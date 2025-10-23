Semne că Donald Trump nu are de gând să părăsească vreodată Casa Albă

Autor: Veronica Andrei
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 19:06
Semne că Donald Trump nu are de gând să părăsească vreodată Casa Albă
Președintele SUA. Donald Trump FOTO:X/@CarlosSimancas

Indiciile se adună: Donald Trump pare tot mai hotărât să-și prelungească șederea la Casa Albă dincolo de limita legală a mandatului său.

Deși neobișnuită, ideea că președintele american în funcție ar încerca să rămână la putere după expirarea mandatului nu mai poate fi ignorată. Declarațiile și acțiunile sale recente conturează tot mai clar un scenariu în care democrația americană ar putea fi din nou pusă la încercare.

Trump insistă că nu este un „rege” sau un „dictator”. Însă comportamentul său – și planurile pe care le sugerează public – par să indice contrariul, scrie mirror.co.uk.

1. Sugerează că va candida din nou în 2028

Donald Trump a repetat în mai multe rânduri că intenționează să rămână la Casa Albă și după 2029, sfidând astfel limitările constituționale privind numărul maxim de mandate. Ar fi distribuit șepci inscripționate „Trump 2028” unor congresmeni republicani.

El a sugerat posibilitatea de a „rescrie” regulile constituționale care împiedică un președinte să servească mai mult de două mandate consecutive.

2. A evocat ideea folosirii unui război pentru a anula alegerile din 2028

Într-o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump a glumit – sau poate nu – pe seama posibilității ca o confruntare militară să justifice anularea alegerilor din 2028. „Dacă am fi în război, fără alegeri? Mă întreb ce ar spune presa mincinoasă despre asta”, a spus el.

În aceeași zi, l-a condus pe Zelenski la magazinul de suveniruri al Casei Albe, unde se vindeau șepci cu inscripția „Trump 2028”.

3. Continuă să submineze încrederea în alegerile americane

Trump nu a renunțat niciodată la afirmațiile că scrutinul din 2020 – pierdut în fața lui Joe Biden – ar fi fost „furat”. A insistat în repetate rânduri că votul prin corespondență este „corupt”, deși este o practică acceptată în multe democrații.

Deși peste 60 de instanțe, inclusiv judecători numiți de el, au respins acuzațiile de fraudă, Trump continuă să le prezinte drept „dovedite”. A cerut eliberarea unor persoane condamnate pentru manipularea mașinilor de vot, susținând că „luptă pentru adevăr”.

4. Cere despăgubiri de la Departamentul de Justiție

Președintele a solicitat despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiție, acuzând „persecuții politice” în anchetele privind documentele clasificate găsite la Mar-a-Lago și presupusele legături cu Rusia.

Raportul Mueller a stabilit că Moscova a intervenit în alegerile din 2016, însă nu a găsit suficiente dovezi pentru a-l acuza formal de conspirație.

5. A refuzat să accepte înfrângerea în 2020

După pierderea alegerilor, Trump a făcut presiuni asupra vicepreședintelui Mike Pence și asupra oficialilor statali pentru a inversa rezultatul. Celebrul apel către secretarul de stat din Georgia, Brad Raffensperger – „Găsește 11.780 de voturi” – a devenit o piesă centrală în al doilea proces de destituire al lui Trump.

Discursul său din 6 ianuarie 2021, care a incitat mulțimea să „meargă spre Capitoliu și să lupte ca niciodată”, a culminat cu violențele din Congres – un moment pe care mulți analiști îl descriu ca pe o tentativă de lovitură de stat.

6. A grațiat sute de participanți la insurecție

După revenirea la Casa Albă, Trump a emis grațieri și comutări de pedepse pentru aproape 1.600 de persoane implicate în evenimentele din 6 ianuarie. Printre aceștia se numără membri ai grupărilor Oath Keepers și Proud Boys, precum și sute de persoane condamnate pentru atacuri asupra forțelor de ordine.

7. Transformă Casa Albă după modelul Mar-a-Lago

Lucrările de remodelare în curs la Casa Albă par să depășească durata actualului mandat. Grădina cu trandafiri a fost pavată și dotată cu umbrele identice celor de la Mar-a-Lago, iar în aripa de est se construiește o sală de bal aproape identică celei din reședința sa din Florida.

8. Temeri privind folosirea armatei în scop politic

Guvernatori democrați au avertizat că desfășurarea trupelor Gărzii Naționale și a agenților federali în anumite state ar putea fi o repetiție pentru o viitoare intimidare a alegătorilor, în special la alegerile din 2026.

Invocarea Insurrection Act, pe care Trump a sugerat-o de mai multe ori, i-ar permite să folosească armata în context electoral – un precedent fără echivalent în istoria recentă a SUA.

9. Rescrierea hărților electorale

Administrația Trump a cerut statelor controlate de republicani să redeseneze hărțile electorale înainte de termenul legal de zece ani, pentru a obține mai multe locuri în Congres. Inițiativele sunt deja în desfășurare în Texas și Carolina de Nord.

În ansamblu, declarațiile și acțiunile lui Donald Trump conturează un portret al unui lider care refuză să accepte limitele instituționale ale puterii. În timp ce susținătorii săi îl privesc ca pe un apărător al Americii tradiționale, criticii avertizează că Statele Unite ar putea intra într-o perioadă de criză constituțională fără precedent, conchide Mirror.

#SUA, #Donald Trump, #nou mandat, #Casa Alba , #SUA
