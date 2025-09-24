Trump acuză sabotaj la ONU. Secret Service deschide o anchetă după ce scara rulantă și prompterul s-au defectat

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:43
405 citiri
Trump acuză sabotaj la ONU. Secret Service deschide o anchetă după ce scara rulantă și prompterul s-au defectat
Donald și Melania Trump pe scara rulanta/FOTO:X/@defense_civil25

La doar câteva momente după ce Donald Trump și soția sa Melania au urcat pe o scară rulantă pentru a ajunge în sala ce găzduia adunarea generală a Națiunilor Unite, aceasta s-a defectat, stârnind un val de controverse la summitul ONU. Președintele SUA a acuzat chiar un sabotaj deliberat. Un incident care a început cu o glumă a luat rapid o turnură gravă, cu Secret Service implicat într-o anchetă pentru a lămuri circumstanțele defectării scării rulante chiar în momentul în care președintele și soția sa, Melania, urcau.

Imaginile stânjenitoare au surprins momentul în care cei doi aproape își pierd echilibrul, fiind nevoiți să urce pe scări pe jos înainte de discursul principal al lui Trump. Ajuns sus, Trump nu a ratat ocazia de a face observația: „Scara rulantă s-a defectat.”

În urma incidentului, s-a lansat o investigație amplă, iar o echipă a Secret Service a început să cerceteze detaliile, după ce un raport publicat în The Sunday Times a dezvăluit că unii angajați ai ONU ar fi glumit despre intenția de a „sabota” președintele, oprind intenționat scara rulantă.

„Dacă cineva de la ONU a oprit intenționat scara rulantă când președintele și prima doamnă urcau pe ea, acea persoană trebuie să fie concediată și investigată imediat”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, în cadrul unei postări pline de furie pe X (fost Twitter).

Postarea a fost însoțită de o captură de ecran a articolului din The Times, care spunea că angajații ONU „glumeau” despre oprirea scărilor și lifturilor pentru a-l pune pe Trump în situația de a urca pe jos, în fața unei presupuse lipse de fonduri, „pentru a arăta cât de greu e să faci față finanțării insuficiente din partea SUA”.

O escaladare rapidă a tensiunilor

Problemele nu s-au oprit însă aici. După incidentul cu scara, Trump a fost în continuare surprins de alte neplăceri tehnice, inclusiv faptul că teleprompterul său nu funcționa corespunzător în momentul în care s-a aflat la pupitru, iar la finalul discursului său, transmisiunea audio către televiziunile internaționale a fost întreruptă, fiind redirecționată către o traducere într-o limbă străină.

„Nu e o coincidență”, a afirmat Leavitt, subliniind că întreaga serie de erori tehnice ar putea fi legată de o intenție mai largă de sabotaj, având în vedere contextul în care Trump și-a exprimat frecvent critici dure față de ONU și față de gestionarea conflictelor globale de către organizația internațională.

„Împreună cu Secret Service, vom ajunge până la capătul acestei povești”, a mai spus Leavitt, sugerând că cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere.

O glumă care s-ar putea transforma într-un scandal

Conform unor surse din cadrul ONU, glumele despre „trucuri” legate de infrastructura summitului aveau legătură cu nemulțumirile interne privind tăierile de fonduri provenite din SUA, Trump fiind criticat în repetate rânduri pentru lipsa contribuțiilor financiare către organizațiile internaționale.

În urma investigațiilor, ONU a ieșit la rampă cu o versiune oficială, conform căreia defecțiunea scării rulante ar fi fost cauzată de o eroare tehnică neintenționată, activată de echipa de filmare a lui Trump. Însă explicațiile nu au reușit să liniștească spiritele.

Trump nu s-a lăsat cu niciun chip afectat de incidentele din timpul summitului. În discursul său, pe lângă acuzațiile aduse ONU, președintele a continuat să critice ferm activitatea organizației, acuzând-o că nu face decât să transmită „scrisori puternic formulate” țărilor aflate în conflict, fără a se implica efectiv în negocierile de pace.

„Ce face ONU? Trimite doar mesaje dure, în loc să negocieze pacea”, a declarat Trump, lăudându-se în continuare cu realizările sale, susținând că sub conducerea sa, „șapte războaie au fost încheiate”.

Este evident că, deși au fost doar câteva momente tehnice problematice, Trump a transformat aceste mici incidente într-o adevărată „pistă” pentru a adresa o critică amplă la adresa organizațiilor internaționale, iar scandalul cu scara rulantă și alte defecțiuni tehnice continuă să alimenteze speculațiile legate de posibile tentative de sabotaj la ONU.

Trump duce un război cultural împotriva Europei prin promovarea aliaților de dreapta. Concluziile unui raport european
Trump duce un război cultural împotriva Europei prin promovarea aliaților de dreapta. Concluziile unui raport european
Un studiu, citat de The Guardian, arată că președintele SUA încearcă să se amestece în alegeri și să „mute centrul de greutate ideologic” în politica europeană. Donald Trump...
Lovitură pentru Donald Trump. Germania a lansat un uriaș plan de achiziții militare, de peste 80 de miliarde de euro, însă doar 8% sunt din SUA
Lovitură pentru Donald Trump. Germania a lansat un uriaș plan de achiziții militare, de peste 80 de miliarde de euro, însă doar 8% sunt din SUA
Germania își lansează un amplu plan de achiziții militare de 83 de miliarde de euro, concentrându-se în principal pe industria europeană și limitând achizițiile din SUA la doar 8%,...
#SUA, #Donald Trump, #ancheta, #sabotaj, #defectiune scara rulanta, #promter , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la Romania - Ungaria! Bataie intre ultrasii Craiovei si jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
ObservatorNews.ro
Primul oras care a instalat gard electric anti-ursi. Demonstratie despre cum functioneaza proiectul
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Sinucideri și sufocare”: Rusia trimite soldați prin conducte de gaz pentru a evita liniile de apărare ucrainene VIDEO/FOTO
  2. Bruxellesul lovește în Orban cu mai puțin de un an înaintea alegerilor: imunitate pentru opoziția maghiară în Parlamentul European
  3. Este NATO deja în război cu Rusia? Depinde pe cine întrebi, răspund analiștii
  4. Guvernul va aproba un proiect prin care România și Ucraina își vor oferi ajutor reciproc în situații de urgență. Ulterior, CSAT va stabili măsurile împotriva dronelor
  5. Trump acuză sabotaj la ONU. Secret Service deschide o anchetă după ce scara rulantă și prompterul s-au defectat
  6. „Totul ar putea fi oprit”. Zelenski solicită un sistem comun occidental de apărare antiaeriană pentru a doborî rachetele și dronele rusești deasupra Ucrainei
  7. Migranții legali est-europeni, acuzați de reformistul Nigel Farage că mănâncă lebedele din parcurile londoneze. Reacția autorităților
  8. Rusia a atacat cu rachete balistice Iskander o bază de instrucție a armatei ucrainene. Nu se știe câte victime sunt
  9. Vicepremierul Tánczos Barna explică situația premierului Bolojan: "O decizie negativă la CCR ar complica situația, ar duce la o demisie"
  10. Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții Airbus. "Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de