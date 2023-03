SUA, zguduite de un nou faliment bancar. Ce probleme ridică eșecul Silicon Valley Bank

Autoritățile de reglementare din SUA au închis Silicon Valley Bank (SVB) și au preluat controlul asupra depozitelor clienților săi în cel mai mare faliment al unei bănci din SUA din 2008.

Mișcările au venit în timp ce firma, un creditor tehnologic cheie, se străduia să strângă bani pentru a acoperi o pierdere din vânzarea activelor afectate de rate mai mari ale dobânzilor.

Necazurile sale au determinat o serie de retrageri ale clienților și au stârnit temeri cu privire la starea sectorului bancar, potrivit BBC.

Oficialii au spus că au acționat pentru a „proteja deponenții asigurați”.

Silicon Valley Bank s-a confruntat cu „lichiditate și insolvență inadecvate”, au declarat autoritățile bancare din California, unde firma își are sediul, în timp ce anunțau preluarea.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), care protejează în mod obișnuit depozitele de până la 250.000 de dolari, a declarat că s-a ocupat de depozitele de aproximativ 175 de miliarde de dolari (145 de miliarde de lire sterline) deținute la bancă, pe locul 16 ca mărime din SUA.

Birourile bancare se vor redeschide, iar clienții cu depozite asigurate vor avea acces la fonduri „cel mai târziu de luni dimineața”, se spune, adăugând că banii strânși din vânzarea activelor băncii vor merge către deponenții neasigurați.

Cu mulți dintre clienții firmei în această poziție, situația a lăsat multe companii cu bani prinși în bancă, îngrijorate de viitorul lor.

Colapsul a survenit după ce SVB a declarat că încearcă să strângă 2,25 miliarde de dolari pentru a acoperi o pierdere cauzată de vânzarea de active, în principal obligațiuni guvernamentale din SUA, care au fost afectate de ratele mai mari ale dobânzilor.

Ads

Vestea a determinat investitorii și clienții să-și retragă banii din bancă. Acțiunile au înregistrat joi cea mai mare scădere de o zi înregistrată, scăzând cu peste 60% și mai mult în vânzările după program înainte de oprirea tranzacționării.

Preocupările că alte bănci s-ar putea confrunta cu probleme similare au dus la vânzarea pe scară largă a acțiunilor băncilor la nivel global joi și vineri devreme.

Vorbind vineri, 10 martie, la Washington, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a spus că monitorizează „evoluțiile recente” la Silicon Valley Bank și alte bănci „foarte atent”.

Ea s-a întâlnit ulterior cu autoritățile de reglementare bancare de top și și-a exprimat „încrederea deplină în autoritățile de reglementare bancară că vor lua măsurile adecvate de răspuns și a precizat că sistemul bancar rămâne rezistent”.

Silicon Valley Bank (SVB) s-a prăbușit vineri dimineață după 48 de ore uluitoare în care retragerile masive de bani și o criză de capital au dus la al doilea cel mai mare faliment al unei instituții financiare din istoria SUA, potrivit CNN. Autoritățile de reglementare din California au închis creditorul companiilor din domeniul tehnologic și l-au pus sub controlul Corporației Federale de Asigurare a Depozitelor (FDIC).

Ads

Cauza falimentului

Declinul Silicon Valley Bank provine parțial din creșterile agresive de dobânzi decise de Rezerva Federală în ultimul an.

După ani de dobânzi de referință care au plutit în jurul valorii de zero, banca centrală a început primăvara trecută o serie de majorări istorice de dobânzi pentru a scumpi creditarea în rândul afacerilor și indivizilor – o modalitate de a calma economia și de a tempera inflația. Dobânzile mai mari afectează în mod special domeniul tehnologic, devalorizând acțiunile și îngreunând strângerea de fonduri, spune economistul-șef Mark Zandi de la Moody’s. Multe companii din domeniu au fost astfel convinse să-și retragă depozitele pe care le aveau la SVB pentru a-și finanța operațiunile.

