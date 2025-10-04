Donald Trump poate vorbi, în sfârșit, despre „Proiect 2025”

Președintele american Donald Trump pare, în sfârșit, pregătit să discute despre Project 2025 (Proiect 2025) — planul de reformă guvernamentală elaborat de organizația conservatoare Heritage Foundation, pe care l-a negat în mod repetat în timpul campaniei electorale, relatează CNN.

Într-o postare publicată joi, 2 octombrie, Trump a făcut referire la „o oportunitate fără precedent” de a restructura masiv agențiile federale în contextul actualei închideri parțiale a guvernului. Comentariul a venit în timp ce se pregătea să se întâlnească cu Russ Vought, directorul Oficiului pentru Buget și Management — un apropiat al președintelui și unul dintre arhitecții Project 2025.

Trump l-a numit pe Vought „cel din faimosul Proiect 2025”, o mențiune care marchează o schimbare de ton față de perioada campaniei, când liderul republican s-a distanțat categoric de plan.

„Nu am nicio legătură cu Proiect 2025. Nu l-am citit și nici nu vreau să-l citesc”, spunea Trump în timpul unei dezbateri electorale.

Ce este Proiect 2025

Publicat de Heritage Foundation, Proiect 2025 este un document de peste 900 de pagini ce funcționează ca un ghid pentru un viitor președinte conservator. Planul propune o restructurare amplă a guvernului federal, o extindere a puterilor executive și o reducere semnificativă a birocrației.

Russ Vought, unul dintre coautorii planului, a fost o voce centrală în aceste discuții, iar viziunile sale privind autoritatea prezidențială sunt considerate printre cele mai radicale din cercurile republicane.

De la distanțare la convergență

Deși Trump s-a ferit inițial să fie asociat cu proiectul, numeroși analiști au observat o suprapunere tot mai mare între măsurile propuse în Proiect 2025 și politicile implementate în al doilea său mandat.

O analiză CNN arăta că, în prima săptămână a revenirii sale la Casa Albă, peste două treimi dintre cele 53 de ordine executive emise de Trump reflectau propuneri detaliate în planul Heritage Foundation.

Acestea includ măsuri precum:

- înăsprirea politicilor antiimigrație,

- reducerea programelor de diversitate și incluziune,

- relaxarea restricțiilor de mediu pentru industria petrolului și gazelor.

Alte recomandări ale proiectului – de la reducerea bugetelor pentru institute de cercetare până la reformarea USAID – au fost, de asemenea, preluate de administrația Trump.

„Exact ceea ce ne-am propus să facem”

Paul Dans, fostul coordonator al Proiect 2025 la Heritage Foundation, spunea, la scurt timp după începerea celui de-al doilea mandat Trump, că planul prinde contur: „Acesta este exact tipul de muncă pentru care am fost pregătiți. Președintele a fost gata să acționeze din prima zi.”

Dans a părăsit ulterior Heritage Foundation și a anunțat că îl va provoca în alegeri primare pe senatorul republican Lindsey Graham.

Organizația Heritage nu a comentat rolul Proiect 2025 în actuala administrație Trump.

Rețea de influență

Mai mulți autori ai Proiect 2025 ocupă acum poziții-cheie în guvern:

- Russ Vought, director al bugetului;

- Brendan Carr, șeful Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC);

- Tom Homan, consilier pentru imigrație;

- Peter Navarro, fost consilier comercial, condamnat pentru refuzul de a depune mărturie în ancheta privind atacul din 6 ianuarie 2021.

- Alții, precum Paul Atkins, comisar al Comisiei pentru Valori Mobiliare (SEC), și E.J. Antoni, nominalizat la conducerea Biroului de Statistică a Muncii, sunt, de asemenea, legați de proiect.

Trump și dorința de control total

De ce vorbește acum Donald Trump despre Proiect 2025, după ce a spus că nu l-a citit?

Analiștii consideră că motivul ar putea fi simplu: Trump dorește să fie perceput ca autorul propriei viziuni politice. De-a lungul carierei sale, el a cultivat imaginea liderului care deține controlul absolut, preferând ca succesele administrației să-i fie atribuite direct.

Într-un discurs recent la Adunarea Generală a ONU, el declara: „Sunt foarte bun la acest lucru. Am avut dreptate în toate.”

Aceasta nu este atitudinea unui președinte dispus să împartă meritele – nici măcar cu organizațiile care i-au oferit, practic, scenariul pentru al doilea său mandat, notează CNN.

