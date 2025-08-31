Trump începe să se întoarcă împotriva persoanelor pe care le-a ales personal. Ce semnale transmite valul de epurări din administrația SUA

Mai mulți oficiali ai administrației Trump confirmați de Senat se confruntă cu demiterea, în timp ce colaboratorii de lungă durată sunt supuși unei anchete amănunțite.

După ce luni întregi a epurat aparatul guvernamental de funcționari de carieră și de oficiali considerați „moșteniri” ale administrației democrate, Donald Trump pare să-și îndrepte acum atenția spre propriii oameni – cei pe care el însuși i-a numit în funcții-cheie, scrie The Wall Street Journal.

Într-un gest ce amintește de stilul său politic din primul mandat, Casa Albă a anunțat miercuri demiterea directoarei Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), Susan Monarez, la doar o lună după ce aceasta fusese confirmată de Senat. Motivul oficial: nu ar fi „aliniată” cu viziunea președintelui. Demiterea a fost urmată de o serie de demisii în lanț în cadrul agenției, semn al tensiunilor profunde din interior.

Dar CDC nu este un caz izolat. La Serviciul Fiscal Intern (IRS), șeful agenției, Billy Long, a fost înlocuit la mai puțin de două luni după numire, pe fondul unor neînțelegeri cu Departamentul Trezoreriei. Doi oficiali de rang înalt din Departamentul Justiției, responsabili de politica antitrust, au fost îndepărtați după ce au acuzat colegi de favorizarea anumitor grupuri de lobby. Unul dintre aceștia a vorbit public despre lipsa de integritate a conducerii.

La Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA), șeful interimar Cameron Hamilton a fost revocat după ce a susținut, într-un comentariu public, că instituția trebuie să continue să existe – afirmație care a contrazis poziția unor membri din anturajul prezidențial.

Trump încearcă să-și consolideze autoritatea

Această serie de epurări vine în contextul în care Trump încearcă să-și consolideze autoritatea în al doilea mandat, după un prim mandat marcat de o rotație accelerată a cadrelor de conducere, inclusiv din rândul propriului partid. Începând cu ianuarie, administrația Trump a fost reconfigurată în jurul unui criteriu clar: loialitatea personală. În mod paradoxal, tocmai cei trecuți prin acest filtru par acum vulnerabili.

Nici Departamentul Trezoreriei nu a fost ferit: Trump a cerut recent demiterea adjunctului Michael Faulkender, confirmat de Senat în martie, pe motiv că „nu este în linie” cu direcția administrației. Demiterea a fost anunțată public nu de instituție, ci de Laura Loomer, influencer de extremă dreaptă, cunoscută pentru declarații controversate și apropierea de cercul restrâns al președintelui.

Un caz emblematic este cel al lui Corey Lewandowski, fost manager de campanie în 2016 și acum consilier neplătit la Departamentul Securității Interne. Surse apropiate administrației afirmă că prezența sa ridică semne de întrebare privind respectarea limitelor legale impuse angajaților speciali guvernamentali – categorie din care face parte și care limitează la 130 numărul de zile lucrate pe an. Lewandowski ar evita deliberat semnarea prezenței, pentru ca implicarea sa să nu poată fi cuantificată oficial. În interiorul DHS, este deja numit informal „secretarul din umbră”.

„Nicio altă administrație nu a cunoscut un grad atât de ridicat de instabilitate în pozițiile de conducere, cu excepția... celei anterioare, tot condusă de Trump. În logica președintelui, dacă cineva îți contestă viziunea, trebuie să plece”, a declarat Max Stier, președintele Parteneriatului pentru Serviciul Public.

De cealaltă parte, apropiații președintelui susțin că măsurile fac parte dintr-un proces normal de aliniere a aparatului de stat la „voința alegătorului”. Strategul republican Brad Todd afirmă că „alegătorii votează un lider executiv, iar acela are dreptul să-și aleagă echipa, în întregime”.

Între timp, Casa Albă afirmă că aceste schimbări nu semnalează haos, ci o tranziție firească spre o guvernare mai eficientă. Oficialii invocă reforme importante – de la tăieri de taxe până la consolidarea granițelor – ca dovadă a eficienței noului executiv. În mod notabil, niciun secretar de cabinet nu a fost revocat până acum, iar singurul caz de „frustrare” prezidențială semnalat oficial îl privește pe directorul Comunității de Informații, Tulsi Gabbard, care pare să-și fi salvat poziția recent printr-o campanie vocală împotriva criticilor lui Trump.

Totuși, realitatea din teren și atmosfera de incertitudine sugerează mai degrabă un climat în care frica și loialitatea contează mai mult decât competența administrativă. Oficialii se tem să nu cadă în dizgrație, iar unii preferă să plece discret, fără confruntare.

Trump pare decis să evite greșelile din primul mandat. Întrebarea este dacă o administrație condusă exclusiv de loialitate poate funcționa într-un sistem democratic bazat pe control și echilibru, subliniază WSJ.

