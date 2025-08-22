Administrația Trump accelerează epurarea din rândul oficialilor din serviciile secrete americane

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 22 August 2025, ora 21:54
365 citiri
Administrația Trump accelerează epurarea din rândul oficialilor din serviciile secrete americane
Șefa comunității de informații, Tulsi Gabbard.FOTO captură foxnews.com

Potrivit unei investigații publicate de The Economist pe 21 august, administrația Trump a declanșat o amplă campanie de epurare în rândul comunității de informații, în care cel puțin 37 de actuali și foști oficiali au fost vizați. Printre aceștia, o înaltă funcționară CIA, cunoscută pentru rolul esențial în analiza ingerințelor ruse în alegerile din 2016, a fost deposedată de accesul la informații clasificate.

Ofițerul, care a condus secția de analiză Rusia-Eurasia în perioada critică a campaniei electorale din 2016, a contribuit direct la elaborarea raportului oficial care detalia implicarea Moscovei în favoarea lui Trump. Aceasta nu este singura afectată: Shelby Pierson și Vinh Nguyen, implicați de asemenea în evaluarea respectivă, au fost și ei îndepărtați. Confirmarea oficială a venit pe 19 august din partea directoarei comunității de informații, Tulsi Gabbard.

Măsura, fără precedent în istoria recentă a serviciilor americane, a provocat neliniște profundă în rândul specialiștilor. „Pierderea acreditării de securitate echivalează, practic, cu sfârșitul carierei,” a declarat pentru The Economist fostul ofițer CIA Larry Pfeiffer, el însuși exclus în ianuarie. „Chiar și personalul de curățenie are nevoie de autorizație de acces.”

Surse din interiorul comunității de informații susțin că aceste acțiuni vor descuraja orice tendință de a mai „spune adevărul celor aflați la putere” – o expresie frecvent utilizată în cultura profesională a agențiilor.

Presiuni pentru a sancționa vocile critice

Campania de epurare vine pe fondul unor presiuni crescânde ale administrației Trump de a sancționa vocile critice și de a rescrie evaluări considerate incomode. În aprilie, consilierii lui Gabbard ar fi cerut modificarea unei analize privind gruparea infracțională Tren de Aragua, pentru a o alinia politicii președintelui. În iunie, Trump a criticat public rapoarte ale Agenției de Informații a Apărării care contraziceau declarațiile sale referitoare la infrastructura nucleară iraniană.

În mod notabil, nu toți cei vizați aveau legături directe cu dosarul rusesc. Vinh Nguyen, fost cercetător-șef în domeniul inteligenței artificiale la NSA, fusese lăudat ca fiind „cea mai lucidă voce în AI din guvernul federal” cu doar câteva săptămâni înainte de a fi îndepărtat. Generalul Tim Haugh, directorul NSA, și April Doss, consiliera juridică principală a agenției, au fost de asemenea demiși în acest an.

Unii dintre oficialii excluși apar pe o listă publicată în iulie de activista de extremă dreapta Laura Loomer, ceea ce alimentează suspiciunile privind motivația politică din spatele selecției.

Campania se extinde și în zona juridică. John Ratcliffe, actual director al CIA, l-a denunțat pe fostul director John Brennan la FBI, acuzându-l că ar fi mințit în fața Congresului. În paralel, Departamentul de Justiție a deschis o anchetă asupra fostului director FBI, James Comey. Ambii au avut un rol central în ancheta privind influențele ruse în alegerile din 2016.

Pe 20 august, Gabbard a anunțat reducerea la jumătate a personalului din Oficiul Directorului Național de Informații (ODNI), structură creată după atentatele din 11 septembrie pentru a coordona cele 18 agenții de informații americane. Scopul declarat: „eliminarea elementelor din statul paralel”.

