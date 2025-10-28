Tarifele vamale ale lui Trump au produs pierderi de miliarde de dolari companiilor globale FOTO: Hepta

Volatilitatea economică generată de președintele Donald Trump ar putea, paradoxal, să reducă riscurile Europei în utilizarea activelor suverane rusești pentru sprijinirea Ucrainei. Totuși, tot mai multe semne indică apariția unei posibile crize financiare globale declanșate de Statele Unite.

Economia globală funcționează adesea pe principiul echilibrului între efecte pozitive și negative: inflația ridicată, de pildă, scade puterea de cumpărare a cetățenilor, dar reduce povara datoriilor statelor; o monedă puternică face importurile mai ieftine, dar afectează competitivitatea exporturilor.

La prima vedere, politicile președintelui Trump par să sfideze acest tipar. Atacurile sale la adresa sistemului comercial internațional, a Rezervei Federale și a statului de drept par dificil de încadrat în logica economică a compromisului, scrie euractiv.com.

Evenimentele recente arată însă că, uneori, chiar și „Omul Tarifelor”, cum s-a autointitulat Trump, poate lua decizii cu impact financiar pozitiv – iar economia, ca și viața, rareori oferă tăișuri cu o singură margine.

Sancțiuni asupra Rusiei și efecte globale

Miercuri, președintele Trump a impus sancțiuni asupra a două mari companii petroliere rusești – Rosneft și Lukoil – marcând prima serie de măsuri restrictive împotriva Moscovei de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie.

Decizia a dus la cea mai mare creștere pe termen scurt a prețului petrolului Brent din ultimii trei ani, iar liderii europeni au salutat-o drept un semn că Washingtonul adoptă o poziție mai fermă față de Kremlin.

Analiștii susțin că efectul imediat este reducerea fluxurilor financiare care pot alimenta mașinăria de război a Rusiei. Companii din China și India – cei mai mari cumpărători ai energiei rusești – își reevaluează deja expunerea financiară față de Moscova.

Un potențial avantaj pentru Europa

Unii experți cred că volatilitatea indusă de Trump ar putea chiar facilita un proiect european major: folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut de „reparații” în valoare de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Belgia, care găzduiește mare parte din aceste active, a avertizat că utilizarea lor ar putea speria investitorii străini și destabiliza zona euro – argument susținut și de Banca Centrală Europeană.

Totuși, alți analiști consideră că instabilitatea financiară din SUA ar descuraja investitorii să retragă fonduri din Europa, întrucât alternativele globale sigure sunt limitate.

„Într-un context în care piețele americane devin impredictibile, Europa ar putea fi percepută ca un refugiu financiar relativ stabil”, afirmă Alexander Kolyandr, cercetător la Center for European Policy Analysis.

O bulă care amenință să se spargă

Nu toți împărtășesc însă acest optimism. Nicolas Véron, expert la Bruegel și la Peterson Institute for International Economics, avertizează că o confiscare unilaterală a activelor rusești ar fi „fără precedent” și ar putea produce „efecte de durată asupra ordinii monetare globale”.

Îngrijorările privind stabilitatea financiară americană cresc. Gita Gopinath, profesor la Harvard și fost economist-șef al FMI, scria recent în The Economist că actuala creștere record a pieței bursiere din SUA ar putea fi urmată de o corecție „dureroasă”, mai gravă și mai extinsă decât prăbușirea „bulei dot-com” din anul 2000.

O scădere de amploarea celei din 2000 ar putea șterge 20.000 de miliarde de dolari din valoarea activelor americane – echivalentul a 70% din PIB-ul SUA – și alte 15.000 de miliarde la nivel global.

Potrivit Gopinath, impactul ar fi amplificat de faptul că investitorii europeni și americani au direcționat masiv capital spre acțiunile americane în ultimul deceniu, făcând ca orice prăbușire bursieră să aibă efecte în lanț la scară globală.

Semne de risc sistemic

Semnele de tensiune nu se limitează la bursă. Oficialii Rezervei Federale, inclusiv Michael Barr, au atras atenția asupra asemănărilor cu perioadele care au precedat marile crize financiare din 1929 și 2008.

Reducerea rezervelor de capital ale băncilor, relaxarea testelor de stres și reglementarea tot mai slabă a criptomonedelor sporesc riscurile sistemice.

„Semnele de vulnerabilitate se acumulează nu doar pe piața bursieră, ci și în alte segmente ale sistemului financiar american”, spune Véron. „Nu putem prezice data unei corecții, dar putem afirma cu certitudine că riscul de instabilitate financiară provenind din SUA este în creștere.”

Pentru liderii europeni, mesajul este clar: instabilitatea financiară americană poate oferi, pe termen scurt, o fereastră de oportunitate pentru Ucraina – dar și un risc major pentru ordinea economică mondială.

Într-o lume financiară interdependentă, orice dezechilibru în Statele Unite se resimte de la Bruxelles până la Beijing.

