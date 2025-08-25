Trump încearcă să impună puterea prezidențială orașelor mari conduse de democrați - Analiză CNN

În Statele Unite se conturează un nou conflict de proporții, dar nu între partide, ci între nivele de guvernare. Donald Trump, cu un discurs în care ordinele executive devin soluții universale, vizează marile orașe conduse de democrați pentru a extinde o campanie de „restabilire a ordinii” care începe să ia conturul unui exercițiu autoritar la scară națională, susține CNN.

După ce a trimis trupe federale pe străzile capitalei Washington, sub pretextul combaterii criminalității, președintele semnalează că următoarele ținte vor fi Chicago, Baltimore sau Oakland. Nu pentru că administrațiile locale ar fi cerut sprijin, ci pentru că, în logica sa, crimele se combat cu forță federală — indiferent de cadrul legal sau de voința statelor.

Promisiuni de „ordine” care încalcă echilibrul constituțional

Retorica utilizată — orașe „scăpate de sub control”, „infestate de crimă” și „neguvernabile” — nu este nouă. Este, în esență, limbajul clasic al liderilor autoritari care vor să se legitimeze prin frică și ordine impusă. Mai grav, în cazul lui Trump, aceste afirmații nu sunt susținute de date. La Chicago, de exemplu, omuciderile au scăzut cu 31% în 2025, iar atacurile armate au înregistrat un declin de 36%, conform datelor poliției locale.

Și totuși, Trump a anunțat că „Chicago va fi următorul”, în ceea ce pare a fi un plan de desfășurare a Gărzii Naționale fără acordul autorităților locale — o acțiune care ar duce la o ciocnire constituțională între Casa Albă și guvernatorii statelor.

Un precedent periculos: federalizarea forțată a străzilor americane

Planul administrației Trump de a trimite trupe în orașe care nu solicită intervenții federale ar putea crea un precedent periculos. În Washington, unde statutul federal permite o intervenție mai directă, acest lucru a fost posibil. Însă în state suverane, precum Illinois, intervenția neautorizată ar echivala cu o escaladare a confruntării dintre federalismul american și ambițiile prezidențiale personale.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a transmis deja că „nu există niciun fel de urgență care să justifice federalizarea Gărzii Naționale”. A adăugat că statul „nu a primit nicio solicitare oficială” din partea Casei Albe și a promis că va apăra suveranitatea statului.

Dincolo de lege: între spectacol politic și ambiții executive

În practică, o astfel de desfășurare ar putea perturba lanțurile de comandă între șefii poliției și liderii locali, subminând ani de eforturi de colaborare comunitară și intervenție strategică. Mai mult, ar crea un spectacol televizat cu miză politică: imaginea președintelui hotărât, cu trupe pe străzi, în orașe conduse de democrați, în care o parte a electoratului se teme deja de criminalitate.

Însă costurile unei asemenea inițiative sunt colosale. Dislocarea trupelor Gărzii Naționale presupune cheltuieli greu de susținut pe termen lung, iar devierea agenților federali de la atribuțiile lor — combaterea terorismului, a crimei organizate sau a traficului de arme — pune în pericol priorități strategice reale, avertizează CNN.

Un plan de forță, sub umbrela unei crize imaginare

Din ce în ce mai mult, planul pare să nu vizeze doar combaterea criminalității, ci consolidarea unei puteri prezidențiale care se poziționează în afara cadrului democratic. Pentru Trump, intervențiile federale sunt, în același timp, armă electorală și exercițiu de putere. El își permite să ignore statisticile care arată scăderi ale infracționalității, pentru a proiecta o Americă în derivă, pe care doar el o poate „salva”.

Fostul primar al orașului Chicago, Rahm Emanuel, a sintetizat pericolul: „Trump este singurul comandant-șef care, în două mandate, a trimis trupe în orașele americane — dar niciodată în teatre de război externe. Asta spune multe despre felul în care înțelege puterea.”

Democrații avertizează: „Nu ne jucăm cu viețile oamenilor”

Liderii democrați avertizează că acțiunile președintelui nu sunt despre siguranță, ci despre control și imagine. „Nu putem permite lui Donald Trump să se joace cu viețile americanilor pentru a crea o criză artificială care să îi servească electoral”, a declarat Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților.

În același timp, aceștia se străduiesc să nu rămână blocați în postura de opozanți ai securității. Emanuel, cu o experiență profundă în structurile de putere, a oferit o formulă clară: „Mai mulți polițiști în teren. Mai puține arme. Programe pentru tineri. Aceasta este strategia reală de combatere a crimei.”

În numele ordinii, o formă de autoritarism

Problema de fond rămâne: nu doar că Trump vrea să trimită trupe în orașe guvernate de adversari politici, dar vrea să o facă fără mandat democratic. Să impună voința federală peste administrațiile locale. Să normalizeze ceea ce istoria americană a considerat de neconceput: desfășurarea de forțe armate împotriva propriilor cetățeni, în lipsa unei amenințări clare.

Kwame Raoul, procurorul general al statului Illinois, a numit lucrurile direct: „Trump acționează ca un dictator. Să întorci armata împotriva propriilor cetățeni este fără precedent.”

În acest moment, nu e clar dacă planul lui Trump va merge mai departe. Dar este evident că nu este doar despre Chicago sau Baltimore. Este despre modelul de președinte pe care Trump vrea să-l impună Americii: unul care nu negociază cu realitatea, ci o rescrie — cu soldați, dacă e nevoie, notează CNN.

