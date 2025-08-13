Trump inaugurează o eră a capitalismului de tip „șantajist”

Administrația președintelui Donald Trump pare să redefinească relația dintre guvern și marile companii americane, printr-o abordare în care obținerea de avantaje financiare directe devine parte integrantă a politicilor comerciale și economice.

Într-un acord fără precedent, companiile americane de tehnologie Nvidia și AMD au convenit să plătească 15% din veniturile obținute din vânzările de semiconductori către China direct către guvernul SUA, în schimbul obținerii unor licențe de export. Aranjamentul – descris de analiști ca neortodox, iar de unii experți chiar ca potențial ilegal – marchează o schimbare semnificativă în modul în care administrația Trump reglementează comerțul și influențează mediul corporatist.

Ocolișuri legislative

Potrivit estimărilor firmei de investiții CFRA, această formulă ar putea aduce în jur de 5 miliarde de dolari anual la bugetul federal, fonduri asupra cărora președintele Trump ar avea o marjă considerabilă de decizie privind alocarea.

Deși piețele bursiere au reacționat cu prudență, investitori și economiști au exprimat îngrijorări legate de implicațiile pe termen lung ale unei astfel de practici.

„Este vorba despre o formă de presiune fiscală federală asupra companiilor private, fără precedent și, în opinia mea, neconstituțională,” a declarat Peter Schiff, economist-șef la Europac, într-un mesaj pe rețeaua X (fostă Twitter).

Alți analiști avertizează că acest precedent ar putea determina și alte companii să accepte înțelegeri similare, punând astfel în pericol principiul concurenței libere și echitabile.

Strategia „crizei gestionate”

Acordul dintre Nvidia, AMD și guvernul american se înscrie într-un tipar mai larg al politicii economice promovate de președintele Trump, în care crizele sunt declanșate sau amplificate, pentru ca ulterior soluționarea lor să fie prezentată drept un succes de negociere.

Blocarea exporturilor de semiconductori către China, invocând motive de securitate națională, a fost o astfel de criză. Iar revenirea asupra acestei decizii, condiționată de plata unor contribuții către bugetul SUA, a fost descrisă de unii comentatori ca o tactică de „șantaj” – un termen folosit în jargonul american pentru obținerea de beneficii prin presiune economică.

„Sunt banii noștri”

Președintele Trump a recunoscut public această abordare. Într-un interviu acordat CNBC, a lăudat acordurile comerciale încheiate, menționând angajamente financiare semnificative din partea unor state partenere.

„Am primit un bonus de semnare de 550 de miliarde de dolari din partea Japoniei. Sunt banii noștri, pe care îi investim cum vrem noi,” a spus liderul de la Casa Albă.

Totodată, el a subliniat că tarifele vamale vor continua să fie folosite ca pârghii pentru a stimula investițiile în producția internă. Apple, spre exemplu, a obținut o scutire de la noile tarife pentru semiconductori după ce a anunțat un plan de investiții de 100 de miliarde de dolari în SUA, pe următorii cinci ani.

Ocolirea Congresului?

Acordurile directe între Casa Albă și companii individuale ridică întrebări legate de controlul constituțional asupra veniturilor fiscale. În mod tradițional, doar Congresul are autoritatea de a impune taxe și de a decide cum sunt alocate fondurile colectate.

„Plățile negociate de Nvidia și AMD reprezintă de facto o nouă formă de impozitare corporatistă, determinată de voința executivului și nu de legislație,” a declarat un analist de la Westwood Capital.

O nouă față a capitalismului american?

Economiștii descriu această abordare ca o formă emergentă de „capitalism de stat”, în care statul joacă un rol activ în orientarea resurselor și a deciziilor corporatiste, prin mijloace coercitive sau stimulative.

Daniel Alpert, partener la Westwood Capital, spune că această direcție este „departe de ethosul tradițional republican al pieței libere”, dar adaugă că „răspunde unei game largi de obiective: securitate națională, venituri bugetare, relocalizare industrială, și o politică industrială mai activă.”

În acest context, este de așteptat ca această formă de intervenționism economic să rămână un punct central al administrației Trump, mai ales în perspectiva reluării negocierilor comerciale la nivel global.

