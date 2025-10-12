Când extrema dreaptă din SUA se întâlnește cu naționalismul rusesc. Yarvin și Dughin, gânditorii radicali care inspiră noua ordine mondială

În spatele tensiunilor în creștere dintre SUA și Rusia și al redesenării ordinii mondiale prinde contur o convergență ideologică surprinzătoare: o apropiere de viziuni între o parte a dreptei americane și gândirea geopolitică radicală a Kremlinului. La originea acestei apropieri se află două figuri influente – Curtis Yarvin, teoretician american al curentului „Dark Enlightenment”, și Aleksandr Dughin, ideolog rus cunoscut pentru teoriile sale eurasianiste, scrie Slate.fr.

Diverși în aparență, apropiați în esență

Curtis Yarvin, fost programator din Silicon Valley, cunoscut inițial sub pseudonimul Mencius Moldbug, promovează ideea că democrația liberală și instituțiile moderne sunt ineficiente, corupte și condamnate la eșec. Propune, în schimb, un model autoritar „tehnocratic”, în care un lider puternic – asemănător unui CEO – ar conduce statul cu eficiența unei companii private.

În cealaltă parte a lumii, filosoful rus Aleksandr Dughin susține reîntoarcerea la un model imperial, cu o Rusie ortodoxă și autarhică, aflată în centrul unui „imperiu civilizațional eurasianist” care se opune valorilor occidentale. Pentru Dughin, Ucraina nu este un stat suveran legitim, ci un obstacol în calea destinului imperial al Rusiei.

Critici comune la adresa democrației liberale

Deși provin din contexte diferite, ambii gânditori împărtășesc o critică profundă a democrației liberale. În viziunea lor, sistemele politice occidentale sunt marcate de relativism moral, slăbiciune instituțională și dominația unei elite progresiste care ar submina valorile tradiționale: familia, religia, națiunea.

Această poziționare ideologică a început să rezoneze din ce în ce mai mult cu o parte a dreptei radicale din SUA – în special cu mișcarea MAGA (Make America Great Again), reprezentată de figuri precum Donald Trump, J.D. Vance sau Steve Bannon. Dughin, de altfel, l-a lăudat deschis pe Trump, pe care îl vede drept un potențial aliat în lupta împotriva globalismului și a hegemoniei occidentale.

Un context geopolitic instabil

În ultimii ani, liderii din zona MAGA au emis tot mai multe critici la adresa Europei – de la politicile climatice și migrația, până la implicarea în conflictul din Ucraina. J.D. Vance, actual vicepreședinte al SUA, a declarat încă din 2022 că „nu îi pasă de Ucraina”, o poziție care a anticipat reticența administrației actuale de a continua sprijinul militar pentru Kiev.

În același timp, Dughin avertiza că, dacă Trump va retrage sprijinul american pentru Ucraina, Rusia se va concentra pe combaterea susținătorilor europeni ai Kievului. În mod simbolic, el a publicat în 2025 o lucrare intitulată „Revoluția Trump – O nouă ordine a marilor puteri”.

De la teorie la practică: influența reală

Influența lui Yarvin nu este una pur teoretică. Prin intermediul miliardarului Peter Thiel, cofondator PayPal și Palantir, ideile sale au pătruns în cercurile politice de la Washington. Thiel, cunoscut pentru declarații controversate privind compatibilitatea dintre libertate și democrație, l-a susținut financiar pe J.D. Vance și a promovat în cercul său apropiat teoreticieni ai curentului Dark Enlightenment.

Yarvin propune o „revoluție a fluturilor” – un plan radical de eliminare a funcționarilor publici („RAGE – Retire All Government Employees”), centralizarea puterii și neutralizarea instituțiilor liberale. În mod simbolic, această viziune se reflectă în reformele recente din SUA: reduceri masive ale aparatului de stat, atacuri la adresa universităților, cenzură sporită și măsuri dure împotriva migrației, scrie Slate.fr.

Dughin și visul unei „a treia Rome”

Aleksandr Dughin, supranumit adesea „ideologul lui Putin”, susține o formă de neoimperialism ortodox. Inspirat de filosofia germană și tradițiile panslaviste, el propune o Rusie care să domine spațiul eurasiatic și să devină alternativă la ordinea liberală occidentală. În acest model, Moscova este „a treia Romă”, moștenitoare a Bizanțului, iar Occidentul este văzut ca decăzut, corupt moral și incapabil să reziste valurilor migraționiste sau ideologiilor progresiste.

Pentru Dughin, Ucraina este o anomalie istorică. În viziunea sa, o Rusie puternică nu poate accepta existența unui stat ucrainean independent, iar conflictul din 2022-2025 este justificat prin această perspectivă mesianică.

O convergență cu potențial destabilizator

Deși Dughin și Yarvin provin din lumi diferite – primul un gânditor mistic cu rădăcini în spiritualismul slav, al doilea un teoretician tehnocrat cu influențe din cyberpunk și cultura Silicon Valley – ambii construiesc un discurs care contestă ordinea liberală globală.

Mai mult decât simple ideologii de nișă, aceste curente influențează direct politicile unor puteri globale și contribuie la conturarea unei alianțe ideologice emergente între Washington și Moscova, în jurul unor idei autoritare, anti-moderne și naționaliste, subliniază slate.fr.

Pentru Europa, care se află între aceste două blocuri de influență, pericolul este real: un eventual recul al angajamentului american față de continent, însoțit de ofensiva geopolitică rusă, ar putea redesena profund echilibrul de securitate regional.

În fața acestei noi realități, liderii europeni sunt nevoiți să-și reevalueze propriile strategii și să răspundă ferm unei provocări care depășește granițele clasice ale geopoliticii: lupta pentru supraviețuirea valorilor democratice într-o lume tot mai deschisă la tentația autoritară, concluzionează Slate.fr.

