Economia Statelor Unite se apropie de un punct critic. 22 de state americane riscă recesiunea

Economistul Mark Zandi, de la Moody’s Analytics, avertizează că economia americană este foarte aproape de o contracție periculoasă.

Economia Statelor Unite se apropie de un punct critic care ar putea marca începutul unei recesiuni semnificative, potrivit economistului-șef al Moody’s Analytics, Mark Zandi.

El estimează că 22 de state americane și Districtul Columbia se confruntă deja cu slăbiciuni economice persistente și pierderi de locuri de muncă, situație care probabil va continua. Alte 13 state, spune Zandi, „abia se mențin pe linia de plutire”.

„Economia nu este încă în recesiune, dar riscurile sunt foarte mari. Suntem pe marginea prăpastiei”, a declarat Zandi pentru publicația MarketWatch.

Statele vulnerabile

Printre statele care „plutesc la suprafață” se numără California și New York. Zandi avertizează că o eventuală contracție economică într-unul dintre acestea ar putea împinge întreaga economie americană în recesiune.

O analiză separată, realizată de UCLA Anderson School of Management, a sugerat săptămâna aceasta că o recesiune în California este acum plauzibilă.

Politicile economice, în centrul slăbiciunii

Zandi pune accentul pe politicile comerciale și economice ale administrației federale ca principal factor al încetinirii. El consideră că tarifele impuse de Casa Albă asupra bunurilor importate au generat incertitudine, determinând companiile să renunțe la planurile de extindere și să provoace perturbări în lanțurile de aprovizionare.

Lipsa de creștere a forței de muncă în 2025 a agravat situația, în timp ce reducerile de locuri de muncă în sectorul public, asociate cu Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală — restructurat sub administrația Trump și anterior condus de Elon Musk — au adâncit declinul economic în Washington, D.C. și în statele învecinate.

Cum este definită recesiunea

La nivel național, Biroul Național de Cercetare Economică (NBER) definește recesiunea drept o scădere semnificativă a activității economice care se extinde pe mai multe sectoare și durează cel puțin câteva luni.

Printre indicatorii-cheie se numără:

- ocuparea în afara sectorului agricol,

- veniturile personale ajustate cu inflația (fără transferuri),

- cheltuielile de consum ajustate cu inflația, și

- producția industrială.

Zandi a subliniat că datele economice la nivel de stat nu sunt la fel de detaliate ca cele federale, însă încearcă să aplice metodologia NBER „cât mai fidel posibil”, recunoscând că analiza sa implică „o doză semnificativă de judecată proprie”.

Deși a oferit de-a lungul timpului consultanță Partidului Democrat, Zandi insistă că este independent politic, amintind că a fost consilier economic al republicanului John McCain în timpul campaniei sale prezidențiale.

O economie fragilă, dar încă în creștere

Mulți economiști americani rămân, totuși, optimiști. Ei consideră că expansiunea economiei SUA continuă, susținută în principal de cheltuielile de consum.

Richard Moody, economist-șef la Regions Bank, afirmă că Produsul Intern Brut (PIB) al SUA ar putea crește în trimestrul al treilea al anului 2025 cu o rată anualizată de 3,8%.

„Nu există semne clare că economia se prăbușește”, a spus el, menționând nivelurile stabile ale investițiilor de afaceri și numărul scăzut al cererilor de șomaj.

Datele oficiale publicate înaintea închiderii temporare a guvernului federal au arătat o economie „în stare destul de bună”. Totuși, Zandi nu este convins: „PIB-ul și cheltuielile de consum sunt mai puternice, dar piața muncii slăbește”, a spus el.

Ce regiuni suferă cel mai mult

Statele aflate deja în recesiune au un punct comun: dependența de industrii tradiționale, precum agricultura, mineritul, producția ușoară și transporturile.

„Orice regiune bazată pe producția de bunuri este vulnerabilă acum”, a explicat Zandi, adăugând că slăbiciunea sectorului transporturilor amplifică declinul.

În Noua Anglie, contracția nu este surprinzătoare, având în vedere creșterea demografică lentă. „Acea regiune nu are o dinamică puternică nici în perioadele bune”, a spus el.

Mai surprinzătoare este situația din Georgia, unde economia a intrat în recesiune, în parte din cauza scăderii imigrației interne, pe fondul prețurilor ridicate ale locuințelor.

În schimb, Pennsylvania reprezintă o excepție pozitivă — statul beneficiază de stabilitatea sectorului educațional și a celui medical, care continuă să atragă investiții.

