Economia SUA intră în recesiune, în ciuda optimismului de la Washington

Autor: Veronica Andrei
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 17:54
Scott Bessent, șeful Trezoreriei/FOTO:X/@EricLDaugh

O parte semnificativă a economiei americane a intrat deja în recesiune, iar restul sectoarelor se apropie rapid de același punct. Avertismentul vine din partea secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, care a declarat pentru CNN că politicile actuale ale Rezervei Federale contribuie la încetinirea economiei.

Potrivit lui Bessent, menținerea dobânzilor ridicate și lipsa unor măsuri de stimulare, precum reducerea ratelor ipotecare, agravează declinul pieței imobiliare și afectează încrederea consumatorilor.

Declarațiile sale contrastează cu mesajele optimiste transmise anterior de oficialii americani. În martie 2025, ministrul comerțului, Howard Lutnick, susținea că „America nu va intra în recesiune”, iar președintele Donald Trump descria potențiala încetinire economică drept „o perioadă de tranziție” provocată de amploarea măsurilor comerciale adoptate.

La scurt timp după, Trump a afirmat că noile tarife nu au dus la creșterea inflației și că Statele Unite „încasează miliarde de dolari” din aceste taxe. Însă în interiorul Partidului Republican au apărut voci critice: senatorul Ted Cruz avertiza asupra unei posibile „baie de sânge politice” la alegerile intermediare din 2026, dacă tarifele vor adânci recesiunea.

Între timp, Curtea Supremă urmează să analizeze pe 5 noiembrie legalitatea deciziei președintelui Trump de a impune tarife comerciale fără aprobarea Congresului. Administrația pregătește planuri alternative pentru cazul în care instanța va decide anularea măsurii, potrivit unui comunicat al Casei Albe.

Recent, Bessent a acuzat și China că destabilizează economia globală prin restricțiile impuse exportului de minerale rare — un pas care a perturbat lanțurile internaționale de aprovizionare.

