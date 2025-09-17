Trump amenință cu etichetarea Antifa și a altor grupuri de stânga drept „teroriști interni”

Autor: Veronica Andrei
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 23:34
323 citiri
Trump amenință cu etichetarea Antifa și a altor grupuri de stânga drept „teroriști interni”
Președintele SUA, Donald Trump Foto: Hepta

Președintele SUA Donald Trump a anunțat că ia în calcul desemnarea mișcării de extremă stânga Antifa și a altor grupuri similare drept organizații teroriste interne. Declarațiile, făcute la Casa Albă, marchează o nouă etapă în campania președintelui american de a asocia violența politică exclusiv cu stânga radicală.

„Este ceva ce aș face, da”, a spus Trump, subliniind că va merge mai departe doar dacă va avea sprijinul procurorului general și al Cabinetului. Problema, însă, este că Antifa nu are lideri, liste de membri sau o structură formală – fiind mai degrabă o mișcare dispersată decât o organizație în sens clasic, notează CNN.

Contextul declarațiilor îl reprezintă asasinarea lui Charlie Kirk, eveniment care a declanșat în administrația de la Washington apeluri la măsuri mai dure împotriva stângii radicale. Totuși, până acum nu există dovezi publice că atacatorul ar fi acționat în cadrul unui complot mai amplu sau coordonat.

Trump a mers mai departe, acuzând că „Antifa este teribilă” și că ar exista și alte grupuri radicale care „au scăpat nepedepsite după crime”, fără să ofere însă exemple sau dovezi. El a sugerat, totodată, că discută cu procurorul general Pam Bondi posibilitatea de a folosi legea RICO – un instrument destinat combaterii crimei organizate – pentru a urmări grupările de stânga pe care le acuză că finanțează agitatori.

Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet, a completat acuzațiile, invocând o „rețea de organizații” care ar sta în spatele protestelor violente, inclusiv a manifestațiilor Black Lives Matter. Potrivit acestuia, „cineva plătește pentru toate acestea, iar cei responsabili vor fi trași la răspundere penală”.

Trump a insistat din nou că violența politică vine „într-o măsură covârșitoare” dinspre stânga, minimalizând atacurile și retorica agresivă care i-au vizat pe democrați. Întrebat de ce nu a coborât drapelele în bernă după uciderea parlamentarei democrate din Minnesota, Melissa Hortman, Trump a răspuns că „ar fi făcut-o cu plăcere”, dar că guvernatorul democrat Tim Walz „nu i-a cerut asta”.

Diferența de tratament este evidentă: după uciderea lui Charlie Kirk, Trump a ordonat imediat coborârea drapelelor. În schimb, în cazul Hortman, pe care Walz l-a calificat drept un „asasinat politic”, președintele a evitat chiar și un apel telefonic de condoleanțe, preferând să-l catalogheze pe guvernator drept „dezechilibrat” și să adauge: „Aș putea fi drăguț și să sun, dar de ce să pierd timpul?”.

Purtătorul de cuvânt al guvernatorului Walz a reacționat, declarând că acesta „își dorește ca Donald Trump să fie un președinte pentru toți americanii”.

Americanii mai au 400 de zile ca să-și salveze democrația - The Guardian
Americanii mai au 400 de zile ca să-și salveze democrația - The Guardian
De la Washington la Bruxelles, se simte tot mai clar că lumea liberă stă pe un fir de ață. În centrul acestui echilibru instabil se află Statele Unite, unde, în mai puțin de 400 de zile,...
Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor...
#SUA, #Donald Trump, #Antifa, #organizatie terorista , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a despartit a doua oara in 30 de zile de iubita lui si n-a mai stat pe ganduri
Digi24.ro
Cum e organizata apararea antiaeriana a NATO in Europa si cat de eficienta e in respingerea dronelor rusesti
Adevarul.ro
Lupul care a infiorat un sat ascuns in munti, rapus de o femeie. "Era ceva necurat cu el. Avea trasaturi de om"

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un grup de balene ucigașe a scufundat un iaht turistic în largul coastei portugheze. Ce s-a întâmplat cu oamenii de la bord VIDEO
  2. Vin armele din SUA pentru Ucraina. Donald Trump ar fi dat „OK-ul”, scrie Reuters. Cine plătește facturile
  3. Trump amenință cu etichetarea Antifa și a altor grupuri de stânga drept „teroriști interni”
  4. În timp ce trupele sale aruncă în aer blocuri în Harkov, Putin a îmbrăcat uniforma militară. A plecat la exercițiile militare Zapad, la 800 km de linia frontului VIDEO
  5. De ce unul dintre cei mai străluciți oameni de știință în domeniul inteligenței artificiale a părăsit SUA pentru China
  6. Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson
  7. Incident șocant pe o plajă din Grecia: Un lup a atacat o fetiță de 5 ani. Recomandările autorităților
  8. George Simion spune iar că se așteaptă să fie omorât, după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Oricând putem fi asasinați" VIDEO
  9. Piața muncii este dură. Și mai dură dacă ai lucrat mult timp în același loc: „Am fost pe LinkedIn mai mult săptămâna trecută decât în ultimii cinci ani”
  10. "Tăcere maximă la boți și suveraniști". Caramitru, acid la adresa lui Simion și Gavrilă după trimiterea în judecată a lui Georgescu. "Se închide cercul. Ghinion"