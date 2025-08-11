Donald Trump preia controlul asupra Poliției din Washington D.C. și trimite Garda Națională pe străzi

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, 11 august, o măsură fără precedent: preluarea controlului federal direct asupra Poliției din Washington D.C. și mobilizarea Gărzii Naționale pentru combaterea criminalității și evacuarea persoanelor fără adăpost din capitala Statelor Unite.

Decizia, care invocă puterile speciale ale guvernului federal asupra Districtului Columbia – ce nu are statut de stat – ridică semne de întrebare cu privire la supravegherea militară internă și la limitele intervenției federale în administrația locală.

Un gest politic puternic într-un oraș deja sub control federal parțial

„Anunț o acțiune istorică pentru a salva capitala națiunii noastre de crimă, haos și degradare”, a declarat Trump într-un discurs susținut duminică, comparând intervenția din D.C. cu măsurile stricte luate la frontiera cu Mexicul în timpul primului său mandat.

Deși datele oficiale arată o scădere a infracționalității în Washington în ultimii doi ani – omorurile fiind în scădere cu 12% și criminalitatea violentă cu 26% față de 2024 –, președintele insistă asupra unui colaps urban și a unei ordini publice în declin.

Administrația sa a început deja să trimită agenți FBI în misiuni de noapte pentru a sprijini poliția locală în prevenirea jafurilor de mașini și a altor infracțiuni. Planurile includ, potrivit unor surse din cadrul Casei Albe, patrule comune cu Secret Service și trupe suplimentare din afara capitalei.

Un atac și o fotografie – declanșatori ai intervenției

Anunțul vine în urma unui incident recent: un fost angajat al Serviciului DOGE a fost rănit într-o tentativă de jaf auto. Trump a postat ulterior o imagine cu victima, însângerată, folosind cazul pentru a amenința cu preluarea controlului federal. Două persoane minore din Maryland au fost arestate în legătură cu atacul.

Trump a folosit acest episod pentru a cere acuzarea mai multor minori ca adulți, susținând o inițiativă a procurorului general federal din D.C., Jeanine Pirro, care dorește scăderea pragului de vârstă pentru astfel de cazuri la 14 ani.

Tensiuni între administrația locală și autoritățile federale

Primarul D.C., Muriel Bowser, a criticat decizia și modul în care a fost luată, afirmând că administrația sa nu a fost consultată și că nu există o urgență care să justifice desfășurarea Gărzii Naționale. „Dacă prioritatea este demonstrarea forței într-un oraș american, știm că el poate face asta aici. Dar nu din cauza unei creșteri a criminalității”, a declarat Bowser pentru MSNBC.

Potrivit legii, D.C. nu are control asupra propriei Gărzi Naționale, ceea ce permite președintelui să o mobilizeze fără acordul autorităților locale.

O istorie tensionată a folosirii forței federale pe teritoriul american

Mobilizarea Gărzii Naționale pe teritoriul american este o măsură rar utilizată, dar nu fără precedent. În 2020, Trump a fost puternic criticat pentru implicarea trupelor federale în dispersarea protestelor pașnice de după moartea lui George Floyd.

Mai recent, a stârnit controverse legale când a trimis trupe în California fără acordul guvernatorului Gavin Newsom, pentru a răspunde la protestele împotriva raziilor ICE (Imigrație și Vamă).

Reacții și preocupări privind supramilitarizarea

Oficiali locali din cadrul Poliției D.C. afirmă că administrația federală nu a colaborat cu departamentul privind logistica sau necesarul de resurse. Prezența agenților FBI, care nu sunt antrenați pentru opriri în trafic sau intervenții urbane, ridică întrebări legate de eficiența și legalitatea unor astfel de acțiuni.

Potrivit Washington Post, peste 120 de agenți FBI au fost deja mobilizați pentru patrule de noapte, unii fiind transferați din alte orașe, precum Philadelphia.

În paralel, Trump continuă să promoveze pe rețelele sociale un discurs agresiv: „Fiți pregătiți! Vrem Capitala ÎNAPOI”, a scris acesta duminică.

Reacțiile din Congres și din partea societății civile nu au întârziat să apară. Criticii susțin că Trump folosește Districtul Columbia drept teren de test pentru o abordare autoritară a ordinii publice, cu implicații constituționale majore.

