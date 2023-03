„Profetul crizelor”, după colapsul băncii Silicon Valley Bank: "Există un risc serios de colaps sistemic pe piețele financiare"

Prăbușirea Silicon Valley Bank a dus la închiderea unui cerc vicios în SUA, iar raza sa de acțiune s-ar putea extinde la economia globală.

Criza financiară americană a declanșat o criză severă a creditelor care agravează recesiunea din SUA, ceea ce duce la pierderi tot mai mari pe piețele financiare, subminând astfel economia globală, scrie economistul care a prezis criza financiară din 2008, pentru Project Syndicate.

"În prezent, Statele Unite sunt sub influența unui cerc vicios, iar raza sa de acțiune s-ar putea extinde la economia globală. Criza financiară din America a declanșat o criză severă a creditelor care agravează recesiunea Statelor Unite, în timp ce recesiunea din ce în ce mai adâncă duce la pierderi mai mari pe piețele financiare – subminând astfel economia în general. Există acum un risc serios de colaps sistemic pe piețele financiare din SUA, deoarece bulele uriașe de credit și active se prăbușesc", scrie celebrul economist Nouriel Roubini, supranumit și „Profetul crizelor”, în debutul editorialului menționat

Problema, crede acesta, nu mai este doar la ipotecile cu risc ridicat, ci este mai degrabă a unui sistem financiar "cu risc ridicat".

Recesiune imobiliară

Recesiunea imobiliară - cea mai gravă din istoria SUA și care se agravează pe zi ce trece - va duce în cele din urmă la scăderea prețurilor locuințelor cu peste 20%, iar milioane de americani își vor pierde casele. Restanțele, neplata datoriilor și executările silite sunt prezente acum și la creditele considerate cu risc mai scăzut, iar pierderile totale ale sistemului bancar sunt estimate la peste 400 de miliarde de dolari.

În plus, sectorul imobiliar comercial începe să urmeze tendința descendentă a sectorului imobiliar rezidențial. La urma urmei, cine vrea să construiască birouri, magazine și centre comerciale în orașele fantomă goale care împânzesc America de Vest?, se întreabă economistul.

Bula creditelor de consum

Față de declinul din sectorul imobiliar, o bulă mai largă a creditelor de consum explodează acum: pe măsură ce economia americană intră în recesiune, neacoperirea cardurilor de credit, a creditelor auto și a împrumuturilor pentru studenți va crește brusc. Consumatorii din SUA reduc cumpărăturile, economiile și datoriile, iar în condițiile în care consumul privat reprezintă peste 70% din cererea agregată a SUA, reducerea cheltuielilor gospodăriilor va adânci recesiunea.

La aceste riscuri financiare se adaugă și problemele masive ale societăților de asigurare care au garantat multe dintre produsele de investiții riscante, cum ar fi CDO. O foarte probabilă retrogradare a ratingurilor de credit ale acestor asigurători va forța băncile și instituțiile financiare care dețin aceste active riscante să le deprecieze, adăugând încă 150 de miliarde de dolari la pierderile tot mai mari ale sistemului financiar.

Apoi, există expunerea băncilor și a altor instituții financiare la pierderi tot mai mari din cauza împrumuturilor care au finanțat achiziții nesăbuite, cu efect de levier. Odată cu agravarea recesiunii, multe LBO-uri care au fost încărcate cu prea multe datorii și prea puține capitaluri proprii vor eșua, deoarece firmele cu profituri mai mici sau pierderi mai mari vor deveni incapabile să își plătească împrumuturile.

Recesiunea va duce la o creștere puternică a creditelor neperformante ale companiilor

Având în vedere toate acestea, recesiunea va duce la o creștere puternică a creditelor neperformante ale companiilor, care au fost foarte scăzute în 2006-2007, cu o medie de 0,6% pe an, față de o medie istorică de 3,8%. În timpul unei recesiuni obișnuite, rata de neachitare în rândul corporațiilor poate crește la 10-15%, amenințând cu pierderi masive pentru cei care dețin obligațiuni corporative riscante, susține cel supranumit „profetul crizei“.

În SUA, căderea în insolvabilitate și preluarea de către autoritățile financiare federale a două bănci, californiana Silicon Valley Bank (SVB) și newyorkeza Signature - depozitară a unor sume substanțiale în criptomonedă - a declanșat luni, 13 martie, pierderi bursiere considerabile pentru actori importanți ai pieței bancare precum Bank of America, Capital One și Wells Fargo, în vreme ce tranzacțiile cu acțiuni ale unor instituții mijlocii sau regionale precum PacWest și First Republic au fost suspendate.

Președintele Biden, care s-a adresat luni națiunii într-o alocuțiune televizată, a dispus măsuri de reducere și eliminare a pericolului de contagiune, printre ele crearea unui fond federal de împrumuturi care să întărească rezistență băncilor la consecințele potențiale ale falimentului celor două instituții. Tot luni a fost intentat și primul proces al acționarilor împotriva băncii SVB, pentru incompetență și prezumtive delicte comise în gestionarea investițiilor.

Acţiunile băncilor din întreaga lume au scăzut luni, în ciuda asigurărilor preşedintelui SUA că sistemul financiar american este sigur, transmite BBC.

La începutul zilei de luni, acţiunile Santander din Spania şi Commerzbank din Germania au scăzut cu peste 10% la un moment dat.O serie de bănci americane mai mici au suferit luni pierderi şi mai mari decât cele ale băncilor europene, în ciuda faptului că şi-au asigurat clienţii că au mai mult decât suficiente lichidităţi pentru a se proteja de şocuri.

Volatilitatea a dus la speculaţii potrivit cărora Rezerva Federală americană îşi va întrerupe planurile de a continua să crească ratele dobânzilor, menite să domolească inflaţia. Joe Biden a declarat că persoanele şi întreprinderile care au depus bani la Silicon Valley Bank vor putea avea acces la toţi banii începând de luni, după ce guvernul a intervenit pentru a le proteja integral depozitele. Mulţi clienţi din mediul de afaceri s-au confruntat cu perspectiva de a nu putea plăti personalul şi furnizorii după ce fondurile lor au fost îngheţate.

