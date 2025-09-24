Trump acuză sabotaj la ONU. Secret Service deschide o anchetă după ce scara rulantă și prompterul s-au defectat

La doar câteva momente după ce Donald Trump și soția sa Melania au urcat pe o scară rulantă pentru a ajunge în sala ce găzduia adunarea generală a Națiunilor Unite, aceasta s-a defectat, stârnind un val de controverse la summitul ONU. Președintele SUA a acuzat chiar un sabotaj deliberat. Un incident care a început cu o glumă a luat rapid o turnură gravă, cu Secret Service implicat într-o anchetă pentru a lămuri circumstanțele defectării scării rulante chiar în momentul în care președintele și soția sa, Melania, urcau.

Imaginile stânjenitoare au surprins momentul în care cei doi aproape își pierd echilibrul, fiind nevoiți să urce pe scări pe jos înainte de discursul principal al lui Trump. Ajuns sus, Trump nu a ratat ocazia de a face observația: „Scara rulantă s-a defectat.”

The UN tried to embarrass Trump… and ended up embarrassing themselves. Escalator dies the second he steps on it. Teleprompter crashes the second he takes the podium. But Trump? Still delivered a historic beatdown on the globalists. Machines fail. The message doesn't. pic.twitter.com/lchFbPcHrp — Dr. Lucien Wolfe 🇺🇸 (@LucienWolfe111) September 23, 2025

În urma incidentului, s-a lansat o investigație amplă, iar o echipă a Secret Service a început să cerceteze detaliile, după ce un raport publicat în The Sunday Times a dezvăluit că unii angajați ai ONU ar fi glumit despre intenția de a „sabota” președintele, oprind intenționat scara rulantă.

„Dacă cineva de la ONU a oprit intenționat scara rulantă când președintele și prima doamnă urcau pe ea, acea persoană trebuie să fie concediată și investigată imediat”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, în cadrul unei postări pline de furie pe X (fost Twitter).

Postarea a fost însoțită de o captură de ecran a articolului din The Times, care spunea că angajații ONU „glumeau” despre oprirea scărilor și lifturilor pentru a-l pune pe Trump în situația de a urca pe jos, în fața unei presupuse lipse de fonduri, „pentru a arăta cât de greu e să faci față finanțării insuficiente din partea SUA”.

O escaladare rapidă a tensiunilor

Problemele nu s-au oprit însă aici. După incidentul cu scara, Trump a fost în continuare surprins de alte neplăceri tehnice, inclusiv faptul că teleprompterul său nu funcționa corespunzător în momentul în care s-a aflat la pupitru, iar la finalul discursului său, transmisiunea audio către televiziunile internaționale a fost întreruptă, fiind redirecționată către o traducere într-o limbă străină.

„Nu e o coincidență”, a afirmat Leavitt, subliniind că întreaga serie de erori tehnice ar putea fi legată de o intenție mai largă de sabotaj, având în vedere contextul în care Trump și-a exprimat frecvent critici dure față de ONU și față de gestionarea conflictelor globale de către organizația internațională.

„Împreună cu Secret Service, vom ajunge până la capătul acestei povești”, a mai spus Leavitt, sugerând că cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere.

O glumă care s-ar putea transforma într-un scandal

Conform unor surse din cadrul ONU, glumele despre „trucuri” legate de infrastructura summitului aveau legătură cu nemulțumirile interne privind tăierile de fonduri provenite din SUA, Trump fiind criticat în repetate rânduri pentru lipsa contribuțiilor financiare către organizațiile internaționale.

În urma investigațiilor, ONU a ieșit la rampă cu o versiune oficială, conform căreia defecțiunea scării rulante ar fi fost cauzată de o eroare tehnică neintenționată, activată de echipa de filmare a lui Trump. Însă explicațiile nu au reușit să liniștească spiritele.

Trump nu s-a lăsat cu niciun chip afectat de incidentele din timpul summitului. În discursul său, pe lângă acuzațiile aduse ONU, președintele a continuat să critice ferm activitatea organizației, acuzând-o că nu face decât să transmită „scrisori puternic formulate” țărilor aflate în conflict, fără a se implica efectiv în negocierile de pace.

„Ce face ONU? Trimite doar mesaje dure, în loc să negocieze pacea”, a declarat Trump, lăudându-se în continuare cu realizările sale, susținând că sub conducerea sa, „șapte războaie au fost încheiate”.

Este evident că, deși au fost doar câteva momente tehnice problematice, Trump a transformat aceste mici incidente într-o adevărată „pistă” pentru a adresa o critică amplă la adresa organizațiilor internaționale, iar scandalul cu scara rulantă și alte defecțiuni tehnice continuă să alimenteze speculațiile legate de posibile tentative de sabotaj la ONU.

