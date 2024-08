Marina SUA testează sute de drone marine în străinătate. ”Ucraina a arătat cât de eficiente pot fi”

Ieftine și relativ eficiente, dronele marine remodelează tacticile războiului naval în conflictele din întreaga lume.

Marina ucraineană a întors foaia în Marea Neagră, eliminând fregate și dragoare de mine rusești cu ajutorul unor ambarcațiuni rapide de tip Jet-Ski, comandate de la distanță și încărcate cu explozibili.

Rebelii houthi țintesc nave comerciale și nave de război americane în Marea Roșie cu drone încărcate cu bombe, deși multe dintre drone au fost interceptate de SUA și de forțele aliate.

Marina israeliană a desfășurat vehicule de suprafață fără pilot (USV), inclusiv o barcă gonflabilă cu cocă rigidă numită Protector, pentru a intercepta ambarcațiunile inamice și pentru a-și proteja coasta.

Marina SUA dorește să utilizeze drone marine pentru a-și extinde flota hibridă într-un ritm rapid și la costuri reduse. Fiecare dronă navală costă între 1 milion și 3 milioane de dolari.

Dronele maritime sunt desfășurate în luptă pentru a culege informații, a efectua activități de supraveghere și recunoaștere, a curăța minele și a proteja infrastructura subacvatică critică.

Disponibile într-o varietate de modele, dimensiuni și capacități, dronele maritime militare pot varia de la bărci de viteză înarmate la submarine miniaturale de vânătoare de mine. Acestea pot fi echipate cu camere de înaltă definiție și sonare avansate pentru a le ajuta să navigheze în adâncuri tulburi.

Dronele maritime protejează, de asemenea, navele cu echipaj din flotă, cum ar fi portavioanele și submarinele, acționând ca o primă linie de apărare în teritoriile ostile.

The MARTAC Devil Ray T38 and Saildrone are privately-owned unmanned surface vessels USVs assigned to the 5th Fleet's Task Force 59 to develop integrated operating concepts with manned ships pic.twitter.com/wy5aVM7Jmd