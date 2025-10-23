Președintele Donald Trump a început demolarea Aripii de Est a Casei Albe, parte a unui amplu proiect prin care intenționează să remodeleze reședința prezidențială după propriul gust. Procesul, inițiat fără o consultare publică și fără aprobările tradiționale, amintește de modul în care fostul magnat imobiliar a operat la proprietățile sale din Florida și New York.

Luni, un excavator a smuls fațada și o parte din acoperișul clădirii, lăsând la vedere structura de piatră de dedesubt. Ferestrele au fost îndepărtate, iar camioane au transportat copaci pe Pennsylvania Avenue, în timp ce un grup de curioși s-a adunat în fața Casei Albe pentru a asista la lucrările controversate.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, Trump promisese că Aripa de Est nu va fi afectată de planurile sale de a construi o nouă sală de bal. „În următoarele zile va fi demolată”, le-a spus el donatorilor prezenți la un dineu, descriind viitoarea construcție drept „una dintre cele mai frumoase săli de bal din lume – patru pereți de sticlă perfectă”.

Lipsa aprobărilor oficiale

Potrivit procedurilor federale, orice modificare la clădirile istorice din Washington trebuie avizată de National Capital Planning Commission (NCPC). Până în prezent, administrația Trump nu a transmis niciun plan spre evaluare.

Ads

Comisia – ale cărei membri au fost recent numiți chiar de președinte – nu a ridicat, însă, obiecții. În vară, Trump i-a desemnat pe Will Scharf, James Blair și Stuart Levenbach, toți apropiați ai săi, în structura de conducere a NCPC. Scharf, considerat un loialist de cursă lungă, a fost numit chiar președinte.

La prima sa ședință, Scharf a declarat că „nu există nicio obligație ca demolarea sau pregătirea șantierului să fie aprobate de comisie”, precizând că rolul instituției începe „doar când construcția propriu-zisă este gata de evaluare”.

Foști membri ai comisiei contestă însă această interpretare. Preston Bryant, fost președinte NCPC, a declarat pentru Miami Herald că, timp de aproape un deceniu, orice proiect federal trecea prin trei etape de aprobare – conceptuală, preliminară și finală – precedate de consultări timpurii.

O istorie de conflicte cu autoritățile locale

Nu este prima dată când Donald Trump ignoră regulile urbanistice sau de conservare. În 2006, a ridicat un catarg de 24 de metri la Mar-a-Lago fără autorizație, depășind limita locală de înălțime. După ce a fost amendat cu 250 de dolari pe zi, Trump a răspuns printr-un proces de 250 de milioane de dolari împotriva orașului Palm Beach, acuzându-l că îi încalcă libertatea de exprimare. Disputa s-a încheiat cu un compromis: catargul a fost micșorat, iar Trump a donat 100.000 de dolari organizațiilor veteranilor.

Ads

La New York, în anii 1980, Trump a demolat clădirea Bonwit Teller pentru a construi Trump Tower, deși promisese să salveze panourile Art Deco de pe fațadă, considerate opere de artă. Panourile au fost distruse, iar decizia a generat critici care persistă și astăzi în rândul arhitecților newyorkezi.

The National Trust for Historic Preservation warned that President Trump’s planned 90,000-square-foot ballroom would “overwhelm the White House itself,” which spans just 55,000 square feet. https://t.co/iRY6cgoK7c pic.twitter.com/zTfL9CsLqO — The Washington Post (@washingtonpost) October 22, 2025

Controversa de la Casa Albă

În Washington, demolarea Aripii de Est – care găzduiește birourile Primei Doamne și ale personalului militar – a stârnit nemulțumirea foștilor oficiali și arhitecți guvernamentali. Clădirea datează din 1902 și a fost extinsă în 1942, în timpul președinției lui Franklin D. Roosevelt, pentru a acoperi buncărul subteran construit din motive de securitate.

Ads

Trump a declarat luni, la un eveniment în Sala de Est a Casei Albe, că lucrările vor adăuga „o notă de frumusețe modernă” și că sala de bal va fi finanțată integral din donații private. „Vom avea cea mai frumoasă sală de bal din țară”, a spus el, cerând scuze invitaților pentru zgomotul de șantier.

Criticii susțin că remodelarea riscă să modifice structura originală a reședinței prezidențiale. Deși Trump afirmase anterior că noua clădire nu va atinge Casa Albă, planurile actuale includ dărâmarea unei părți a zidului Aripii de Est pentru a conecta sala de bal la reședința principală.

🚨 JUST REVEALED: President Trump is "Mar-a-Lago-ing" the White House following his Rose Garden renovations. Looks STUNNING. And the drainage design along the edges are USA flags. 🇺🇸pic.twitter.com/gsN1KzYXtC — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 7, 2025

Ads

Un oraș planificat cu grijă

Fostul arhitect-șef al comisiei de planificare a reamintit că Washingtonul este un oraș gândit în detaliu, după planurile lui Pierre L’Enfant. „Dacă elimini procesul de revizuire, spui practic că o singură persoană poate decide cum trebuie să arate capitala Statelor Unite. Washingtonul nu arată așa din întâmplare”, a spus el.

Între timp, imaginile cu demolarea au devenit virale pe rețelele sociale, în timp ce oficialii administrației au insistat că proiectul respectă toate normele și că „va reda strălucirea Casei Albe”.

Casa Albă a publicat lista donatorilor pentru sala de bal de milioane de dolari a lui Trump

Apple, Amazon, Lockheed Martin, Microsoft, Google, Coinbase, Comcast și Meta sunt doar câteva dintre marile companii care au făcut donații pentru construirea sălii de bal de 8.361 metri pătrați propuse de președintele Donald Trump, potrivit Casei Albe.

Ads

Trump a afirmat în repetate rânduri că lucrările la sala de bal sunt finanțate din fonduri private, de către el însuși și de către donatori, și că nu vor costa nimic contribuabilii.

Miercuri, 22 octombrie, Trump a discutat despre planurile sale pentru sala de bal, afirmând că aceasta va costa „aproximativ 300 de milioane de dolari”. Administrația estimase anterior costul proiectului la 200 de milioane de dolari.

Printre donatorii suplimentari se numără cofondatorii bursei de criptomonede Gemini, Tyler și Cameron Winklevoss; secretarul comerțului Howard Lutnick și familia sa; și familia Adelson. Trump i-a acordat lui Miriam Adelson, un megadonator republican, Medalia Prezidențială a Libertății în 2018.

Iată lista donatorilor sălii de bal de la Casa Albă

Altria Group, Inc.

Amazon

Apple

Booz Allen Hamilton

Caterpillar, Inc.

Coinbase

Comcast Corporation

J. Pepe and Emilia Fanjul

Hard Rock International

Google

HP Inc.

Lockheed Martin

Meta Platforms

Micron Technology

Microsoft

NextEra Energy, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Ripple

Reynolds American

T-Mobile

Tether America

Union Pacific Railroad

Adelson Family Foundation

Stefan E. Brodie

Betty Wold Johnson Foundation

Charles and Marissa Cascarilla

Edward and Shari Glazer

Harold Hamm

Benjamin Leon Jr.

The Lutnick Family

The Laura & Isaac Perlmutter Foundation

Stephen A. Schwarzman

Konstantin Sokolov

Kelly Loeffler and Jeff Sprecher

Paolo Tiramani

Cameron Winklevoss

Tyler Winklevoss.

Ads