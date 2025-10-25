O companie de drone asociată cu Donald Trump Jr. obține un contract major cu Pentagonul

Compania americană Unusual Machines, susținută financiar de Donald Trump Jr., a obținut cel mai mare contract din istoria sa cu Departamentul Apărării al Statelor Unite, în contextul în care Washingtonul accelerează producția internă de drone, scrie Financial Times.

Societatea, cu sediul în Florida, a anunțat că armata americană i-a atribuit un contract pentru fabricarea a 3.500 de motoare de drone, alături de alte componente destinate vehiculelor aeriene fără pilot.

Reprezentanții companiei au adăugat că armata intenționează să comande încă 20.000 de piese anul viitor.

Directorul general al Unusual Machines, Allan Evans, a declarat că aceasta este „cea mai amplă comandă primită vreodată de la guvernul SUA”, dar a refuzat să dezvăluie valoarea exactă a contractului.

John Brown, ofițer superior în cadrul Diviziei 101 Aeropurtate, a declarat că achiziția va permite soldaților „să se antreneze în condiții similare celor din luptă, folosind drone fiabile care le oferă încrederea necesară pentru scenariile reale de pe teren”.

Acțiunile companiei au crescut cu până la 13% vineri,24 octombrie, după anunț.

Implicarea lui Donald Trump Jr.

Unusual Machines l-a cooptat pe Donald Trump Jr. ca și consilier în noiembrie 2024. Potrivit Financial Times, valoarea acțiunilor companiei aproape s-a triplat în săptămânile care au precedat anunțul oficial.

După intrarea sa în companie, Trump Jr. a declarat că deține 331.580 de acțiuni, evaluate la aproximativ 4 milioane de dolari. Nu este obligat să dezvăluie dacă și-a vândut între timp participația, însă Evans a afirmat că fiul președintelui „a continuat să investească” în rundele recente de finanțare.

Întrebat despre noul contract cu Pentagonul, Evans a subliniat că Trump Jr. „nu a avut niciun rol în această înțelegere”.

„Donald nu a comunicat cu nimeni din administrație în numele Unusual Machines sau în legătură cu acest contract”, a precizat un purtător de cuvânt al lui Trump Jr. „Rolul său consultativ nu implică nicio interacțiune cu guvernul.”

O strategie pentru independență tehnologică

Acordul survine la câteva luni după ce președintele Donald Trump a semnat, în iunie, un ordin executiv menit să stimuleze industria americană a dronelor – atât pentru uz comercial, cât și militar.

De atunci, secretarul de război Pete Hegseth a accelerat producția și implementarea dronelor militare, acordând comandanților libertatea de a achiziționa și testa tehnologia în mod independent.

Oficialii Pentagonului au subliniat importanța dronelor în războiul modern, armata concentrându-se pe achiziția de echipamente la scară mare și costuri reduse. De asemenea, se încurajează colaborarea cu companii private și start-up-uri din domeniul tehnologiei militare.

Armata americană mizează pe drone „consumabile”

Secretarul armatei, Daniel Driscoll, a declarat recent că instituția pe care o conduce se află „în fruntea eforturilor Pentagonului de contracarare a dronelor” și că intenționează să echipeze soldații cu „drone de unică folosință, capabile să producă efecte devastatoare la costuri minime”.

„Nu pot sublinia suficient impactul pe care îl vor avea dronele asupra războiului și apărării naționale”, a adăugat el.

Driscoll a explicat pentru Financial Times că viziunea sa include echiparea forțelor speciale – precum Regimentul Ranger sau unitatea Delta Force – cu drone și specialiști software încorporați în echipele de teren.

Expansiune rapidă și pierderi provocate de tarifele vamale

Unusual Machines a semnat în ultimele luni mai multe contracte cu furnizori din industria de apărare americană, inclusiv un acord de 12,8 milioane de dolari cu Strategic Logix în septembrie și o înțelegere de 1,6 milioane de dolari cu un alt producător de drone, al cărui nume nu a fost făcut public.

Compania încearcă să relocheze producția de componente în Statele Unite, însă a fost afectată de tarifele vamale impuse de administrația Trump. În primul trimestru al anului, Unusual Machines a raportat pierderi operaționale de 3,3 milioane de dolari. Costurile de aprovizionare din afara Chinei ar putea afecta profitabilitatea, a explicat compania. Armata SUA nu a comentat asupra contractului, subliniază FT.

