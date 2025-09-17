Trump amenință cu etichetarea Antifa și a altor grupuri de stânga drept „teroriști interni”

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că ia în calcul desemnarea mișcării de extremă stânga Antifa și a altor grupuri similare drept organizații teroriste interne. Declarațiile, făcute la Casa Albă, marchează o nouă etapă în campania președintelui american de a asocia violența politică exclusiv cu stânga radicală.

„Este ceva ce aș face, da”, a spus Trump, subliniind că va merge mai departe doar dacă va avea sprijinul procurorului general și al Cabinetului. Problema, însă, este că Antifa nu are lideri, liste de membri sau o structură formală – fiind mai degrabă o mișcare dispersată decât o organizație în sens clasic, notează CNN.

Contextul declarațiilor îl reprezintă asasinarea lui Charlie Kirk, eveniment care a declanșat în administrația de la Washington apeluri la măsuri mai dure împotriva stângii radicale. Totuși, până acum nu există dovezi publice că atacatorul ar fi acționat în cadrul unui complot mai amplu sau coordonat.

Trump a mers mai departe, acuzând că „Antifa este teribilă” și că ar exista și alte grupuri radicale care „au scăpat nepedepsite după crime”, fără să ofere însă exemple sau dovezi. El a sugerat, totodată, că discută cu procurorul general Pam Bondi posibilitatea de a folosi legea RICO – un instrument destinat combaterii crimei organizate – pentru a urmări grupările de stânga pe care le acuză că finanțează agitatori.

Ads

Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet, a completat acuzațiile, invocând o „rețea de organizații” care ar sta în spatele protestelor violente, inclusiv a manifestațiilor Black Lives Matter. Potrivit acestuia, „cineva plătește pentru toate acestea, iar cei responsabili vor fi trași la răspundere penală”.

Trump a insistat din nou că violența politică vine „într-o măsură covârșitoare” dinspre stânga, minimalizând atacurile și retorica agresivă care i-au vizat pe democrați. Întrebat de ce nu a coborât drapelele în bernă după uciderea parlamentarei democrate din Minnesota, Melissa Hortman, Trump a răspuns că „ar fi făcut-o cu plăcere”, dar că guvernatorul democrat Tim Walz „nu i-a cerut asta”.

Diferența de tratament este evidentă: după uciderea lui Charlie Kirk, Trump a ordonat imediat coborârea drapelelor. În schimb, în cazul Hortman, pe care Walz l-a calificat drept un „asasinat politic”, președintele a evitat chiar și un apel telefonic de condoleanțe, preferând să-l catalogheze pe guvernator drept „dezechilibrat” și să adauge: „Aș putea fi drăguț și să sun, dar de ce să pierd timpul?”.

Purtătorul de cuvânt al guvernatorului Walz a reacționat, declarând că acesta „își dorește ca Donald Trump să fie un președinte pentru toți americanii”.

Ads