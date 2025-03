„Bunicul Donald“. Președintele SUA l-a ajutat pe micul X Musk să urce în elicopterul prezidențial pentru a merge la Mar-a-Lago

Donald Trump și fiul lui Elon Musk, X, au petrecut un moment de neuitat pe peluza Casei Albe, unde cei doi s-au îmbarcat împreună pe Marine Force One.

Vineri, 14 martie, președintele a fost surprins alături de micul X, un băiețel de patru ani plin de energie, în timp ce urcau scările aeronavei. Cu o atenție deosebită, Trump l-a ajutat pe X Æ A-Xii să pășească pe treptele avionului, în timp ce tatăl său, Elon Musk, îi însoțea, alături de alți oficiali ai administrației. Musk, care este consilier al președintelui și conduce Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală, a însoțit delegația pe drumul către Palm Beach, Florida, destinația finală fiind stațiunea Mar-a-Lago, unde Trump plănuia să petreacă weekendul.

Little #LilX is the only good thing that comes in and out of the White House. 🥰🥰

PS: He is toewalking, which can be a sign of autism. pic.twitter.com/xgsw87SeRj