„Dobânzile mai mari au scăzut și valoarea trezoreriei lor și a altor valori mobiliare de care SVB avea nevoie pentru a plăti deponenții”, a spus Zandi. „Toate acestea au declanșat graba lor de a-și retrage depunerile, astfel forțând FDIC să preia SVB”. Ecourile anului 2008 În ciuda panicii inițiale de pe Wall Street în privința falimentului SVB, care a dus la prăbușirea acțiunilor sale, analiștii au spus că colapsul băncii probabil nu va declanșa tipul de efect de domino care a cuprins industria bancară din timpul crizei financiare.

Ads

„Sistemul este la fel de bine capitalizat și lichid precum a fost dintotdeauna”, a spus Zandi. „Băncile care acum au probleme sunt mult prea mici pentru a fi o amenințare semnificativă la adresa întregului sistem”. Însă băncile mai mici care sunt legate în mod disproporționat de industriile în lipsă de numerar precum cea a tehnologiei sau cea a criptomonedelor ar putea avea un parcurs greu, potrivit lui Ed Moya, analist al pieței la Oanda.

„Toată lumea de pe Wall Street știa că campania Fed de creștere a dobânzilor va strica în cele din urmă ceva, iar acum îngenunchează bănci mici”, spune Moya.

Deși relativ necunoscută în afara Silicon Valley, SVB era printre primele 20 de bănci comerciale americane, cu active totale în valoare de 209 miliarde de dolari la sfârșitul lui 2022, potrivit FDIC. Este cel mai mare faliment în rândul creditorilor de la colapsul Washington Mutual din 2008 încoace. Banca a făcut parteneriate cu aproape jumătate dintre companiile tehnologice și cele din sănătate finanțate de capitalul de risc din SUA, multe dintre ele chiar retrăgându-și banii din bancă. Acțiunile SVB au fost oprite de la tranzacționare vineri dimineață după ce au scăzut cu peste 60% în tranzacțiile de dinaintea deschiderii ședinței. Acțiunile s-au diminuat cu 60% joi după ce banca a spus că a trebuit să vândă un portofoliu de titluri de stat și acțiuni în valoare de 1,75 de miliarde de dolari, ieșind în pierdere, pentru a acoperi rapid retragerile din depunerile clienților – în esență fiind confruntată cu falimentul. Câteva alte acțiuni de la bănci au fost temporar suspendate de la tranzacționare vineri, inclusiv First Republic, PacWest Bancorp și Signature Bank.

Ads

Acțiunile băncii au rămas în mare parte scăzute, însă stabile. Mike Mayo, analist al pieței de la Wells Fargo, spune că criza de la SVB ar putea fi „o situație idiosincratică”. „Este o situație clară față de criza financiară globală de acum 15 ani”, a declarat acesta pentru CNN. Atunci, spune el, „băncile își asumau riscuri excesive iar oamenii credeau că totul e în ordine. Acum toată lumea e îngrijorată, însă sub aparențe băncile sunt mai reziliente decât au fost în ultima generație”.

Efectul majorării dobânzilor Subita cădere a SVB reflectă alte pariuri riscante care au fost expuse în ultimul an de turbulențele pieței. Creditorul axat pe crypto Silvergate a declarat miercuri că își diminuează operațiunile și va lichida banca după ce a fost lovit din punct de vedere financiar de tulburările activelor digitale. Signature Bank, un alt creditor ce preferă crypto, a fost lovit puternic de vânzările rapide de valori mobiliare, acțiunile diminuându-se cu 30% înainte de a fi suspendate vineri din cauza volatilității.

Ads

„Provocările instituționale ale SVB reflectă o problemă mai mare și sistemic mai răspândită: Industria bancară stă pe o tonă de active cu randament redus care, mulțumită ultimului an de creșteri la dobânzi, sunt acum mult sub ape, și se scufundă”, a scris Konrad Alt, cofondator al Klaros Group. Alt a estimat că majorările de dobânzi au „șters efectiv aproape 28% din tot capitalul industriei bancare până la sfârșitul lui 2022”. Când dobânzile de referință erau aproape de zero, băncile s-au încărcat cu titluri de stat pe termen lung și care aveau riscuri reduse. Însă pe măsură ce Fed-ul a crescut dobânzile pentru a se lupta cu inflația, valoarea acelor active a scăzut, băncile rămânând cu pierderi nefinalizate.

Ads