene, la care Ottawa a răspuns cu măsuri proprii.

Carney, care în ultimele cinci luni a vizitat deja de patru ori Europa, vizează îmbunătățirea relațiilor cu Beijingul și New Delhi, urmărind acorduri în sectoare precum energie, minerale critice, carne de vită și produse lactate, dar și în domeniul inteligenței artificiale.

Premierul va participa la summitul ASEAN din Malaezia, apoi va vizita Singapore și, pe 29 octombrie, va lua parte la Forumul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) în Coreea de Sud. În marja APEC, este așteptată o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping. Carney va vizita și șantierul naval Hanwha Ocean, implicat într-un concurs pentru construirea a 12 submarine pentru flota canadiană.

Diplomație pragmatică și noi piețe

Golde Haider, președintele Business Council of Canada, speră „la pași concreți care să transforme dialogul în acțiuni, să deschidă noi piețe și să atragă investiții”. Bijean Ahmadi, directorul executiv al Canadian-Chinese Business Council, subliniază că, în ciuda disputelor, relațiile bilaterale „trec printr-o reevaluare necesară”.

În iunie, Canada și India au restabilit relațiile diplomatice, după o ruptură de doi ani cauzată de acuzațiile New Delhi privind implicarea în asasinarea activistului sikh canadian Hardip Singh Nijjar.

Vina Najibullah, vicepreședinte pentru cercetare și strategie la Asia-Pacific Foundation of Canada, afirmă că „Carney reconfigurează politica externă a Canadei. Vechile socoteli nu mai funcționează, trebuie să ne schimbăm abordarea față de lume – aceasta este diplomația pragmatică”.

În septembrie, Trump a impus tarife de 35% asupra întregului import din Canada, exceptând produsele incluse în Acordul SUA-Canada-Mexic (USMCA) din 2020. Carney a efectuat mai multe vizite la Washington în ultimele săptămâni pentru negocieri, iar Canada a făcut deja concesii, inclusiv anularea unor tarife de răspuns și renunțarea la impozitul digital vizând companiile tehnologice americane.

