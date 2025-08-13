Trump surprinde cu planuri militare secrete privind o forță de reacție rapidă pentru intervenții militare în orașele americane

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ia în calcul înființarea unei forțe militare interne de reacție rapidă, formată din sute de membri ai Gărzii Naționale, care să fie pregătiți pentru desfășurare imediată în orașele americane în caz de proteste sau tulburări civile.

Potrivit unui material publicat de The Washington Post, documente interne ale Pentagonului prevăd constituirea unei forțe numite „Domestic Civil Disturbance Quick Reaction Force”, cu un efectiv de aproximativ 600 de militari care ar trebui să fie gata de acțiune în termen de o oră.

Forțele ar urma să fie distribuite strategic în baze militare situate în statele Alabama și Arizona, acoperind astfel zonele de est și vest ale râului Mississippi.

Conform surselor citate, planificarea a început la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august. Propunerea vine în contextul în care administrația Trump a demonstrat anterior disponibilitatea de a utiliza forțele armate în orașe americane pentru a gestiona situații de instabilitate socială.

Luni, Trump a anunțat intenția de a federaliza poliția capitalei Washington D.C. și de a desfășura Garda Națională în efortul de combatere a criminalității violente. Se estimează că peste 800 de membri ai Gărzii Naționale vor fi desfășurați în cursul zilei și pe parcursul nopții.

Costurile totale ale implementării acestui plan ar putea ajunge la câteva sute de milioane de dolari, în special dacă va fi utilizat transportul militar aerian permanent. Documentele Pentagonului sugerează însă că folosirea companiilor aeriene comerciale ar putea reduce semnificativ cheltuielile.

Deși toate documentele sunt marcate ca fiind „predecizionale”, acestea conțin analize detaliate privind implicațiile sociale ale unei astfel de inițiative.

În mod tradițional, Garda Națională acționează în cadrul fiecărui stat și dispune de echipe de intervenție rapidă proprii. Însă, noua propunere ar permite transferul militarilor între state, fără a fi necesar acordul guvernatorului statului respectiv.

Potrivit estimărilor, cel mai devreme programul ar putea fi operațional în anul fiscal 2027, finanțarea urmând să provină din bugetul anual al Departamentului Apărării.

În cursul acestui an, Trump a desfășurat peste 5.000 de membri ai Gărzii Naționale, împreună cu trupe active ale Marinei, în zona metropolitană Los Angeles, pentru a contracara protestele față de politicile sale privind imigrația.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și alți lideri democrați au criticat dur această mobilizare militară. În prezent, administrația Trump se află într-un proces juridic cu statul California pe această temă, dosarul fiind în curs de apel la Curtea de Apel a Circuitului Nouă.

Conform legislației americane, articolul 10 din Codul Statelor Unite permite președintelui, în calitate de comandant suprem, să plaseze trupe sub comanda sa pentru sprijinirea autorităților locale, însă fără atribuții directe de arestare.

În schimb, articolul 32 conferă guvernatorilor controlul asupra Gărzii Naționale, deși finanțarea acestora rămâne federală – o formulă care oferă mai multă flexibilitate în operațiunile de aplicare a legii.

Noua propunere a Pentagonului ar permite președintelui mobilizarea trupelor sub articolul 32, chiar și în absența acordului guvernatorului statului afectat, în cazul unor tulburări civile.

